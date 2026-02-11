Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar tudományos akadémia somfai lászló halálhír zenetörténész

Elhunyt Somfai László

2026. február 11. 14:44

A zenetörténész 91 éves volt.

2026. február 11. 14:44
null

Életének 92. évében , szerdán elhunyt Somfai László Széchenyi-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója – tudatta az MTA az MTI-vel szerdán.

Somfai László 1934-ben született Jászladányban. 1953-ban kezdte meg tanulmányait a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán, ahol 1958-ban szerzett zenetörténész-diplomát. Pályáját az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtáránál kezdte, majd 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archívumában dolgozott. 1972-ben kinevezték az archívum vezetőjévé, 2005-ig vezette az intézményt. 1968-tól tanított a Zeneművészeti Főiskolán, ahol 1980-ban egyetemi tanárrá nevezték ki – írták az MTA közleményében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Somfai László Bartók Béla zenei hagyatékának és forrásainak, valamint Joseph Haydn munkásságának nemzetközileg elismert kutatója volt. Tagja volt a salzburgi Központi Mozart-kutató Intézetnek és a kölni Joseph Haydn Intézetnek. 1997-2002-ben a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke volt. Levelező tagja volt az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint a Brit Akadémiának.

1995-ben az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, valamint Erkel Ferenc-díjjal ismerték el. Zenetudományi munkásságáért, különös tekintettel nemzetközileg is elismert Haydn és Bartók publikációira 1999-ben Széchenyi-díjat kapott. 2015-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.

(MTI) 

Nyitókép: Grebb ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!