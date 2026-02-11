Elhunyt Somfai László

Somfai László Bartók Béla zenei hagyatékának és forrásainak, valamint Joseph Haydn munkásságának nemzetközileg elismert kutatója volt. Tagja volt a salzburgi Központi Mozart-kutató Intézetnek és a kölni Joseph Haydn Intézetnek. 1997-2002-ben a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke volt. Levelező tagja volt az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint a Brit Akadémiának.

1995-ben az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, valamint Erkel Ferenc-díjjal ismerték el. Zenetudományi munkásságáért, különös tekintettel nemzetközileg is elismert Haydn és Bartók publikációira 1999-ben Széchenyi-díjat kapott. 2015-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.

(MTI)