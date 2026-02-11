Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
A zenetörténész 91 éves volt.
Életének 92. évében , szerdán elhunyt Somfai László Széchenyi-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója – tudatta az MTA az MTI-vel szerdán.
Somfai László 1934-ben született Jászladányban. 1953-ban kezdte meg tanulmányait a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán, ahol 1958-ban szerzett zenetörténész-diplomát. Pályáját az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtáránál kezdte, majd 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archívumában dolgozott. 1972-ben kinevezték az archívum vezetőjévé, 2005-ig vezette az intézményt. 1968-tól tanított a Zeneművészeti Főiskolán, ahol 1980-ban egyetemi tanárrá nevezték ki – írták az MTA közleményében.
Somfai László Bartók Béla zenei hagyatékának és forrásainak, valamint Joseph Haydn munkásságának nemzetközileg elismert kutatója volt. Tagja volt a salzburgi Központi Mozart-kutató Intézetnek és a kölni Joseph Haydn Intézetnek. 1997-2002-ben a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke volt. Levelező tagja volt az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint a Brit Akadémiának.
1995-ben az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, valamint Erkel Ferenc-díjjal ismerték el. Zenetudományi munkásságáért, különös tekintettel nemzetközileg is elismert Haydn és Bartók publikációira 1999-ben Széchenyi-díjat kapott. 2015-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.
(MTI)
Nyitókép: Grebb ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja