De most komolyan: kik ezek?

„Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent, illetve nem: nem törölnék el, mert egyszerűen fogalmuk sincs semmiről. Ezek a fekete lyuk. Beléjük hullik és nyomtalanul eltűnik minden. Janus Pannoniustól Aranyon és Petőfin át Babitsig és József Attiláig a költészetünk, Mikszáthtól és Jókaitól kezdve Móriczon, Krúdyn, Szerb Antalon és Kosztolányin át Szabó Dezsőig, Nyírőig és Hajnóczi Péterig az irodalmunk.

De eltűnik ott Goethe és Thomas Mann is, Madáchról nem is beszélve.