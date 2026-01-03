„Megnéztem Trump sajtótájékoztatóját. Mindenkinek ajánlom, aki azt gondolja, hogy Trump alkalmatlan vezető. Nézzék meg, utána kommenteljenek kérem. Biden 5 percig nem bírta volna ezt a sajtótájékoztatót, Donald éles volt és ütöttek a kiszólásai.

Mit mondott:

1. Egy ideig az USA fogja irányítani Venezuelát - vélhetően helyi proxyk útján. Lehet ez az venezuelai alelnök asszony, akivel már beszélt Rubio.

2. Készek újabb csapásokra, és nem félnek katonát küldeni, ha kell ("boots on the gound")

3. Újraépítik az olajipart, ami gazdaggá teheti Venezuelát - meg a visszatérő amerikai cégeket.

4. Maduro számos lehetőséget kapott a távozásra - nem élt vele, rosszul tette.

5. Rubio üzen Kubának - a kubai szolgálatok mélyen beépültek Venezuelába - hogy jobb ha vigyáznak és levonják a következtetéseket.

6. Kína és Oroszország csak marginálisan merült fel- pedig ez a lényeg. Trump jelezte, hogy vehetnek olajat (Kína) - de mi lesz a beruházásaikkal? Nos, azok alighanem majd "tárgyalások" tárgyai.

7. Hangsúlyozták az USA haderejének elsőségét a világon- ez nem is kétséges. De azt hozzátenném, hogy Venezuela egy ötödrangú hadsereggel rendelkezett, az iráninál is jóval kevésbé profi erővel.

8. Elég hangsúlyos volt, hogy a nyugati féltekén más nagyhatalomnak nincs keresnivalója, ez már nem is a Monroe doktrína, hanem a "Trump kiegészítés". A kérdés, cserébe adnak-e valamit az oroszoknak és a kínaiaknak.

9. Elég keményen üzent Trump a végén Putyinnak - nagyon elégedetlen az orosz hozzáállással a békéhez.

Én teszem hozzá, ha a venezuelai olajtermelés jelentősen nő, az biztosan nem lesz jó Oroszországnak. Ha viszont káosz lenne Venezuelában, az még jó is lehet Moszkvának, mert leköt amerikai erőforrásokat. Meglátjuk.

Egy a biztos -nagyon jól kivitelezett, brilliáns művelet volt, veszteség nélkül - de benne volt az is, hogy sok amerikai halott lesz - egy Chinook-on akár 50 katona is lehet, 30 a normál - ha egyet lelőnek, nagyon más lett volna a mai sajttáj. Trump nagyon is hajlamos nagy kockázatot vállalni, és ez a vakmerőség és kiszámíthatatlanság elgondolkodtató lehet az oroszoknak is.”