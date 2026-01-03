Ft
01. 03.
szombat
demkó attila Venezuela Donald Trump Joe Biden vélemény

Biden 5 percig nem bírta volna ezt a sajtótájékoztatót

2026. január 03. 20:26

Donald éles volt és ütöttek a kiszólásai.

2026. január 03. 20:26
Demkó Attila
Demkó Attila
Megnéztem Trump sajtótájékoztatóját. Mindenkinek ajánlom, aki azt gondolja, hogy Trump alkalmatlan vezető. Nézzék meg, utána kommenteljenek kérem. Biden 5 percig nem bírta volna ezt a sajtótájékoztatót, Donald éles volt és ütöttek a kiszólásai. 
Mit mondott:
1. Egy ideig az USA fogja irányítani Venezuelát - vélhetően helyi proxyk útján. Lehet ez az venezuelai alelnök asszony, akivel már beszélt Rubio.
2. Készek újabb csapásokra, és nem félnek katonát küldeni, ha kell ("boots on the gound")
3. Újraépítik az olajipart, ami gazdaggá teheti Venezuelát - meg a visszatérő amerikai cégeket.
4. Maduro számos lehetőséget kapott a távozásra - nem élt vele, rosszul tette.
5. Rubio üzen Kubának - a kubai szolgálatok mélyen beépültek Venezuelába - hogy jobb ha vigyáznak és levonják a következtetéseket.
6. Kína és Oroszország csak marginálisan merült fel- pedig ez a lényeg. Trump jelezte, hogy vehetnek olajat (Kína) - de mi lesz a beruházásaikkal? Nos, azok alighanem majd "tárgyalások" tárgyai.
7. Hangsúlyozták az USA haderejének elsőségét a világon- ez nem is kétséges. De azt hozzátenném, hogy Venezuela egy ötödrangú hadsereggel rendelkezett, az iráninál is jóval kevésbé profi erővel. 
8. Elég hangsúlyos volt, hogy a nyugati féltekén más nagyhatalomnak nincs keresnivalója, ez már nem is a Monroe doktrína, hanem a "Trump kiegészítés". A kérdés, cserébe adnak-e valamit az oroszoknak és a kínaiaknak.
9. Elég keményen üzent Trump a végén Putyinnak - nagyon elégedetlen az orosz hozzáállással a békéhez. 
Én teszem hozzá, ha a venezuelai olajtermelés jelentősen nő, az biztosan nem lesz jó Oroszországnak. Ha viszont káosz lenne Venezuelában, az még jó is lehet Moszkvának, mert leköt amerikai erőforrásokat. Meglátjuk.
Egy a biztos -nagyon jól kivitelezett, brilliáns művelet volt, veszteség nélkül - de benne volt az is, hogy sok amerikai halott lesz - egy Chinook-on akár 50 katona is lehet, 30 a normál - ha egyet lelőnek, nagyon más lett volna a mai sajttáj. Trump nagyon is hajlamos nagy kockázatot vállalni, és ez a vakmerőség és kiszámíthatatlanság elgondolkodtató lehet az oroszoknak is.”

Nyitókép forrása: AFP

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!"

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!"
Összesen 6 komment

Sróf
2026. január 03. 21:28
Vajon mi annak az oka, hogy ma egy csomó új nick jelent meg a mandineren? A tiszások Maduróban is Magyarpét látják?
__Y__
2026. január 03. 21:16
A lényeg itt az,hogy ezzel a legjobban a venezuelai emberek jártak, mert több évtized után végre van esélyük egy élhetőbb országra, amit a szocializmus, a chavezi,maduroi elmebaj a földel tett egyenlővé. Az emberek 99% pezsgőt bontana, már ha lenne neki pezsgője,vagy egyáltalán tudná,hogy mi az.
johannluipigus
2026. január 03. 21:10 Szerkesztve
Na jó, akkor innentől kezdve Oroszország Anyácska is nyugodtan mondhatja, hogy Nyugat-Oroszország Oroszország része. Ahogy innentől kezdve Kína is igényelhet jogot Tajvanra.
socialismo-e-muerte
2026. január 03. 20:37
Hánynom kell az ilyen hatalmi propaganda farvizein jól pajkosan hájasodó éldegélő "szakértő" eszmefuttatásától. Majd Ő megmodja mit kell gondolni. Vagyis megmondatják vele mit kell gondolni. Különbenis kuss van. Aki nem lép egyszerre nem kap rétest estére. Nincs alkalmas jelölt akire lehet szavazni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!