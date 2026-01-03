Csak remélni lehet, hogy az amerikaiak tudják mit csinálnak

Persze benne van a pakliban, hogy Maduro elmozdítása a venezuelai hadsereg egyes erőivel, és a két érdekelt hatalommal, de legalább Kínával le van egyeztetve. Akkor Maduro gyorsan eltávozik így vagy úgy, a világ legnagyobb olajtartaléka pedig viszonylag gyorsan kitermelhető lesz. Ma Venezuela termelése ugyanis csak a töredéke a lehetségesnek.

Na az hosszú távon Kanadának nagyon rossz hír lenne - mert nehéz olajat ők állítanak még nagy mennyiségben elő - de lehet levinné az átlag olajárat is - ami Oroszországnak is nagyon rossz. Valójában az egyetlen dolog, amivel az oroszok foghatók a hosszú távon, hosszú évekig alacsony olajár, azt nem lehet kitrükközni.

Úgy általában nem vagyok híve a nemzetközi jogot sértő katonai beavatkozásoknak, mert szinte mindig rosszul sülnek el - de reméljük ez most más lesz, és nem bonyolódik bele az USA hónapokra vagy akár évekre, és nem lesz eszkaláció mondjuk Kínával vagy az oroszokkal.

A Mágyatűz c könyvemben Venezuela elég fontos szerepet kapott, így jellemeztem az ország helyzetét. »Moszkva ennek az elképesztő olajvagyonnak egy részét magának akarta, akárcsak Peking és Washington. A kínaiakat nem sikerült megverni a nagy játszmában, de az amerikaiakat igen.

A Rosznyeft 60 milliárd dollárt fektetett be az Orinoco-folyó mellett nehézolaj kitermelésébe, és lassan övé, azaz Oroszországé lett az ország olajkitermelésének ötödé. Aztán ott volt még a fegyverüzlet is, a bolivari fajankók az orosz haditechnika szorgalmas vásárlói közé tartoztak. Másfél évtized kemény munkájával sikeresen tönkretették a gazdaságot, és egymás után bukták el hatalmi pozícióikat.