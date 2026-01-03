Ft
01. 03.
szombat
nicolás maduro Venezuela egyesült államok donald trump

Trump fotót közölt a megbilincselt Maduroról

2026. január 03. 18:14

Az elfogott venezuelai vezető és felesége már az Egyesült Államok felé tartanak.

2026. január 03. 18:14
null

Megbilincselve, bekötött szemmel, szürke Nike melegítőben látható Nicolás Maduro venezuelai elnök azon a fényképen, amelyet Donald Trump tett közzé saját közösségi oldalán. A képen Maduro egy ásványvizes palackot tart a kezében.

 

Az amerikai elnök állítása szerint a felvétel a USS Iwo Jima rohamhajó fedélzetén készült. Trump szerint Madurót és feleségét elfogásuk után amerikai katonák vitték a hajóra, és jelenleg az Egyesült Államok felé tartanak, ahol bíróság elé állítják őket.

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Nyitókép forrása: AFP

 

 

