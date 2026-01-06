Vízkereszt van – de mit is jelent ez pontosan? „A médium maga az üzenet!”

Ahogy a Katolikus Lexikon írja: az ünnep neve az e napon végzett vízszentelésből ered. Valamikor a negyedik század elején kezdett terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Urunk keresztsége lett (erre emlékeztet a vízszentelés); Nyugaton viszont a Háromkirályok látogatása. A II. Vatikáni Zsinat óta vízkereszt a Háromkirályok látogatásának ünnepe a vízszenteléssel együtt; Jézus keresztségének ünnepe a következő vasárnapra került, a kánai menyegzőről (Jézus első csodájáról, mikor a vizet borrá változtatta) pedig egy közbeeső hétköznapon emlékezünk meg.

A Háromkirályokról, akik a betlehemi csillagot követve érkeztek hódolni a kisded égi Király előtt, nem tudni, hogy perzsa papok vagy babilóniai csillagászok voltak, de a hagyomány valós személyekként tartja őket számon, akiket Tamás apostol pappá szentelt, vértanúhalált haltak, és még ereklyéik is voltak, amelyeket először Konstantinápolyban, aztán Milánóban őriztek, majd 1164 óta a kölni dómban vannak – a mai napig. A szimbolikus értelmezés szerint történetük a világ uralkodóinak és tudósainak hódolását fejezi ki az isteni gyermek előtt, miután a pásztorok már kifejezték a népek hódolatát.

A vízszentelés „a víz kiemelése a mindennapi használatból”, melynek eredményeként szenteltvizet és keresztvizet kapunk.

Vizet amúgy bármikor lehet szentelni, de ünnepélyes vízszentelés nagyszombaton és vízkeresztkor van. Szokás megáldani a tavakat és folyókat is. Állítólag „a vízkereszti vízszentelés a Szentföldről ered. Egy zarándok elbeszélése szerint a jeruzsálemi püspök 570-ben a Jordánnál, Jézus keresztsége helyén megáldotta a vizet és keresztelt”.

Azért nevezik Urunk megjelenése ünnepének is, mert összekapcsolja Krisztus első cselekedeteit.