református progresszió egyház keresztény protestantizmus

Túltolt progresszió és sértegetés: kiléphet az egyik világszövetségből a magyar református egyház, de van másik

2026. február 07. 21:51

Régóta tolódik balra a Református Egyházak Világszövetségre, amelyből a legutóbbi nyilatkozata nyomán kilépni szándékozik a magyar református egyház. A Mandiner az előzményeknek ment utána, hogy megtudja, mi az oka a feszültségnek, illetve megkérdeztük, milyen alternatívák állnak a magyar reformátusok előtt.

2026. február 07. 21:51
Mosonmagyaróvár, 2025. november 29. Márkus Mihály pápai esperes a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség ingatlanjainak megújulásáért és gyarapodásáért tartott ünnepi istentiszteleten a megújult református templomban 2025. november 29-én. MTI/Krizsán C
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Kiléphet a református világszövetségből a magyar református egyház – ettől volt hangos a média az előző napokban, írt róla például a Telex is. A híradásokkal azonban nem minden stimmel.

református
Jégpálya a debreceni Kossuth téren 2025. december 2-án. A Református Nagytemplom előtt kialakított jégpálya elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája 2025 címet. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Mint a reformatus.hu-n megjelent közlemény írja: „közös levélben tiltakozik a tíz Kárpát-medencei református egyházkerület a Református Egyházak Világközösségénél annak ideológiai egyoldalúsága, az érdemi teológiai párbeszéd hiánya, a magyar reformátusokkal szembeni tiszteletlen és gúnyos hangnem miatt. Mint írják, ezek arra késztetik őket, hogy felülvizsgálják a közösségben betöltött tagságukat, részvételük alapvető kérdéseit – erre utalt hétvégi, a sajtóban megjelent nyilatkozatában is Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is.”

Hozzátették: „Elfogadhatatlannak tartjuk a thaiföldi nagygyűlés előtti hetekben az Accrai Hitvallás 20. évfordulója alkalmából megjelentetettA birodalom megremegett. Egy hitvallás születése’ (The Empire Trembled. The birth of a Confession) c. kiadványt. A magyar református közösség az accrai nagygyűlésen és azt követően is következetesen kifejezte aggályait a 2004-ben elfogadott dokumentum hitvallási státuszát illetően. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk, hogy az accrai dokumentumban megfogalmazott gondolatok közösségünk számos tagja számára fontosak és meghatározóak. Elutasítjuk azonban a tavaly ősszel, a 20. évforduló alkalmával közreadott kiadványban a magyar reformátusokkal kapcsolatban megfogalmazott tiszteletlen és gúnyos hangnemet.”

Az említett református dokumentum ugyanis úgy fogalmazott:  

„Magyarország hagyományokba burkolózott, félve az ortodoxia elvesztésétől, de még jobban attól, hogy elveszíti jelentőségét... Magyarország tradicionalistái megtorpantak, könnyek szöktek a szemükbe. Félünk, hogy elveszítjük ortodoxiánkat. De talán összekevertük Isten rendjét a birodalom uralmával.”

Azt is írják: „ a plenáris hozzászólások többsége egyoldalú ideológiai nézőpontot képviselt, az érdemi teológiai párbeszéd elmaradt. Különösen is aggályosnak tartjuk a bioetikai és erkölcsi kérdések körül kialakult, a közösségünk megosztottságát figyelmen kívül hagyó konzultációt, mely teljes mértékben nélkülözte a biblikus-hitvallásos megközelítést. A közös teológiai diszkusszió helyett sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések középpontjába.”

Fontos tudni, hogy nem egyetlen egy református világszövetség van – hívta fel a Mandiner figyelmét Márkus András Tamás református lelkész. 

  • A REV, azaz a Református Egyházak Világszövetsége (World Communion of Reformed Churches, WCRC) egy a több közül. De emellett ott van például az 
  • International Conference of Reformed Churches (ICRC) vagy a 
  • World Reformed Fellowship (WRF).

A REV (WCRC) a legnagyobb, 80-100 millió kálvinistát, 230 felekezetet tömörít 108 országból, és 2010-ben jött létre két másik világszövetség egyesülésével (World Alliance of Reformed Churches, WARC; és Reformed Ecumenical Council, REC). Ez a szövetség régóta balra tolódik és progresszivizálódik. Az 1981-ben, a hollandiai Groningenben alapított ICRC 770 ezres „tagsággal” rendelkezik, és teológiaig hagyományos, azaz konzervatív.

református
Hadad, 2025. december 15. Diákok ünnepi műsora a magyar kormány támogatásával épült református templom avatásán a partiumi Hadadon 2025. december 15-én. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A REV/WCRC progresszív tendenciái nem teljesen újkeletűek. 2017-től promotálják a nők lelkészi kinevezését, ami még annyira persze nem progresszív, a hagyományos felfogású magyar protestáns egyházak is avatnak női lelkészeket. Azonban  REV 2021-ben elfogadott egy „gender igazságossági irányelvet” (Gender Justice Policy), amiben azt írták, hogy addig nem védték a nők választáshoz és saját testéhez való jogát, és a szexualitással kapcsolatos kérdések újragondolását irányozza elő. A melegházassággal kapcsolatban nincs hivatalos álláspont, ám ugyanez a genderirányelv hangsúlyozza a teremtés „sokszínűségét”. Továbbá 2025-ben a szövetség titkársága által elfogadott határozat 

elítélte a „keresztény cionizmust”, mint „alapvetően gonosz, rasszista és az Evangélium paródiája” 

– ez nyilvánvalóan főleg az amerikai Izrael-barát protestantizmusnak és a gázai háborúnak szól. Emellett a szövetség vezetése küzd a kolonializmus, rasszizmus és kasztrendszerek ellen, és klímatudatos, azaz központba helyezi a klímaváltozás elleni küzdelmet.

A magyar református egyház mostani lépése sem előzmény nélküli. 2024-ben ugyanis a progresszív teológiai indoktrinációt elutasítandó az Erdélyi Református Egyházkerület és a vele szolidaritást vállaló Magyar Református Egyház Generális Konventje (a hazai református egyházkerületek közös felsővezetése) nem vett részt a az Európai Protestáns Egyházak Közössége (német nevének rövidítése szerint GEKE, angolul CPCE, más elnevezéssel Leuenbergi Egyházközösség) kilencedik nagygyűlésén, amit éppen Nagyszebenben tartottak. A GEKE egyébként nem exkluzívan református, sok evangélikus egyház is tagja, és a magyar evangélikus egyház részt is vett a nagyszebeni gyűlésen. A reformátusok a nagygyűlés napirendjén lévő  Gender – Szexualitás – Házasság – Család című tanulmányi anyag miatt maradtak távol, ami a Királyhágómelléki Református Egyházkerület akkori nyilatkozata szerint „viszonylagossá teszi a Szentírás tanítását, és a rendkívül megosztó gender-ideológia tanítását keverné bele egyházi tanainkba, mint konkolyt a búza közé.”

református
A behavazott Farkas utcai református templom Kolozsváron 2026. január 9-én. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A Mandiner Márkus András Tamás budapesti református lelkészt kérdezte az accrai nyilatkozatról és a magyar református egyház előtt álló lehetőségekről. 

Mi az Accrai Nyilatkozat?

Az Accrai Nyilatkozat a Református Egyházak Világközösségének a 2004-es accrai nagygyűlésén elfogadott, hitvallás-szerű dokumentuma, amely gazdasági és ökológiai kérdéseket tematizál, úgy, hogy ezekre a Krisztus-hit, illetve az evangélium lényegéhez tartozó ügyekként tekint. A dokumentum kiindulópontja az, hogy a globális neoliberális gazdasági rend és az ahhoz kapcsolódó korlátlan növekedés a fogyasztás terén – illetve az ehhez kapcsolódó növekvő ütemű kizsákmányolás – hatalmas veszélyt jelent a szegényekre és károsítja a teremtett világot. A REV e nyilatkozat 20 éves jubileumára egy új teológiai reflexiót tett közzé. Ennek kapcsán a Kárpát-medencei református egyházkerületek közös levelet nyújtottak át a REV vezetőségének, amelyben tiltakoznak ezen új kiadvány ideologikusan egyoldalú, a valódi teológiai párbeszédet nélkülöző irányultsága és a magyar református keresztyénekre nézve tiszteletlen és gúnyos hangneme ellen, illetve a magyar reformátusok kilátásba helyezték e szervezetben való tagságuk felfüggesztését, valamint e szervezetből való végleges kilépés lehetőségét. A kilépésről formális döntés még nem született.

Mióta tolódik „balra” a REV?

Ez az új dokumentum valójában a 2004-es Accrai Nyilatkozat „igazságosság-teológiáját” képviseli, sőt, viszi tovább, és kifejezetten interszekcionális, posztkoloniális és a gender-disrkurzusokra jellemző nyelvezettel operál. És igen, mondhatjuk, hogy klasszikus politikai értelemben is baloldali, teológiailag pedig – ahogy az lenni szokott – progresszív etikai-antropológiai keretrendszerben gondolkodik. Valójában ez a balos, rossz értelemben „ökumenikus”, progresszív irányba való eltolódás már a hetvenes évektől kezdve tetten érhető. Gondoljunk itt a latin-amerikai felszabadítás teológia hatására, és ezek révén létrejövő apartheid-diskurzusokra. Nem arról van szó, hogy ezekben az irányzatokban és az általuk képviseltekben nincs szemernyi igazság sem, hanem arról, hogy ezek hatására ez a szervezet (és más ilyen jellegű szervezetek is) az evangélium kizárólagosságát és a keresztyén missziót (amely ezt az evangéliumot hivatott továbbadni, terjeszteni) felcserélik politikai-társadalmi programokkal. A gazdasági téren való igazságosság és a teremtésvédelem nem elítélendő gondolatok, de ezek hitvallásos szintre emelése, az evangélium üzenetének ezek általi háttérbe szorítása, illetve ezeknek a progresszív etikai és antropológiai alapvetésekkel való elegyesítése viszont már kifejezetten káros. Tipikusan manipulatív gondolat ez a „jelentésátvitel”, a földrajzi-történelmi-geopolitikai szituációhoz kötött posztkolonializmus kombinálása a genderkérdéssel. Érdemes megnézni, milyen jellegű szövegek vannak a REV (angolul: WCRC) honlapján az úgynevezett gender-igazságosság és migráció témájában. Az ebbe az irányvaló való eltolódás fordulópontja talán az 1997-es debreceni nagygyűlés és a már említett 2004-es Accrai Nyilatkozat volt. Különösen nagy lökést jelentett ebbe az irányba a World Alliance of Reformed Churches (WARC) és a Reformed Ecumenical Council (REC) 2010-es egyesülése – így jött létre a World Communion of Reformed Churches (WCRC), tehát a REV, mivel a globális igazságosság volt az újonnan létrejövő szervezet célkitűzése.

Az anglikánoknál és katolikusoknál általában épp a harmadik világbeli régiók a konzervatívabbak, de itt ha jól értem, épp az európaiak a konzervatívabbak vagy biblikusabbak, míg a harmadik világbeliek szeretnének egy posztkolonialista, azaz gyarmatosításellenes nyilatkozatot közzé tenni, ez volna a "birodalom", és ehhez csatolnak progresszív teológiai értelmezést – jól értem?

Szerintem nem lehet egy ilyen szigorú felosztást csinálni. Inkább itt is, ebben a szervezetben is úgy van, mint az anglikánoknál. Van egy főként nyugat-európai, illetve észak-amerikai súlypontú teológiai vezetés, és mivel még mindig ezek az egyháztestek a leggazdagabbak, így az ő lobbierejük és álláspontjuk érvényesül. A „harmadik világbeli” református egyházakra nem jellemző, hogy progresszívek volnának, sőt többségük a szexuáletikát érintően konzervatív (értsd: biblikus), miközben ezek az egyre progresszívebbé és balosabbá váló nyilatkozatok elvileg őket is képviselik. Ez inkorrekt. Nem csak velük az persze, hanem velünk is, amint azt a magyar reformátusok most jelezték. Persze itt az lehet a trükk, amit említ, hogy a „harmadik világbeli” országok esetleg rezonálnak a gyarmatosítás-felszabadítás témájára, és ennek örve alatt csempészne be a szervezet vezetése a szexuáletikai értelmű „felszabadítást” is.

Mi a megfogalmazott tételek hitvallási státusa?

A WCRC nem „szuperzsinat”, tehát egyházi-jogi értelemben nincs kötelező tekintélye a tagegyházak felett. A szervezet alkotmánya leszögezi, hogy a tagegyházak a saját alkotmányuk szerint döntenek a tanúságtételük és saját egyházi életük felöl; azaz nem hozhat kötelező érvényű dogmatikai vagy etikai jellegű döntéseket. Ennek ellenére a dokumentumaik tanácsadó és irányadó jelleggel rendelkeznek, és nyilvánvalóan befolyásolni szeretnék a tagegyházak teológiai látását. Tehát van egy fősodor, amit erővel átnyomnak és képviselnek a tagegyházak mindenféle ellenállása dacára.

Tagok-e a magyar református egyházkerületek más nemzetközi szövetségben?

Mi még akkor csatlakoztunk ezekhez a szervezetekhez (vagy ezek elődeihez), amikor még hitvallásos irányvonalat képviseltek. De az idők változnak. Jó jel, hogy az egyházvezetésünk egyértelműen jelezte: felülvizsgálni szándékozik a tagságunkat. Az Egyházak Világtanácsával (World Council of Churches / WCC)kapcsolatosan ugyanez a helyzet egyébként – egyre progresszívebb, egyre balos abb, sőt, egyre antiszemitább álláspontot képvisel. És ugyanez a helyzet a GEKE / CPCE-vel is (Communion of Protestant Churches in Europe). Ez a szervezet is kifejezetten provokatív és ellenséges a másképp gondolkodókkal szemben. Egyébként ez magától értetődő: ezen szervezetek fősodra annyira eltávolodott az evangéliumtól, illetve a Szentírás tanításától, hogy gyakorlatilag a párbeszéd mint olyan lehetetlenné vált – ezen a szinten már nincs nagyon miről beszélgetni, főleg nem akkor, amikor ilyen erővel átvitt nyilatkozatok születnek. A nagy kérdés most az, hogy a magyar reformátusok tudnak-e, akarnak-e hitvallásos, konzervatív református világszövetségekhez csatlakozni. Ilyen a World Reformed Fellowship és az International Conference of Reformed Churches. Ezek kifejezetten megkövetelik tagsági feltételként az inerranciát és a történelmi református hitvallások elfogadását. 

Nyitófotó: Mosonmagyaróvár, 2025. november 29. 
Márkus Mihály pápai esperes 
a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség 
ingatlanjainak megújulásáért és gyarapodásáért 
tartott ünnepi istentiszteleten a 
megújult református templomban 2025. november 29-én. 
MTI/Krizsán Csaba

