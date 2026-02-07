Túltolt progresszió és sértegetés: kiléphet az egyik világszövetségből a magyar református egyház, de van másik

A Mandiner Márkus András Tamás budapesti református lelkészt kérdezte az accrai nyilatkozatról és a magyar református egyház előtt álló lehetőségekről.

Mi az Accrai Nyilatkozat?

Az Accrai Nyilatkozat a Református Egyházak Világközösségének a 2004-es accrai nagygyűlésén elfogadott, hitvallás-szerű dokumentuma, amely gazdasági és ökológiai kérdéseket tematizál, úgy, hogy ezekre a Krisztus-hit, illetve az evangélium lényegéhez tartozó ügyekként tekint. A dokumentum kiindulópontja az, hogy a globális neoliberális gazdasági rend és az ahhoz kapcsolódó korlátlan növekedés a fogyasztás terén – illetve az ehhez kapcsolódó növekvő ütemű kizsákmányolás – hatalmas veszélyt jelent a szegényekre és károsítja a teremtett világot. A REV e nyilatkozat 20 éves jubileumára egy új teológiai reflexiót tett közzé. Ennek kapcsán a Kárpát-medencei református egyházkerületek közös levelet nyújtottak át a REV vezetőségének, amelyben tiltakoznak ezen új kiadvány ideologikusan egyoldalú, a valódi teológiai párbeszédet nélkülöző irányultsága és a magyar református keresztyénekre nézve tiszteletlen és gúnyos hangneme ellen, illetve a magyar reformátusok kilátásba helyezték e szervezetben való tagságuk felfüggesztését, valamint e szervezetből való végleges kilépés lehetőségét. A kilépésről formális döntés még nem született.

Mióta tolódik „balra” a REV?

Ez az új dokumentum valójában a 2004-es Accrai Nyilatkozat „igazságosság-teológiáját” képviseli, sőt, viszi tovább, és kifejezetten interszekcionális, posztkoloniális és a gender-disrkurzusokra jellemző nyelvezettel operál. És igen, mondhatjuk, hogy klasszikus politikai értelemben is baloldali, teológiailag pedig – ahogy az lenni szokott – progresszív etikai-antropológiai keretrendszerben gondolkodik. Valójában ez a balos, rossz értelemben „ökumenikus”, progresszív irányba való eltolódás már a hetvenes évektől kezdve tetten érhető. Gondoljunk itt a latin-amerikai felszabadítás teológia hatására, és ezek révén létrejövő apartheid-diskurzusokra. Nem arról van szó, hogy ezekben az irányzatokban és az általuk képviseltekben nincs szemernyi igazság sem, hanem arról, hogy ezek hatására ez a szervezet (és más ilyen jellegű szervezetek is) az evangélium kizárólagosságát és a keresztyén missziót (amely ezt az evangéliumot hivatott továbbadni, terjeszteni) felcserélik politikai-társadalmi programokkal. A gazdasági téren való igazságosság és a teremtésvédelem nem elítélendő gondolatok, de ezek hitvallásos szintre emelése, az evangélium üzenetének ezek általi háttérbe szorítása, illetve ezeknek a progresszív etikai és antropológiai alapvetésekkel való elegyesítése viszont már kifejezetten káros. Tipikusan manipulatív gondolat ez a „jelentésátvitel”, a földrajzi-történelmi-geopolitikai szituációhoz kötött posztkolonializmus kombinálása a genderkérdéssel. Érdemes megnézni, milyen jellegű szövegek vannak a REV (angolul: WCRC) honlapján az úgynevezett gender-igazságosság és migráció témájában. Az ebbe az irányvaló való eltolódás fordulópontja talán az 1997-es debreceni nagygyűlés és a már említett 2004-es Accrai Nyilatkozat volt. Különösen nagy lökést jelentett ebbe az irányba a World Alliance of Reformed Churches (WARC) és a Reformed Ecumenical Council (REC) 2010-es egyesülése – így jött létre a World Communion of Reformed Churches (WCRC), tehát a REV, mivel a globális igazságosság volt az újonnan létrejövő szervezet célkitűzése.

Az anglikánoknál és katolikusoknál általában épp a harmadik világbeli régiók a konzervatívabbak, de itt ha jól értem, épp az európaiak a konzervatívabbak vagy biblikusabbak, míg a harmadik világbeliek szeretnének egy posztkolonialista, azaz gyarmatosításellenes nyilatkozatot közzé tenni, ez volna a "birodalom", és ehhez csatolnak progresszív teológiai értelmezést – jól értem?

Szerintem nem lehet egy ilyen szigorú felosztást csinálni. Inkább itt is, ebben a szervezetben is úgy van, mint az anglikánoknál. Van egy főként nyugat-európai, illetve észak-amerikai súlypontú teológiai vezetés, és mivel még mindig ezek az egyháztestek a leggazdagabbak, így az ő lobbierejük és álláspontjuk érvényesül. A „harmadik világbeli” református egyházakra nem jellemző, hogy progresszívek volnának, sőt többségük a szexuáletikát érintően konzervatív (értsd: biblikus), miközben ezek az egyre progresszívebbé és balosabbá váló nyilatkozatok elvileg őket is képviselik. Ez inkorrekt. Nem csak velük az persze, hanem velünk is, amint azt a magyar reformátusok most jelezték. Persze itt az lehet a trükk, amit említ, hogy a „harmadik világbeli” országok esetleg rezonálnak a gyarmatosítás-felszabadítás témájára, és ennek örve alatt csempészne be a szervezet vezetése a szexuáletikai értelmű „felszabadítást” is.

Mi a megfogalmazott tételek hitvallási státusa?

A WCRC nem „szuperzsinat”, tehát egyházi-jogi értelemben nincs kötelező tekintélye a tagegyházak felett. A szervezet alkotmánya leszögezi, hogy a tagegyházak a saját alkotmányuk szerint döntenek a tanúságtételük és saját egyházi életük felöl; azaz nem hozhat kötelező érvényű dogmatikai vagy etikai jellegű döntéseket. Ennek ellenére a dokumentumaik tanácsadó és irányadó jelleggel rendelkeznek, és nyilvánvalóan befolyásolni szeretnék a tagegyházak teológiai látását. Tehát van egy fősodor, amit erővel átnyomnak és képviselnek a tagegyházak mindenféle ellenállása dacára.

Tagok-e a magyar református egyházkerületek más nemzetközi szövetségben?

Mi még akkor csatlakoztunk ezekhez a szervezetekhez (vagy ezek elődeihez), amikor még hitvallásos irányvonalat képviseltek. De az idők változnak. Jó jel, hogy az egyházvezetésünk egyértelműen jelezte: felülvizsgálni szándékozik a tagságunkat. Az Egyházak Világtanácsával (World Council of Churches / WCC)kapcsolatosan ugyanez a helyzet egyébként – egyre progresszívebb, egyre balos abb, sőt, egyre antiszemitább álláspontot képvisel. És ugyanez a helyzet a GEKE / CPCE-vel is (Communion of Protestant Churches in Europe). Ez a szervezet is kifejezetten provokatív és ellenséges a másképp gondolkodókkal szemben. Egyébként ez magától értetődő: ezen szervezetek fősodra annyira eltávolodott az evangéliumtól, illetve a Szentírás tanításától, hogy gyakorlatilag a párbeszéd mint olyan lehetetlenné vált – ezen a szinten már nincs nagyon miről beszélgetni, főleg nem akkor, amikor ilyen erővel átvitt nyilatkozatok születnek. A nagy kérdés most az, hogy a magyar reformátusok tudnak-e, akarnak-e hitvallásos, konzervatív református világszövetségekhez csatlakozni. Ilyen a World Reformed Fellowship és az International Conference of Reformed Churches. Ezek kifejezetten megkövetelik tagsági feltételként az inerranciát és a történelmi református hitvallások elfogadását.