Ebben a harcban nincs semlegesség – Rod Dreher a Mandinernek

ROD DREHER

1967-ben született Baton Rouge-ban. 1989-ben végzett a Louisiana State Universityn újságírás szakon. Metodista családban nevelkedett, de fiatalon nem volt vallásos, a chartres-i katedrálisban tett látogatás hatására tért meg. 1993-ban katolizált, majd a pedofilbotrányok hatására 2006-ban áttért az ortodox kereszténységre. Crunchy Cons című, a zöldkonzervativizmusról szóló könyve 2006-ban jelent meg. 2011-ben látott napvilágot második kötete, a How Dante Can Save Your Life, amelyben arról ír, hogyan segített neki nővére halála után Dante Isteni színjátéka. Magyarul eddig két kötete jelent meg: 2021-ben a Szent Benedek válaszútján, 2022-ben a Hazugság nélkül élni. Új könyve, a Living in Wonder 2024 őszén került a könyvesboltokba. Három gyermek édesapja.