Mit várunk a kormánymédiától, ha a „független sajtó” simán hozza ugyanezt a szintet

2025. augusztus 14. 19:18

Persze az is a szakma dicsőségére válik, hogy az interjút készítő kolléganő éppen csak szerelmet nem vall Orbánnak.

2025. augusztus 14. 19:18
Kósa András
„Mit várunk a kormánymédiától, ha a »független sajtó« (öndefiníció, ezért tettem idézőjelbe), simán hozza ugyanezt a szintet, ha éppen akarja. (És akarja láthatóan.) Meghallgattam eredetiben (az egyébként a legutóbbi repülős kép után kifejezetten jó formát mutató).

Orbán Viktort a nevezetes »nem adom át a hatalmat« interjúban. Ha valaki nem küszködik alapvető szövegértési nehézségekkel, annak világos, hogy arról szól, amit mond, hogy azért nem adhatja át a miniszterelnökjelölti posztot a Fideszben másnak, mert a választásokon saját maga szerint csak ő képes legyőzni Magyar Pétert, és ha hagyna maga helyett a Fideszben mást indulni, akkor ezzel gyakorlatilag a hatalmat adná át, „amit nem tehetek”. Ennyi.

Egyébként Tusnádfürdőn is teljesen egyértelmű volt, hogy a választások kontextusában beszélt. Ehhez képest sorjáznak az „Orbán nem adná át a hatalmat, ha veszítene” cikkek, volt, aki már Sulyok Tamást is megkérdezte erről az inszinuációról. (Mintha számítana bármit is a véleménye.) 

Csak az a kérdésem, ha nagyon ki tudunk akadni, amiért a kormánymédia kiforgatja Fleck Zoltán szavait, meg sem hallgatja mit mond, akkor miért jó éppen ugyanezt csinálni? 

Persze az is a szakma dicsőségére válik, hogy az interjút készítő kolléganő éppen csak szerelmet nem vall Orbánnak. Köszi a figyelmet.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

