Nem hiába tért vissza a megszorítóbajnok: Bajnai hálózata gyártja a Tisza csodafegyverét áprilisra

A globális progresszív hálózatokhoz ezer szállal kötődő kör szereplői feltűntek egy brüsszeli székhelyű szervezet mögött, amelyet a 2026-os magyar országgyűlési választáson az ellenzék csodafegyverének szánhatnak. Ez a brüsszeli székhelyű szervezet az European Center for Digital Action (ECDA), amelyet 2022-ben alapítottak. Az ECDA honlapjára kitett írások szerint a szervezetet olyan befolyásolási eszközként kívánják használni, amellyel akár valamely ország belpolitikai folyamatait is tudják kívülről alakítani. Az ECDA társadalmi szervezetekkel és progresszív politikai pártokkal egyaránt dolgozik, képzést és támogatást nyújt a változások előmozdításához egyebek mellett mozgósítással, digitális kampányolással, adománygyűjtéssel abban, hogy legyőzzék jobboldali riválisukat.

Fontos körülmény, hogy az ECDA létrehozásában az egykori kormányfő titokminisztere, Ficsor Ádám is részt vett. Azóta Bajnai távozott a szervezettől, Ficsor mára egyedüli tulajdonosa lett a DatAdat Professional Kft.-nek, ennek fényében nem meglepő, hogy a brüsszeli szervezet használja a DatAdat infrastruktúráját. Volt eset, amikor a DatAdat által kifejlesztett adománygyűjtő platformot, a Lundát vette igénybe az ECDA, amelynek adatkezelési tájékoztatójában egyedüli adatkezelőként ma is a DatAdat osztrák cége, az Estratos Digital GmbH jelenik meg.

Az Estratos egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. A cég ügyvezetője pedig Ficsor Ádám. A kör bezárult.

A DatAdat az egykori Bajnai-féle kör legfontosabb befolyásgyakorló fegyvere, ami már Karácsony 2019-es korteskedésébe is besegített, továbbá lebonyolította a Márki-Zay Péter vezette ellenzék egész 2022-es kampányát. Mindezt külföldi pénzből: a legutóbbi országgyűlési választások idején nagyjából négymilliárd forint érkezett külföldről a magyar baloldalhoz. A summa döntő hányada, több mint 1,4 milliárd forint továbbvándorolt a DatAdat számláira.

A DatAdat és annak csápjai Magyar Péterék mögött is hamar megjelentek: a 2024. február 29-én regisztrált Talpramagyarok.hu oldal adatvédelmi tájékoztatójában az adatkezelők között szerepelt a már említett Estratos és a Lunda. Miután a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy Magyar mögött megjelent a Bajnai-féle kör, azaz a DatAdat-csoport, az adatvédelmi tájékoztatót átírták, az Estratost és a Lundát egyszerűen eltávolították. Magyar Péter pedig minderre hajmeresztő magyarázattal szolgált: lapunk kérdésére akkor azt mondta: csak félreértés volt, az adatvédelmi tájékoztatójukat ugyanis – mivel nem akartak érte fizetni – egyszerűen átvették valahonnan, így került fel a két DatAdat-érdekeltség a honlapjukra.