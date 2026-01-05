Nem hiába tért vissza a megszorítóbajnok: Bajnai hálózata gyártja a Tisza csodafegyverét áprilisra

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Ugyanaz a Bajnai Gordon-féle kör sorakozhat fel a Tisza mögött, amely az elmúlt években rendre a baloldal aktuális favoritját segítette.
Ugyanaz a Bajnai Gordon-féle kör sorakozhat fel a Tisza mögött, amely az elmúlt években rendre a baloldal aktuális favoritját segítette – írja a Magyar Nemzet. A lap arról is beszámol, hogy a Magyar Péterék mögött már korábban felbukkanó DatAdat-cégháló menedzselte például Márki-Zay Péter és általa vezetett ellenzék kampányát 2022-ben. A portál arról is ír, hogy a Bajnai-féle kör most a Tisza Párt esélyeinek javításáért akár magasabb fokozatba is kapcsolhat, egy brüsszeli székhelyű szervezet formájában új fegyvert is bevethet az áprilisi választáson.
Mint arról a Mandiner is beszámolt: a HVG előhúzta a kalapból Bajnai Gordont, aki
az interjú során lényegében megvédte a megszorításokat, és a „szakmai érvekre” hivatkozva populizmusnak nevezte a jelenlegi kormány gazdaságpolitikáját, miközben saját kormányzása idején súlyos család- és nyugdíjellenes intézkedéseket vezetett be. Ebben a cikkünkben összeszedtük, mivel sújtotta az országot 2009 környékén a megszorítóbajnok. A HVG interjúból kiolvasható, hogy az egykori baloldali miniszterelnök gyakorlatilag mindenben Magyar Péterék és a mögöttük álló brüsszeli elit álláspontját visszhangozta. Viszont az interjúban tagadta, hogy ismerné a Tisza vezetőit és hogy tanácsokat adna nekik.
Csakhogy az egykor Bajnai nevével fémjelzett korábbi datadatos cégháló és üzleti kör már a kezdeteknél felbukkant Magyar Péterék körül. Ez az a hálózat, amely a korábbi választásokon a baloldalt igyekezett hatalomra segíteni idehaza különböző kampánytechnikai és hasonló jellegű szolgáltatásaik bevetésével.
A globális progresszív hálózatokhoz ezer szállal kötődő kör szereplői feltűntek egy brüsszeli székhelyű szervezet mögött, amelyet a 2026-os magyar országgyűlési választáson az ellenzék csodafegyverének szánhatnak. Ez a brüsszeli székhelyű szervezet az European Center for Digital Action (ECDA), amelyet 2022-ben alapítottak. Az ECDA honlapjára kitett írások szerint a szervezetet olyan befolyásolási eszközként kívánják használni, amellyel akár valamely ország belpolitikai folyamatait is tudják kívülről alakítani. Az ECDA társadalmi szervezetekkel és progresszív politikai pártokkal egyaránt dolgozik, képzést és támogatást nyújt a változások előmozdításához egyebek mellett mozgósítással, digitális kampányolással, adománygyűjtéssel abban, hogy legyőzzék jobboldali riválisukat.
Fontos körülmény, hogy az ECDA létrehozásában az egykori kormányfő titokminisztere, Ficsor Ádám is részt vett. Azóta Bajnai távozott a szervezettől, Ficsor mára egyedüli tulajdonosa lett a DatAdat Professional Kft.-nek, ennek fényében nem meglepő, hogy a brüsszeli szervezet használja a DatAdat infrastruktúráját. Volt eset, amikor a DatAdat által kifejlesztett adománygyűjtő platformot, a Lundát vette igénybe az ECDA, amelynek adatkezelési tájékoztatójában egyedüli adatkezelőként ma is a DatAdat osztrák cége, az Estratos Digital GmbH jelenik meg.
Az Estratos egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. A cég ügyvezetője pedig Ficsor Ádám. A kör bezárult.
A DatAdat az egykori Bajnai-féle kör legfontosabb befolyásgyakorló fegyvere, ami már Karácsony 2019-es korteskedésébe is besegített, továbbá lebonyolította a Márki-Zay Péter vezette ellenzék egész 2022-es kampányát. Mindezt külföldi pénzből: a legutóbbi országgyűlési választások idején nagyjából négymilliárd forint érkezett külföldről a magyar baloldalhoz. A summa döntő hányada, több mint 1,4 milliárd forint továbbvándorolt a DatAdat számláira.
A DatAdat és annak csápjai Magyar Péterék mögött is hamar megjelentek: a 2024. február 29-én regisztrált Talpramagyarok.hu oldal adatvédelmi tájékoztatójában az adatkezelők között szerepelt a már említett Estratos és a Lunda. Miután a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy Magyar mögött megjelent a Bajnai-féle kör, azaz a DatAdat-csoport, az adatvédelmi tájékoztatót átírták, az Estratost és a Lundát egyszerűen eltávolították. Magyar Péter pedig minderre hajmeresztő magyarázattal szolgált: lapunk kérdésére akkor azt mondta: csak félreértés volt, az adatvédelmi tájékoztatójukat ugyanis – mivel nem akartak érte fizetni – egyszerűen átvették valahonnan, így került fel a két DatAdat-érdekeltség a honlapjukra.
Magyar Péter szavahihetősége az utóbbi időben több sebet kapott, már csak emiatt is sokkal valószínűbbnek az a verzió tűnik, hogy már a kezdet kezdetén elindult a háttérben a kapcsolatfelvétel a datadatos kör és Magyar Péterék között. Ezt a feltételezést pedig csak erősíti Bajnai Gordon minapi interjúja és erős kiállása a Tisza mellett.
Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd
Nemzetközi SAJTÓSZKANDER Orbán Viktorral: ÉLŐ közvetítés és elemzés a Mandineren!