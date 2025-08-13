Orbán Viktor: „Ursula von der Leyen egy bürokrata, aki tőlem kapja a fizetését” (VIDEÓ)

A felfokozott nemzetközi helyzet

A miniszterelnök szerint ma kiemelten veszélyes időszakot élünk, aminek két oka van:

Az első orosz-ukrán-háború, amely közvetlenül a szomszédunkban tombol, és ami egyben egy Nyugat és Oroszország között folyó proxiháború is.

A második az Európai Egyesült Államok létrehozására irányuló brüsszeli nyomásgyakorlás, ami ellen szuverenista országként szabadságharcot vívunk.

Nekem csak egyetlen barátom van: a magyarság”

– reagált Orbán Viktor arra, hogy gyakran sérelmezik vele kapcsolatban a nemzetközi színtéren, hogy hintapolitikát folytat a Nyugat és a Kelet között, anélkül, hogy igazán elköteleződne valamelyik irányba.

Jó kapcsolatunk van Donald Trumppal, Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal is. Ez kívülről hintapolitikának tűnhet, magyarként viszont világos, hogy az az érdekünk, hogy szövetségeseket gyűjtsünk és jóban legyünk minden nagyhatalommal. Ez a normális”

– tette hozzá a kormányfő.

Az EU-ról szólva kijelentette, hogy annak nem a brüsszeli intézményekről és bürokráciáról, hanem az önálló tagállamokról kell szólnia:

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egy bürokrata, aki tőlem kapja a fizetését. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy úgy viselkedjen, mintha ő lenne Magyarország ura.”

Szerinte ez a helyzet nem tetszik a brüsszeli adminisztrációnak, de ettől még ez az igazság.

Az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szólva ismét megerősítette a korábbi gondolatait, és külön hangsúlyozta:

Von der Leyen szerinte erőtlen tárgyalópartnernek bizonyult, és nem meglepő, hogy Donald Trump maga alá gyűrte.

A migráció továbbra is központi kérdés

Orbán Viktor szerint Brüsszel a bevándorlás kérdésében is úgy viselkedik, mint aki uralkodni akar a kisebb tagállamokon:

Brüsszel akarja eldönteni, hogy mi, magyarok, kikkel éljünk együtt. (...) Mégis, kinek kellene eldöntenie, hogy kikből álljon az ország népessége? Ezt csak mi határozhatjuk meg, különben nem vagyunk szabad ország.”

A miniszterelnök kiemelte, hogy a magyarok többször is elég világosan visszautasították, hogy migránsokat telepítsenek a hazájukba, amiért napi egymillió eurós bírságot rótt ki ránk Brüsszel.

Ebben az országban nulla a bevándorlók száma. Erre büszkék vagyunk”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az, hogy Brüsszel ebbe bele akar szólni, „teljes zsarnokság”.

A büszkeség nem egyenlő a Pride-dal

A budapesti melegfelvonulással kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy ez egy bonyolult kérdés, mert a gyermekek védelme minden mással szemben elsőbbséget élvez.

Szerinte, ha ez ütközik az olyan alapjogokkal, mint a gyülekezési jog, akkor mindig a gyermekvédelmet kell elsődlegesnek tekinteni.

A közszeméremsértés és szexuális propaganda Magyarországon nem megengedett. De, ha valakik demonstrálni akarnak a homoszexuálisok jogaiért, szabadon megtehetik, amennyiben betartják a törvényt”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Marissa Streit és Orbán Viktor

Forrás: PragerU

A téma kapcsán a szólásszabadság kérdése is felmerült, Marissa Streit példaként említette, hogy Londonban az ismerőseit letartóztatták a véleménynyilvánításaik miatt.

Magyarországon sosem fordulhat elő, hogy valaki azért veszítse el a munkáját, mert a mainstreamtől eltérő véleményt fogalmaz meg nyilvánosan”

– szögezte le Orbán Viktor.

A család a közösség alapja

A magyar családtámogatási rendszerről szólva a kormányfő hangsúlyozta, hogy a gyermekvállalás, az anyaság magánügy, viszont az államnak valamilyen módon el kell ismernie a szülőséget, ami a közösség szempontjából is fontos dolog:

Ha nem születnek gyerekek, nem lesz jövő és nem lesz nemzet. Ezért hálát érdemelnek azok a nők, akik megteszik ezt a többlet erőfeszítést, (...) ami a gyermeknevelés.”

Hozzátette, hogy szerinte a családtámogatási intézkedések idővel a népesedési mutatókat is pozitív irányba mozdítják majd el, de ehhez idő kell. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy óvatosnak kell lenni a hasonló intézkedésekkel, mert a magyar emberek nem szeretik, ha a kormány beleavatkozik a magánéletükbe.

Üzenet a tengerentúlra

Az interjú végén Orbán Viktor az amerikai nézőknek is üzent:

Mindenekelőtt bízzanak az elnökükben, mert valami igazán kivételes és fontos dolgot szeretne tenni a világért.”

Hozzátette, hogy szerinte, ha jelenleg nem Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor a világ nagyon nagy bajban lenne, és mindenhol a globalista világfelfogás érvényesülne.

Megálljt parancsolt a globalista nihilizmusnak, az ő missziója pedig jelenleg a legfontosabb dolog a földön”

– fogalmazott a magyar miniszterelnök, kérve az amerikaiakat, hogy mindenben támogassák az ország első emberét.

***

Nyitókép: AFP/Nicolas Landemard

A teljes angol nyelvű beszélgetés itt tekinthető meg: