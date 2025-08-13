Orbán Viktor: „Ursula von der Leyen egy bürokrata, aki tőlem kapja a fizetését” (VIDEÓ)
2025. augusztus 13. 22:52
Egyórás nagyinterjút adott a magyar miniszterelnök az amerikai konzervatív média egyik zászlóshajójának.
2025. augusztus 13. 22:52
11 p
12
2
13
Mentés
Orbán Viktor egyórás interjút adott az amerikai konzervatív médiaóriás, a PragerU vezérigazgatójának, Marissa Streitnek. A beszélgetés érintette többek között a magyar miniszterelnök ellen akár a belpolitikában, akár világszinten elhangzó rágalmakat és kritikákat, az Európai Bizottsággal fennálló konfliktust és a magyar családtámogatási rendszert.
Itt nincs nepotizmus
Streit rögtön azzal a felvetéssel szembesítette Orbán Viktort, miszerint gyakran merül fel vele szemben, hogy az ő politikai befolyása révén gazdagondnak a barátai.
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, hogy a szigorú magyar és európai uniós jogszabályok és a közbeszerzési rendszer nem is tennék lehetővé, hogy helyzetbe hozza a számára kedves embereket.
Arra a vádra, miszerint csak egy diktátor ülhet ennyi évig egyhuzamban a miniszterelnöki székben, Orbán Viktor úgy reagált:
Az ellenzék vezetőjeként is 16 évet töltöttem, ismerem az érme mindkét oldalát. Ez nem diktatúra, épp ez a demokrácia.”
Eredményes gazdaságpolitika
Orbán Viktor a magyar gazdaság helyzetéről szólva arra is kitért, hogy „nem minden csillog-villog” ezen a téren, ennek okát pedig a koronavírus-járványra vezette vissza, ami szerinte megakasztotta a stabil növekedést. Hozzátette:
Ezt követte az orosz–ukrán-háború és a szankciók. Az infláció ennek köszönhetően sokkal magasabb, mint amekkorának lennie kéne. Nem állíthatom, hogy mindenki maradéktalanul elégedett akár a gazdaságpolitikánkkal, akár velem.”
Ugyanakkor kiemelte, hogy a kormányzat eredményeket is fel tud mutatni, szerinte ilyenek:
a teljes foglalkoztatás,
a „világ talán legerősebb családtámogatási rendszere”.
A miniszterelnök politikai igazgatója az amerikai PragerU vezérigazgatójával tárgyalt a konzervatív értékek terjesztéséről és a magyar–amerikai szövetség erősödéséről.
A felfokozott nemzetközi helyzet
A miniszterelnök szerint ma kiemelten veszélyes időszakot élünk, aminek két oka van:
Az első orosz-ukrán-háború, amely közvetlenül a szomszédunkban tombol, és ami egyben egy Nyugat és Oroszország között folyó proxiháború is.
A második az Európai Egyesült Államok létrehozására irányuló brüsszeli nyomásgyakorlás, ami ellen szuverenista országként szabadságharcot vívunk.
Nekem csak egyetlen barátom van: a magyarság”
– reagált Orbán Viktor arra, hogy gyakran sérelmezik vele kapcsolatban a nemzetközi színtéren, hogy hintapolitikát folytat a Nyugat és a Kelet között, anélkül, hogy igazán elköteleződne valamelyik irányba.
Jó kapcsolatunk van Donald Trumppal, Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal is. Ez kívülről hintapolitikának tűnhet, magyarként viszont világos, hogy az az érdekünk, hogy szövetségeseket gyűjtsünk és jóban legyünk minden nagyhatalommal. Ez a normális”
– tette hozzá a kormányfő.
Az EU-ról szólva kijelentette, hogy annak nem a brüsszeli intézményekről és bürokráciáról, hanem az önálló tagállamokról kell szólnia:
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egy bürokrata, aki tőlem kapja a fizetését. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy úgy viselkedjen, mintha ő lenne Magyarország ura.”
Szerinte ez a helyzet nem tetszik a brüsszeli adminisztrációnak, de ettől még ez az igazság.
Az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szólva ismét megerősítette a korábbi gondolatait, és külön hangsúlyozta:
Von der Leyen szerinte erőtlen tárgyalópartnernek bizonyult, és nem meglepő, hogy Donald Trump maga alá gyűrte.
A migráció továbbra is központi kérdés
Orbán Viktor szerint Brüsszel a bevándorlás kérdésében is úgy viselkedik, mint aki uralkodni akar a kisebb tagállamokon:
Brüsszel akarja eldönteni, hogy mi, magyarok, kikkel éljünk együtt. (...) Mégis, kinek kellene eldöntenie, hogy kikből álljon az ország népessége? Ezt csak mi határozhatjuk meg, különben nem vagyunk szabad ország.”
A miniszterelnök kiemelte, hogy a magyarok többször is elég világosan visszautasították, hogy migránsokat telepítsenek a hazájukba, amiért napi egymillió eurós bírságot rótt ki ránk Brüsszel.
Ebben az országban nulla a bevándorlók száma. Erre büszkék vagyunk”
– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az, hogy Brüsszel ebbe bele akar szólni, „teljes zsarnokság”.
A büszkeség nem egyenlő a Pride-dal
A budapesti melegfelvonulással kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy ez egy bonyolult kérdés, mert a gyermekek védelme minden mással szemben elsőbbséget élvez.
Szerinte, ha ez ütközik az olyan alapjogokkal, mint a gyülekezési jog, akkor mindig a gyermekvédelmet kell elsődlegesnek tekinteni.
A közszeméremsértés és szexuális propaganda Magyarországon nem megengedett. De, ha valakik demonstrálni akarnak a homoszexuálisok jogaiért, szabadon megtehetik, amennyiben betartják a törvényt”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A téma kapcsán a szólásszabadság kérdése is felmerült, Marissa Streit példaként említette, hogy Londonban az ismerőseit letartóztatták a véleménynyilvánításaik miatt.
Magyarországon sosem fordulhat elő, hogy valaki azért veszítse el a munkáját, mert a mainstreamtől eltérő véleményt fogalmaz meg nyilvánosan”
– szögezte le Orbán Viktor.
A család a közösség alapja
A magyar családtámogatási rendszerről szólva a kormányfő hangsúlyozta, hogy a gyermekvállalás, az anyaság magánügy, viszont az államnak valamilyen módon el kell ismernie a szülőséget, ami a közösség szempontjából is fontos dolog:
Ha nem születnek gyerekek, nem lesz jövő és nem lesz nemzet. Ezért hálát érdemelnek azok a nők, akik megteszik ezt a többlet erőfeszítést, (...) ami a gyermeknevelés.”
Hozzátette, hogy szerinte a családtámogatási intézkedések idővel a népesedési mutatókat is pozitív irányba mozdítják majd el, de ehhez idő kell. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy óvatosnak kell lenni a hasonló intézkedésekkel, mert a magyar emberek nem szeretik, ha a kormány beleavatkozik a magánéletükbe.
Üzenet a tengerentúlra
Az interjú végén Orbán Viktor az amerikai nézőknek is üzent:
Mindenekelőtt bízzanak az elnökükben, mert valami igazán kivételes és fontos dolgot szeretne tenni a világért.”
Hozzátette, hogy szerinte, ha jelenleg nem Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor a világ nagyon nagy bajban lenne, és mindenhol a globalista világfelfogás érvényesülne.
Megálljt parancsolt a globalista nihilizmusnak, az ő missziója pedig jelenleg a legfontosabb dolog a földön”
– fogalmazott a magyar miniszterelnök, kérve az amerikaiakat, hogy mindenben támogassák az ország első emberét.
***
Nyitókép: AFP/Nicolas Landemard
A teljes angol nyelvű beszélgetés itt tekinthető meg: