Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Ursula von der Leyen interjú Donald Trump Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió Egyesült Államok

Orbán Viktor: „Ursula von der Leyen egy bürokrata, aki tőlem kapja a fizetését” (VIDEÓ)

2025. augusztus 13. 22:52

Egyórás nagyinterjút adott a magyar miniszterelnök az amerikai konzervatív média egyik zászlóshajójának.

2025. augusztus 13. 22:52
null

Orbán Viktor egyórás interjút adott az amerikai konzervatív médiaóriás, a PragerU vezérigazgatójának, Marissa Streitnek. A beszélgetés érintette többek között a magyar miniszterelnök ellen akár a belpolitikában, akár világszinten elhangzó rágalmakat és kritikákat, az Európai Bizottsággal fennálló konfliktust és a magyar családtámogatási rendszert.

Orbán Viktor
Forrás: PragerU

Itt nincs nepotizmus

Streit rögtön azzal a felvetéssel szembesítette Orbán Viktort, miszerint gyakran merül fel vele szemben, hogy az ő politikai befolyása révén gazdagondnak a barátai.

Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, hogy a szigorú magyar és európai uniós jogszabályok és a közbeszerzési rendszer nem is tennék lehetővé, hogy helyzetbe hozza a számára kedves embereket.

Arra a vádra, miszerint csak egy diktátor ülhet ennyi évig egyhuzamban a miniszterelnöki székben, Orbán Viktor úgy reagált:

Az ellenzék vezetőjeként is 16 évet töltöttem, ismerem az érme mindkét oldalát. Ez nem diktatúra, épp ez a demokrácia.”

Eredményes gazdaságpolitika

Orbán Viktor a magyar gazdaság helyzetéről szólva arra is kitért, hogy „nem minden csillog-villog” ezen a téren, ennek okát pedig a koronavírus-járványra vezette vissza, ami szerinte megakasztotta a stabil növekedést. Hozzátette:

Ezt követte az orosz–ukrán-háború és a szankciók. Az infláció ennek köszönhetően sokkal magasabb, mint amekkorának lennie kéne. Nem állíthatom, hogy mindenki maradéktalanul elégedett akár a gazdaságpolitikánkkal, akár velem.”

Ugyanakkor kiemelte, hogy a kormányzat eredményeket is fel tud mutatni, szerinte ilyenek:

  • a teljes foglalkoztatás,
  • a „világ talán legerősebb családtámogatási rendszere”.

Ezt is ajánljuk a témában

A felfokozott nemzetközi helyzet

A miniszterelnök szerint ma kiemelten veszélyes időszakot élünk, aminek két oka van:

Az első orosz-ukrán-háború, amely közvetlenül a szomszédunkban tombol, és ami egyben egy Nyugat és Oroszország között folyó proxiháború is.

A második az Európai Egyesült Államok létrehozására irányuló brüsszeli nyomásgyakorlás, ami ellen szuverenista országként szabadságharcot vívunk.

Nekem csak egyetlen barátom van: a magyarság”

– reagált Orbán Viktor arra, hogy gyakran sérelmezik vele kapcsolatban a nemzetközi színtéren, hogy hintapolitikát folytat a Nyugat és a Kelet között, anélkül, hogy igazán elköteleződne valamelyik irányba.

Jó kapcsolatunk van Donald Trumppal, Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal is. Ez kívülről hintapolitikának tűnhet, magyarként viszont világos, hogy az az érdekünk, hogy szövetségeseket gyűjtsünk és jóban legyünk minden nagyhatalommal. Ez a normális”

– tette hozzá a kormányfő.

Az EU-ról szólva kijelentette, hogy annak nem a brüsszeli intézményekről és bürokráciáról, hanem az önálló tagállamokról kell szólnia:

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egy bürokrata, aki tőlem kapja a fizetését. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy úgy viselkedjen, mintha ő lenne Magyarország ura.”

Szerinte ez a helyzet nem tetszik a brüsszeli adminisztrációnak, de ettől még ez az igazság.

Az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szólva ismét megerősítette a korábbi gondolatait, és külön hangsúlyozta:

Von der Leyen szerinte erőtlen tárgyalópartnernek bizonyult, és nem meglepő, hogy Donald Trump maga alá gyűrte.

A migráció továbbra is központi kérdés

Orbán Viktor szerint Brüsszel a bevándorlás kérdésében is úgy viselkedik, mint aki uralkodni akar a kisebb tagállamokon:

Brüsszel akarja eldönteni, hogy mi, magyarok, kikkel éljünk együtt. (...) Mégis, kinek kellene eldöntenie, hogy kikből álljon az ország népessége? Ezt csak mi határozhatjuk meg, különben nem vagyunk szabad ország.”

A miniszterelnök kiemelte, hogy a magyarok többször is elég világosan visszautasították, hogy migránsokat telepítsenek a hazájukba, amiért napi egymillió eurós bírságot rótt ki ránk Brüsszel.

Ebben az országban nulla a bevándorlók száma. Erre büszkék vagyunk”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az, hogy Brüsszel ebbe bele akar szólni, „teljes zsarnokság”.

A büszkeség nem egyenlő a Pride-dal

A budapesti melegfelvonulással kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy ez egy bonyolult kérdés, mert a gyermekek védelme minden mással szemben elsőbbséget élvez.

Szerinte, ha ez ütközik az olyan alapjogokkal, mint a gyülekezési jog, akkor mindig a gyermekvédelmet kell elsődlegesnek tekinteni.

A közszeméremsértés és szexuális propaganda Magyarországon nem megengedett. De, ha valakik demonstrálni akarnak a homoszexuálisok jogaiért, szabadon megtehetik, amennyiben betartják a törvényt”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Marissa Streit és Orbán Viktor
Forrás: PragerU

A téma kapcsán a szólásszabadság kérdése is felmerült, Marissa Streit példaként említette, hogy Londonban az ismerőseit letartóztatták a véleménynyilvánításaik miatt.

Magyarországon sosem fordulhat elő, hogy valaki azért veszítse el a munkáját, mert a mainstreamtől eltérő véleményt fogalmaz meg nyilvánosan”

– szögezte le Orbán Viktor.

A család a közösség alapja

A magyar családtámogatási rendszerről szólva a kormányfő hangsúlyozta, hogy a gyermekvállalás, az anyaság magánügy, viszont az államnak valamilyen módon el kell ismernie a szülőséget, ami a közösség szempontjából is fontos dolog:

Ha nem születnek gyerekek, nem lesz jövő és nem lesz nemzet. Ezért hálát érdemelnek azok a nők, akik megteszik ezt a többlet erőfeszítést, (...) ami a gyermeknevelés.”

Hozzátette, hogy szerinte a családtámogatási intézkedések idővel a népesedési mutatókat is pozitív irányba mozdítják majd el, de ehhez idő kell. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy óvatosnak kell lenni a hasonló intézkedésekkel, mert a magyar emberek nem szeretik, ha a kormány beleavatkozik a magánéletükbe.

Üzenet a tengerentúlra

Az interjú végén Orbán Viktor az amerikai nézőknek is üzent:

Mindenekelőtt bízzanak az elnökükben, mert valami igazán kivételes és fontos dolgot szeretne tenni a világért.”

Hozzátette, hogy szerinte, ha jelenleg nem Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor a világ nagyon nagy bajban lenne, és mindenhol a globalista világfelfogás érvényesülne.

Megálljt parancsolt a globalista nihilizmusnak, az ő missziója pedig jelenleg a legfontosabb dolog a földön”

– fogalmazott a magyar miniszterelnök, kérve az amerikaiakat, hogy mindenben támogassák az ország első emberét.

***

Nyitókép: AFP/Nicolas Landemard

A teljes angol nyelvű beszélgetés itt tekinthető meg:

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vasalo
2025. augusztus 14. 00:16
Ki az EU segélyezettje kijeven kivül?
Válasz erre
0
0
turulminator2
2025. augusztus 14. 00:06
Az EU netto segelyesetol eleg vicces mondas ez, habar az amcsi konzervativ mediat nem ez a resz erdekli
Válasz erre
0
1
Picnic Niki
2025. augusztus 13. 23:44
Messziről jött ember azt mond amit akar.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 13. 23:42
A Főni kimondta, amit a brüsszeli léhűtőkről gondolok: Közönséges buta bürokraták, akiknek az lenne a dolguk, hogy az igazgatók - azaz az egyes államok vezetőinek - döntéseit végrehajtsák illetve a végrehajtást felügyelnék, úgy tesznek, mintha az ő jogkörük lenne a döntések meghozatala. Ugyan ki látott már a gazdasági életben olyan vállalatot, ahol a könyvelő és a jogügyi előadó határozza meg a cég üzletpolitikai stratégiáját, nem pedig az igazgatóság? Szét kellene zavarni ezt a koszlott, ostoba, ám hatalmaskodó brüsszeli bagázst végre, mielőtt szakadékba kormányozzák Európát.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!