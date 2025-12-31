Ft
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brazil futball roberto carlos szívműtét Real Madrid

Vérrög, szívműtét, komplikációk – túl az életveszélyen, de megfigyelés alatt a brazil futballikon, Dzsudzsák egykori csapattársa

2025. december 31. 13:34

Roberto Carlosnál nem várt nehézségek léptek fel. A brazil legenda majd' három órát töltött el a műtőben, most már jobban van.

2025. december 31. 13:34
null

Ijesztő hírek láttak napvilágot minden idők egyik legjobb brazil futballistájáról, Roberto Carlosról. A világbajnok, a Real Madriddal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes ikon szülővárosában, Sao Paolóban került kórházba, eleinte „csak” egy kis vérrög miatt a lábában, ám a teljes testen végzett MRI közben szívproblémát is jelzett, az 52 éves legendát így azonnal felvették műtétre szívkatéter behelyezése végett.

CARLOS, ROBERTO; brazil RIGHETTI, CARYL
Azt a brazil ballábat egy egész világ rettegte anno – Roberto Carlos azóta sajnos inkább egészségügyi és magánéleti problémáival kerül a címlapokra (Fotó: MTI/EPA/EDDY RISCH)

Nincs jó passzban a brazilok ikonja

Ám a rutinműtét sem a várakozásoknak megfelelően alakult, az eredetileg 40 percesre tervezett beavatkozás közben komplikációk léptek fel, Roberto Carlos így végül közel három órát töltött el a műtőasztalon. A kórház végül szerencsére sikeres operációról számolt be, hozzátéve, hogy az egykori klasszis túl van a közvetlen veszélyen, de a következő két napban még megfigyelés alatt tartják. Carlosnak idén nem ez volt az első egészségügyi és egyéb problémája: 

áprilisban egy nepáli útját kellett lemondania hirtelen betegség következtében, az év elején pedig azzal került a címlapokra, hogy a Real nagyköveteként egykori klubja edzőközpontjában aludt, miközben a pletykák arról keringtek, hogy válófélben van feleségétől – és 11 gyermekéből kettő anyjától –, Mariana Lucontól.

Dzsudzsák csapattársa is volt

Minden idők egyik legnagyszerűbb ballábas szélső védője és szabadrúgás-specialistája 1998-ban vb-döntőig, négy évvel később világbajnoki címig vezette Brazília válogatottját. A Real Madriddal gyakorlatilag mindent megnyert, amit lehetett, pályafutása végén pedig 

Dzsudzsák Balázs csapattársa is volt a kérészéletű dagesztáni szupercsapatnál, az azóta az orosz ötödosztályig süllyedt Anzsi Mahacskalánál.  

Roberto Carlos és Dzsudzsák Balázs az Anzsi után is jóban maradt (Fotó: Instagram)

Nyitókép: Yoan Valat

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2025. december 31. 16:01
Szerencséje, hogy időben kiderült. Nem is lába volt, hanem "ágyúja"
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 31. 15:00
Remek focista volt , elképesztő bal lábbal. Óriási lövőerő és kiváló rugótechnika. Azóta is ritkán látni olyan gólokat, amiket szerzett! Egy ikon volt. Remélem felépül.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!