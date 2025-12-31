Vérrög, szívműtét, komplikációk – túl az életveszélyen, de megfigyelés alatt a brazil futballikon, Dzsudzsák egykori csapattársa

Roberto Carlos magyar fia
Robert Carlos magyar származású utódja a futballtehetséget és a jótékonykodást tekintve is édesapjára látszik ütni.
Roberto Carlosnál nem várt nehézségek léptek fel. A brazil legenda majd' három órát töltött el a műtőben, most már jobban van.
Ijesztő hírek láttak napvilágot minden idők egyik legjobb brazil futballistájáról, Roberto Carlosról. A világbajnok, a Real Madriddal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes ikon szülővárosában, Sao Paolóban került kórházba, eleinte „csak” egy kis vérrög miatt a lábában, ám a teljes testen végzett MRI közben szívproblémát is jelzett, az 52 éves legendát így azonnal felvették műtétre szívkatéter behelyezése végett.
Ám a rutinműtét sem a várakozásoknak megfelelően alakult, az eredetileg 40 percesre tervezett beavatkozás közben komplikációk léptek fel, Roberto Carlos így végül közel három órát töltött el a műtőasztalon. A kórház végül szerencsére sikeres operációról számolt be, hozzátéve, hogy az egykori klasszis túl van a közvetlen veszélyen, de a következő két napban még megfigyelés alatt tartják. Carlosnak idén nem ez volt az első egészségügyi és egyéb problémája:
áprilisban egy nepáli útját kellett lemondania hirtelen betegség következtében, az év elején pedig azzal került a címlapokra, hogy a Real nagyköveteként egykori klubja edzőközpontjában aludt, miközben a pletykák arról keringtek, hogy válófélben van feleségétől – és 11 gyermekéből kettő anyjától –, Mariana Lucontól.
Minden idők egyik legnagyszerűbb ballábas szélső védője és szabadrúgás-specialistája 1998-ban vb-döntőig, négy évvel később világbajnoki címig vezette Brazília válogatottját. A Real Madriddal gyakorlatilag mindent megnyert, amit lehetett, pályafutása végén pedig
Dzsudzsák Balázs csapattársa is volt a kérészéletű dagesztáni szupercsapatnál, az azóta az orosz ötödosztályig süllyedt Anzsi Mahacskalánál.
