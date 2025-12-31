Vérrög, szívműtét, komplikációk – túl az életveszélyen, de megfigyelés alatt a brazil futballikon, Dzsudzsák egykori csapattársa

Ijesztő hírek láttak napvilágot minden idők egyik legjobb brazil futballistájáról, Roberto Carlosról. A világbajnok, a Real Madriddal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes ikon szülővárosában, Sao Paolóban került kórházba, eleinte „csak” egy kis vérrög miatt a lábában, ám a teljes testen végzett MRI közben szívproblémát is jelzett, az 52 éves legendát így azonnal felvették műtétre szívkatéter behelyezése végett.

Azt a brazil ballábat egy egész világ rettegte anno – Roberto Carlos azóta sajnos inkább egészségügyi és magánéleti problémáival kerül a címlapokra (Fotó: MTI/EPA/EDDY RISCH)

Nincs jó passzban a brazilok ikonja

Ám a rutinműtét sem a várakozásoknak megfelelően alakult, az eredetileg 40 percesre tervezett beavatkozás közben komplikációk léptek fel, Roberto Carlos így végül közel három órát töltött el a műtőasztalon. A kórház végül szerencsére sikeres operációról számolt be, hozzátéve, hogy az egykori klasszis túl van a közvetlen veszélyen, de a következő két napban még megfigyelés alatt tartják. Carlosnak idén nem ez volt az első egészségügyi és egyéb problémája: