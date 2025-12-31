Budapestről kapott üzenetet Zelenszkij, de másoknak sem kegyelmeztek meg idén

Ez az esztendő sem telt el kormányinfók nélkül: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétről hétre adtak tájékoztatást a kormányzati intézkedésekről. És ez az a fórum, ahol a média munkatársai is feltehetik kérdéseiket a tárcavezetőnek, ahol kikérhetik a kabinet álláspontját.

Kormányinfó: Gulyás Gergely és a kabinet idén sem vette félvállról a tájékoztatást

Kormányinfó: itt vannak a legolvasottabb témáink

Számos emlékezetes momentum között egy júniusi Kormányinfót emelnénk ki először, ahol már terítékre került Budapest csődhelyzete. Emlékeztetett, hogy a Karácsony–Tisza-koalíció saját bevallása szerint is csődbe vitte fővárost. „A felelősség ezért a baloldali városvezetést terheli, ennek valós terheit azonban minden Budapestinek viselnie kell” – hangsúlyozta. Majd bejelentette a kabinet javaslatát, mely szerint át kell világítani Budapest gazdasági ügyeit. Ekkor derült ki, a kormány őt, azaz a Miniszterelnökséget vezető minisztert és Latorcai Csabát, a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkárát jelölte ki a tárgyalásokra a fővárosi városvezetéssel.