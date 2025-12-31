Budapestről kapott üzenetet Zelenszkij, de másoknak sem kegyelmeztek meg idén

Költségvetési csata a Fővárosi Közgyűlésben: ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely
A Fővárosi Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását.
Ez az esztendő sem telt el kormányinfók nélkül: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétről hétre adtak tájékoztatást a kormányzati intézkedésekről. És ez az a fórum, ahol a média munkatársai is feltehetik kérdéseiket a tárcavezetőnek, ahol kikérhetik a kabinet álláspontját.
Számos emlékezetes momentum között egy júniusi Kormányinfót emelnénk ki először, ahol már terítékre került Budapest csődhelyzete. Emlékeztetett, hogy a Karácsony–Tisza-koalíció saját bevallása szerint is csődbe vitte fővárost. „A felelősség ezért a baloldali városvezetést terheli, ennek valós terheit azonban minden Budapestinek viselnie kell” – hangsúlyozta. Majd bejelentette a kabinet javaslatát, mely szerint át kell világítani Budapest gazdasági ügyeit. Ekkor derült ki, a kormány őt, azaz a Miniszterelnökséget vezető minisztert és Latorcai Csabát, a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkárát jelölte ki a tárgyalásokra a fővárosi városvezetéssel.
December közepén viszont arról számolt be a Mandiner, ha csak a Főpolgármesteri Hivatal által közölt likviditási adatokat nézzük, nem lehet megítélni, mi Budapest valós anyagi helyzete.
Ez az év utolsó Fővárosi Közgyűlésén is előkerült, ám Karácsony Gergely balliberális főpolgármester és a baloldal mögé ismét felsorakozott a Magyar Péter vezette Tisza Párt, valamint a Vitézy Dávid-féle Podmaniczky Mozgalom, így egy olyan költségvetést sikerült elfogadni 2026-ot illetően, amely fiktív számok mentén íródott.
A Fővárosi Önkormányzat jövő évi büdzséje az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz – írta meg korábban a Magyar Nemzet. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás. Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek. A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben. Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.
Nyáron forró témát adatott a Sziget: az antiszemita Kneecap zenekar fellépésének megtiltása, nem sokkal később pedig a fesztivál sorsa. Előbbi nyomán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, Magyarországon van tere az egymásnak ellentmondó véleményeknek de a gyűlöletkeltésnek nincs helye. Egy nyilvánvalóan antiszemita nyilatkozatokat tevő zenekarnak nincs tere, ezért döntöttek úgy, hogy a Kneecap zenekar belépését megtiltották. Mazen Al Ramahi – akinek szállodájában működik a Sziget Fesztivál alapítójának, Gerendai Károly luxusétterme, mindenképpen a magyar szolgálatok keresztjében van – tette hozzá Gulyás Gergely, minekutána megírták: Gerendai arab üzlettársa miatt ragaszkodhattak a Kneecap fellépéséhez.
Miután a Volodimir Zelenszkij-féle kijevi rezsim olyan létesítményeket is támadott Oroszországban, amelyek közvetlenül, de közvetetten is érintik Magyarország energiabiztonságát, Ukrajna üzenetet kapott Budapestről. Ukrajna vessen véget az Magyarország felé tartó energiaszállítási útvonalak támadásának – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Nélkülünk az ukrán energiabiztonság nem lenne megoldható, mert az áramszükségletük jelentős része innen érkezik – tette hozzá Gulyás Gergely.
A kijevi rezsim nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának árt Ukrajna, ha támadja a Barátság vezetéket.
Korábban az Európai Bizottság is rögzítette, hogy tiszteletben kell tartani, az uniós tagállamok energiabiztonságát – emlékeztetett a tárcavezető. Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy Magyarország kitől vásárol energiát, ha uniós tag lenne – fűzte hozzá a miniszter.
Maradva az energiaellátásnál, szeptember végén – amikor már formálódott Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozója – Gulyás hangsúlyozta, Washington érti a magyar a magyar szempontokat, ezért is válhatott valóra az, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz kőolaj vásárlására vonatkozó amerikai korlátozások alól; mindazonáltal az Európai Unió továbbra is az orosz energiahordozók tiltásának oldalán áll.
A decemberi Kormányinfón reagált az Orbán-kabinet arra a szakmai háttéranyagra, amely jelentős megszorításokat tartalmaz, és amely paksaméta több szempontból is a Tisza Párthoz köthető.
A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen – hangsúlyozta Gulyás Gergely.
