Kormányinfó: kiderült, mi lesz, ha Karácsony bejelenti Budapest csődjét

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón elmondta, hogy a kormányülésen meghallgattak egy beszámolót az orosz-ukrán háború fejleményeiről, amiből kiderült, hogy

nem kifelé tartunk egyelőre a háborúból, hanem befelé”.

A tárcavezető kijelentette, hogy a brüsszeli álláspont nem változott, továbbra is háborúpárti, és bár léteznek ezzel ellentétes hangok Európában, még mindig kevesen vannak. Példaként az újonnan megválasztott konzervatív lengyel elnököt, Karol Nawrockit hozta, akinek a kormány nevében újból gratulált a vasárnapi győzelméhez.

Arra is rámutatott, hogy fokozódik a háborús feszültség, és

a külföldi titkosszolgálati aktivitás erősödését lehet látni annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kormány békepárti politikájára.

Gulyás arra is kitért, hogy bizonyítékok vannak rá, hogy Magyarországon is dolgoznak olyan újságírók, akiket külföldről pénzelnek azért, hogy Magyarországon is terjesszék az orosz-ukrán háborús propagandát.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Tízmillió forintnyi gyorssegélyt nyújtott a magyar állam Parajdnak

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a parajdi sóvidéken bekövetkezett természeti katasztrófát sajnos részben emberi mulasztás okozta. A patakot mintegy másfél kilométeres szakaszon nem terelték el korábban, pedig ez elkerülhetővé tette volna a tragédiát.

Ezt óriási emberi mulasztásnak nevezte, melynek felderítése a román hatóságok feladata.

Kifejtette, hogy a magyar Katasztrófavédelem is felajánlotta a segítségét a román társhatóságnak, a magyar kormány pedig vízügyi szakembereket küldött a helyszínre. Emlékeztetett arra is, hogy Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a helyszínen járt, és

a kormány gyorssegélyként 10 millió forintot utalt át a károsultaknak.

Emellett az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve tisztító- és fertőtlenítőszereket juttattak el a katasztrófa sújtotta térségbe – hangzott el a Kormányinfón.

Így alakul az idei Pride

A miniszter ezután a nemzetközi visszhangot kiváltott Pride-ról is beszélt. Leszögezte, hogy a törvénnyel a kormány nem a szexuális kisebbségek ellen, hanem a gyermekek védelme érdekében kíván fellépni. „Az a határozott véleményünk, hogy a Pride-ot a gyermekvédelmi törvény keretei között is meg lehet tartani. Ezért is ajánlotta fel a Kincsem Parkot a rendőrség a szervezőknek” – emlékeztetett.

A kérdés az, hogy a szervezők célja a rendezvény törvényes keretek közötti megtartása vagy a provokáció”

– hangzott el.

Csődbe megy Budapest?

Gulyás Gergely ismertette, hogy a Budapesten kialakult csődközeli helyzettel is foglalkoztak a kormányülésen. Emlékeztetett, hogy a Karácsony–Tisza-koalíció saját bevallása szerint is csődbe vitte fővárost. „A felelősség ezért a baloldali városvezetést terheli, ennek valós terheit azonban minden Budapestinek viselnie kell” – hangsúlyozta.

Majd bejelentette a kormány javaslatát, mely szerint át kell világítani Budapest gazdasági ügyeit.

Mint kiderült, a kormány őt, azaz a Miniszterelnökséget vezető minisztert és Latorcai Csabát, a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkárát jelölte ki a tárgyalásokra a fővárosi városvezetéssel.

Csak így tud segíteni a kormány a bajba jutott fővároson

Majd átadta a szót Latorcai Csabának. Az államtitkár beszámolóját azzal kezdte, hogy szerinte

a kormány készen áll arra, hogy segítsen a fővárosiaknak,

ám ehhez előbb rendbe kell tenni Budapest gazdálkodását. Úgy fogalmazott: „kérdéses, hogyan sikerült a Karácsony Gergely–Tisza koalíciónak csődbe vinni a fővárost”, miközben minden pénzügyi mutató szerint nem lenne indokolt a jelenlegi nehéz helyzet. Latorcai kifogásolta, hogy a fővárosban megduplázták az iparűzési adót, miközben a szolidaritási hozzájárulás mértéke nem nőtt olyan arányban, ami ezt indokolná.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

A parlamenti államtitkár arra is emlékeztetett, hogy

a főváros Tarlós István leköszönésekor még 214 milliárd forintnyi tartalékkal rendelkezett, ezért szerinte át kell világítani, hova tűntek ezek az erőforrások.

Azt is hangsúlyozta, hogy a kormány az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hajtott végre Budapesten, több száz milliárd forint értékben. Csak a kis- és középvállalkozások számára elérhető pályázati lehetőségek több mint 200 milliárd forintot jelentenek, ami szerinte hozzájárult ahhoz is, hogy a fővárosnak nőtt az iparűzési adóból származó bevétele – sorolta,

Majd arra is kitért, hogy a segítség első feltétele, hogy a fővárosi koalíció törvényes költségvetést alkosson. Hozzátette, hogy Karácsony Gergely korábban is kérhetett és kapott segítséget, legutóbb például a budapesti villamosbeszerzésekhez 54 milliárd forintot biztosított a kormány, amelynek első részletét már át is utalták – emlékeztetett Latorcai.

A Mandiner azon kérdésére, miszerint mi lesz jogilag, ha a főváros vezetése csődöt jelent, Latorcai Csaba elárulta, a kormányhivatal és az államkincstár küld költségvetési biztost, de hozzátette, reméli, ezt el tudják kerülni.

Az elmúlt napokban szóba került az is, hogy Budapest vezetése felmondja a vármegyebérletekkel kapcsolatos megállapodást az állammal, Latorcai Csaba szerint ez mindössze Karácsony Gergely fenyegetőzése, de a főváros rosszul járna ezzel és bízik benne, nem hoz ilyen döntést Karácsony Gergely.

Vitályos Eszter hozzátette, a vármegyebérleteket szavatoló szerződés 2036-ig szól, az nem bontható fel.

Csütörtökön jönnek a dokumentumok

Újságírói kérdésre, miszerint mi volt az indoka a Honvédelmi Bizottság rendkívüli összehívásának, Gulyás Gergely elmondta, hogy elsősorban Ruszin-Szendi Romulusz tevékenysége és csütörtökön több dokumentumot is bemutatnak majd.

Érkezett kérdés azzal kapcsolatban is, lesz-e valamikor amerikai nagykövet Budapesten és ha igen, mikor, mire a Miniszterelnökséget vezető miniszter elárulta, ezt Donald Trump és a State Department dolga eldönteni.

***

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI