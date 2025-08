Premier plán: Orbán Viktor az MCC Feszten

Orbán Viktor miniszterelnök és Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője az MCC Feszten augusztus 2-án. A kötetlen hangulatú beszélgetésen szóba került egyebek mellett az orosz–ukrán háború, a 2026-os választás, Azahriah és a miniszterelnök nyaralása is. A kérdésre, hogy miként éli meg azokat a közvélemény-kutatásokat, amelyek szerint a Fidesz hátrányban van a Tisza Párttal szemben, Orbán Viktor közölte: ezek számára azt jelzik, hogy az ellenfél dolgozik, kampány van. Szerinte szükség van olyan mérésekre, amelyek reális képet adnak egy-egy fontos kérdésről, és ilyen mérések náluk is zajlanak. „Nekem van egy világos képem, hogy hol tartunk most. Sokat fogunk dolgozni, és nagyot fogunk nyerni” – fogalmazott. A beszélgetésről és az MCC Feszt további programjairól szóló beszámolónkat Közélet rovatunkban olvashatják.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benkő Vivien Cher