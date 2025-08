A magyar, aki divatba hozta a könyvet

Tavaly júniusban volt száz éve, hogy Parádfürdőn meghalt Gottermayer Nándor, akinek a nevét a szakmán kívül talán ma már nem sokan ismerik, noha kis túlzással azt mondhatnánk: ha ő nem lett volna, a magyar könyvkiadás sem jutott volna Európában is elismert rangra. Legalábbis ami a 19. század végi, 20. század eleji időszakot illeti, amikor a kiváló iparművész Gottermayernek hála gyönyörű, művészi kötésű könyvek garmadája került az olvasók elé – az antikváriumok egyre fogyatkozó látogatói ma is örömmel fedezik fel ezeket az egymást követő nemzedékek által forgatott, még a tucatkiadások esetében is igen míves küllemű köteteket. Mert, dacára minden ellenhatásnak és -törekvésnek, nagyon úgy tűnik, hogy az olvasás még mindig nem ment ki a szokásból, sőt, a rengeteg képernyős szövegfogyasztás sem szorította ki a könyvet mint kézzel fogható tárgyat.