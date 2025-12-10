Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!

Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni – mondta Gulyás.

Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul – tette hozzá. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni – tette hozzá. Ez egy nyílt támadás Magyarország ellen – mondta.

100 milliárd forintos keretösszegben lakossági energiatárolási programot hirdet meg a kormány.

Az vehet részt a pályázatban, akinek van napeleme, vagy vállalja napelem telepítését – jelentette be Gulyás Gergely.

Január elején jelenhet meg a pályázati kiírás – mondta a miniszter.

Az M86-os és 87-es utat koncessziós formában fogja fejleszteni a kormány – mondta a miniszter. 2026 januárjában írják ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasút esetében is. 19 perc lesz a menetidő. 6 év múlva készülhet el a beruházás – mondta a miniszter.