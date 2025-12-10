Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!

Azonnali fellépés szükséges: Orbán Viktor levelet kapott Brüsszelből a sorsdöntő uniós vita előtt
Costa levele szerint most minden egyszerre sürgős.
Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, százmilliárd forintos energiatároló programot hirdet a kormány.
Szokatlan időpontban, szerdán reggel nyolc órakor tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a sajtótájékoztatón beszámolt a kormány legfontosabb döntéseiről és válaszolt az újságírók kérdéseire.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője bevezetőjében közölte, a keddi kormányülésen részt vett a magyar uniós nagykövet is a közelgő uniós csúcs kapcsán. A migrációs paktum kapcsán közölte, hogy továbbra is a migránsok elosztásának a rendjében gondolkoznak.
A legnagyobb veszély, hogy a migrációs mechanizmus válság esetén korlátlanul teszi lehetővé a migránsok elosztását –
tette hozzá.
A 2016-os népszavazáson egyértelmű döntés született a kötelező betelepítési kvótáról. Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni – mondta Gulyás.
Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni – mondta Gulyás.
Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul – tette hozzá. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni – tette hozzá. Ez egy nyílt támadás Magyarország ellen – mondta.
Az M86-os és 87-es utat koncessziós formában fogja fejleszteni a kormány – mondta a miniszter. 2026 januárjában írják ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasút esetében is. 19 perc lesz a menetidő. 6 év múlva készülhet el a beruházás – mondta a miniszter.
Gulyás Gergely arról ugyancsak beszélt, hogy a belügyminiszter tájékoztatta a kormányt, hogy a Szőlő utca ügyében az ügyészség vizsgálódik.
Nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben – mondta a miniszter. Itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátási rendszer, ezért a rendőrség felügyelete és irányítása alá kerül az intézmény – mondta. A Szőlő utcai esetre azért derült fény, mert korábban a kormány elrendelte az ellenőrzést – tette hozzá.
Bízik benne, hogy a rendőrségi felügyelet következtében nem lesznek hasonló esetek.
A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában erőszakos események történtek, annak kell felelnie, aki bűncselekményt követett el – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Ha korábban is lettek volna rendőrök az intézményben, akkor nem fordult volna elő ilyen eset – mondta a miniszter.
A kormány mindent kifizet a fővárosnak, ami jár neki – mondta Gulyás Gergely egy másik, Budapest pénzügyi helyzetére vonatkozó kérdésre.
Megvárjuk, hogy mennyi a pályázó, az igény még több lehet, mint 100 milliárd forint – mondta a lakossági energiatároló építési pályázatokról Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére.
Lesz elegendő igény – tette hozzá.
Ha a főváros a jogköreit jogszerűen gyakorolja, a jogszabály semmilyen módon nem érinti, a törvény arra az esetre van, ha a főváros nem akarja vagy nem tudja kifizetni az alkalmazottait. Ez a törvény segítség a fővárosnak és a dolgozóknak, a közlekedőknek is – mondta Gulyás Gergelynek a Mandinernek, a főváros csődhelyzetére is reagálva.
Az inflációs prognózis tekintetében pedig a jegybank is irányadó. A jegybank állandóan követi a folyamatot, hamarosan jön a jegybanki előrejelzés – mondta Gulyás Gergely.
A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.
A Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a frakciójában ül az Európai Parlamentben, amely mindent megtett a migrációs paktum életbe léptetése érdekében – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre reagálva.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI