Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gulyás Gergely Miniszterelnökség Vitályos Eszter Kormányinfó

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!

2025. december 10. 07:27

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, százmilliárd forintos energiatároló programot hirdet a kormány.

2025. december 10. 07:27
null
Kovács András
Kovács András

Szokatlan időpontban, szerdán reggel nyolc órakor tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a sajtótájékoztatón beszámolt a kormány legfontosabb döntéseiről és válaszolt az újságírók kérdéseire. 

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely: A kormány elutasítja a migrációs paktumot

Gulyás: Ezt nem fogadja el Magyarország

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője bevezetőjében közölte, a keddi kormányülésen részt vett a magyar uniós nagykövet is a közelgő uniós csúcs kapcsán. A migrációs paktum kapcsán közölte, hogy továbbra is a migránsok elosztásának a rendjében gondolkoznak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb veszély, hogy a migrációs mechanizmus válság esetén korlátlanul teszi lehetővé a migránsok elosztását – 

tette hozzá.

A 2016-os népszavazáson egyértelmű döntés született a kötelező betelepítési kvótáról. Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni – mondta Gulyás. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni – mondta Gulyás.

Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul – tette hozzá. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni – tette hozzá. Ez egy nyílt támadás Magyarország ellen – mondta.

  • 100 milliárd forintos keretösszegben lakossági energiatárolási programot hirdet meg a kormány. 
  • Az vehet részt a pályázatban, akinek van napeleme, vagy vállalja napelem telepítését – jelentette be Gulyás Gergely. 
  • Január elején jelenhet meg a pályázati kiírás – mondta a miniszter. 

Az M86-os és 87-es utat koncessziós formában fogja fejleszteni a kormány – mondta a miniszter. 2026 januárjában írják ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasút esetében is. 19 perc lesz a menetidő. 6 év múlva készülhet el a beruházás – mondta a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Szőlő utca: a rendőrség hatálya alá kerül az intézmény 

Gulyás Gergely arról ugyancsak beszélt, hogy a belügyminiszter tájékoztatta a kormányt, hogy a Szőlő utca ügyében az ügyészség vizsgálódik.

Nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben – mondta a miniszter. Itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátási rendszer, ezért a rendőrség felügyelete és irányítása alá kerül az intézmény – mondta. A  Szőlő utcai esetre azért derült fény, mert korábban a kormány elrendelte az ellenőrzést – tette hozzá. 

Bízik benne, hogy a rendőrségi felügyelet következtében nem lesznek hasonló esetek. 

A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában erőszakos események történtek, annak kell felelnie, aki bűncselekményt követett el – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Ha korábban is lettek volna rendőrök az intézményben, akkor nem fordult volna elő ilyen eset – mondta a miniszter. 

A kormány mindent kifizet a fővárosnak, ami jár neki – mondta Gulyás Gergely egy másik, Budapest pénzügyi helyzetére vonatkozó kérdésre.

Ez segít a fővárosnak

Megvárjuk, hogy mennyi a pályázó, az igény még több lehet, mint 100 milliárd forint – mondta a lakossági energiatároló építési pályázatokról Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére.

Lesz elegendő igény – tette hozzá. 

Ha a főváros a jogköreit jogszerűen gyakorolja, a jogszabály semmilyen módon nem érinti, a törvény arra az esetre van, ha a főváros nem akarja vagy nem tudja kifizetni az alkalmazottait. Ez a törvény segítség a fővárosnak és a dolgozóknak, a közlekedőknek is – mondta Gulyás Gergelynek a Mandinernek, a főváros csődhelyzetére is reagálva.

Az inflációs prognózis tekintetében pedig a jegybank is irányadó. A jegybank állandóan követi a folyamatot, hamarosan jön a jegybanki előrejelzés – mondta Gulyás Gergely. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

A Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a frakciójában ül az Európai Parlamentben, amely mindent megtett a migrációs paktum életbe léptetése érdekében – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre reagálva.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
2025. december 10. 11:21
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 10. 10:44 Kaleta Gábor, Kónya Endre, Bese atya, Agócs Tibor, Fohsz Tivadar, Hatházi Róbert, Juhász Péter Pál, Kunstár Béla, Mészáros István, Nagy János, Pajor András, Rónaszéki Gábor, S. Tamás György, Szabó Balázs Tivadar, Tímár László, Vásárhelyi János." Ezek mind viktor rokonai,mivan velük?Miért írtad ide a nevüket?
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 10. 10:47
A tiszatrollok szorgosan gyűjtik a pontokat az applikációba, próbálják megállítani a Petiprojekt zuhanását. Milyen kis naivak.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 10. 10:44
Kaleta Gábor, Kónya Endre, Bese atya, Agócs Tibor, Fohsz Tivadar, Hatházi Róbert, Juhász Péter Pál, Kunstár Béla, Mészáros István, Nagy János, Pajor András, Rónaszéki Gábor, S. Tamás György, Szabó Balázs Tivadar, Tímár László, Vásárhelyi János. ... és ők csak azok, akik már lebuktak. Lassan összeáll a kép és kiderül, hogy Novák kinek a seggét védte. Hány pedofil férget rejteget még a fidesz-maffia? pedofidesz.eu Ízlelgessétek mocskok.
Válasz erre
0
1
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 10. 10:43 Szerkesztve
haximareakcio1969 2025. december 10. 10:35 Szegény emberölésért meg erőszakért lecsukott cigánygyerekeket felpofozott a nevelő. Pedig milyen kis angyalkák" w ww.youtube.com/watch?v=XZ5Rm1Ij8oI Barátocskám ebben a videóban nem pofonnak tűnik,csak begyakorolta amit viktor kapott győzőtől.Biztos látta orbán vallomását az esetről. Csak nem te vagy az igazgató?Nagyon véded cuncimókus.😁😁👍👍Emberölésért nem a szölő utcába viszik a fiatalkoruakat,ha már hazudsz te nyomorult nézz utána.😁😁🤦‍♂️🤦‍♂️👍Van testvéred?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!