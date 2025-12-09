Azonnali fellépés szükséges: Orbán Viktor levelet kapott Brüsszelből a sorsdöntő uniós vita előtt

Egész Európát fegyverbe szólítja Brüsszel: villámcsapásként dobta be a javaslatát az Európai Bizottság
Ha támadás ér egy országot, nem ártana három napon belül a segítségére sietni, ezt szorgalmazza az Európai Bizottság.
Az Európai Tanács decemberi ülése előtt António Costa hosszú listát küldött a tagállami vezetőknek arról, mennyi sürgős teendőt lát az EU számára. Brüsszel ismét egyszerre akar finanszírozni, bővíteni, válságot kezelni és stratégiai autonómiát építeni – mintha a kontinens minden gondja egyetlen napon megoldható lenne.
A tanácskozás központi témája ezúttal is Brüsszel véget nem érő vállalássorozata Ukrajna finanszírozásáról. Costa szerint a legutóbbi fejlemények rávilágítanak az azonnali uniós fellépés szükségességére, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoknak már most meg kell nyitniuk a 2026–2027-es katonai és pénzügyi csatornákat. A levélből világosan látszik: miközben diplomáciai erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy igazságos és tartós béke jöjjön létre, Brüsszel továbbra is azt keresi, hogyan lehetne növelni a nyomást Oroszországon – vagyis egyszerre beszél békéről és további eszkalációról.
A többéves költségvetés előkészítését Costa úgy fogalmazza meg, mintha az EU a precíz tervezés mintaképe lenne, noha maga is elismeri:
intenzív munkára lesz szükség ahhoz, hogy 2026 végéig megállapodás szülessen.
A cél 2028-ra új programokat indítani — mintha a bürokratikus gépezet hirtelen sebességet váltana, csak mert papíron határidők szerepelnek. Brüsszel ezzel a szokásos optimizmusával próbálja elfedni, hogy valójában most sem tud biztos választ adni a finanszírozási kérdésekre.
Costa szerint a bővítés „az EU legfontosabb geopolitikai befektetése”, és egyes országok a „nem túl távoli jövőben” akár készen is állhatnak a csatlakozásra. A megfogalmazás óvatos, de jól mutatja az uniós logikát:
a politikai üzenetnek működnie kell, a gyakorlati feltételek pedig majd valahogy igazodnak hozzá.
A levél hosszasan fejtegeti a geogazdasági kihívásokat is, mintha külön fejtegetésre lenne szükség ahhoz, hogy Brüsszel felismerje: egyre kiszámíthatatlanabb világban kellene versenyképesnek maradnia.
A Közel-Keletről Costa azt írja, hogy az ENSZ BT 2803-as határozata lehetőséget kínál a béke felé való előrelépésre. A mondat biztatónak hangzik, de az EU szerepe továbbra is nagyrészt deklaratív: tűzszünetet támogat, békefolyamatot segít — miközben a tényleges befolyás korlátozott. A biztonsági helyzet kapcsán keményebb hangot üt meg, amikor kijelenti, hogy „Oroszország és Fehéroroszország felerősítette európai hibrid kampányát”.
Ez a brüsszeli vezetők visszatérő figyelmeztetése, amelyhez most is a védelmi felkészültség gyorsításának ígérete társul.
A migrációs helyzet értékelése a szokásos uniós rutinfeladatok között szerepel:
— kevés konkrétum, annál több várakozás a Bizottság következő levelére. A csúcs csütörtökön indul egy egyeztetéssel az Európai Parlament elnökével, majd meghallgatják Volodimir Zelenszkijt is, és a munka a továbbiakban 27-es körben folytatódik.
