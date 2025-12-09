Azonnali fellépés szükséges: Orbán Viktor levelet kapott Brüsszelből a sorsdöntő uniós vita előtt

A tanácskozás központi témája ezúttal is Brüsszel véget nem érő vállalássorozata Ukrajna finanszírozásáról. Costa szerint a legutóbbi fejlemények rávilágítanak az azonnali uniós fellépés szükségességére, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoknak már most meg kell nyitniuk a 2026–2027-es katonai és pénzügyi csatornákat. A levélből világosan látszik: miközben diplomáciai erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy igazságos és tartós béke jöjjön létre, Brüsszel továbbra is azt keresi, hogyan lehetne növelni a nyomást Oroszországon – vagyis egyszerre beszél békéről és további eszkalációról.

A brüsszeli tanácskozás újabb vitákat ígér: Ukrajna finanszírozása, geopolitikai nyomás és bizonytalan ígéretek uralják a decemberi uniós csúcsot

Forrás: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Brüsszel előtt álló költségvetési feladatok

A többéves költségvetés előkészítését Costa úgy fogalmazza meg, mintha az EU a precíz tervezés mintaképe lenne, noha maga is elismeri: