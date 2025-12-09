Ft
Brüsszel Európai Tanács Antonio Costa

Azonnali fellépés szükséges: Orbán Viktor levelet kapott Brüsszelből a sorsdöntő uniós vita előtt

2025. december 09. 13:37

Az Európai Tanács decemberi ülése előtt António Costa hosszú listát küldött a tagállami vezetőknek arról, mennyi sürgős teendőt lát az EU számára. Brüsszel ismét egyszerre akar finanszírozni, bővíteni, válságot kezelni és stratégiai autonómiát építeni – mintha a kontinens minden gondja egyetlen napon megoldható lenne.

2025. december 09. 13:37
null

A tanácskozás központi témája ezúttal is Brüsszel véget nem érő vállalássorozata Ukrajna finanszírozásáról. Costa szerint a legutóbbi fejlemények rávilágítanak az azonnali uniós fellépés szükségességére, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoknak már most meg kell nyitniuk a 2026–2027-es katonai és pénzügyi csatornákat. A levélből világosan látszik: miközben diplomáciai erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy igazságos és tartós béke jöjjön létre, Brüsszel továbbra is azt keresi, hogyan lehetne növelni a nyomást Oroszországon – vagyis egyszerre beszél békéről és további eszkalációról.

A brüsszeli tanácskozás újabb vitákat ígér: Ukrajna finanszírozása, geopolitikai nyomás és bizonytalan ígéretek uralják a decemberi uniós csúcsot.
A brüsszeli tanácskozás újabb vitákat ígér: Ukrajna finanszírozása, geopolitikai nyomás és bizonytalan ígéretek uralják a decemberi uniós csúcsot
Forrás: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Brüsszel előtt álló költségvetési feladatok

A többéves költségvetés előkészítését Costa úgy fogalmazza meg, mintha az EU a precíz tervezés mintaképe lenne, noha maga is elismeri: 

intenzív munkára lesz szükség ahhoz, hogy 2026 végéig megállapodás szülessen.

A cél 2028-ra új programokat indítani — mintha a bürokratikus gépezet hirtelen sebességet váltana, csak mert papíron határidők szerepelnek. Brüsszel ezzel a szokásos optimizmusával próbálja elfedni, hogy valójában most sem tud biztos választ adni a finanszírozási kérdésekre.

Costa szerint a bővítés „az EU legfontosabb geopolitikai befektetése”, és egyes országok a „nem túl távoli jövőben” akár készen is állhatnak a csatlakozásra. A megfogalmazás óvatos, de jól mutatja az uniós logikát: 

a politikai üzenetnek működnie kell, a gyakorlati feltételek pedig majd valahogy igazodnak hozzá. 

A levél hosszasan fejtegeti a geogazdasági kihívásokat is, mintha külön fejtegetésre lenne szükség ahhoz, hogy Brüsszel felismerje: egyre kiszámíthatatlanabb világban kellene versenyképesnek maradnia.

Közel-Kelet és európai biztonság

A Közel-Keletről Costa azt írja, hogy az ENSZ BT 2803-as határozata lehetőséget kínál a béke felé való előrelépésre. A mondat biztatónak hangzik, de az EU szerepe továbbra is nagyrészt deklaratív: tűzszünetet támogat, békefolyamatot segít — miközben a tényleges befolyás korlátozott. A biztonsági helyzet kapcsán keményebb hangot üt meg, amikor kijelenti, hogy „Oroszország és Fehéroroszország felerősítette európai hibrid kampányát”

Ez a brüsszeli vezetők visszatérő figyelmeztetése, amelyhez most is a védelmi felkészültség gyorsításának ígérete társul.

A migrációs helyzet értékelése a szokásos uniós rutinfeladatok között szerepel: 

  • áttekintés, 
  • összegzés, 
  • értékelés 

— kevés konkrétum, annál több várakozás a Bizottság következő levelére. A csúcs csütörtökön indul egy egyeztetéssel az Európai Parlament elnökével, majd meghallgatják Volodimir Zelenszkijt is, és a munka a továbbiakban 27-es körben folytatódik.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

szantofer
2025. december 09. 14:01
Hoppá! Azt írja az újság, hogy "Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte – ezt mondta Donald Trump a Politicónak nyilatkozva a Magyarországnak szánt és Orbán Viktor által amerikai találkozójukkor kért pénzügyi mentőcsomagról." "„az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”. Mondta Orbán. MELYIKÜK HAZUDIK???
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 09. 13:54
@RasPutin "Trump: Orbán pénzügyi védőpajzsot kért, de „nem ígértem meg neki” Magyar kérés volt egy 20 milliárd dolláros védőpajzs, de Donald Trump most azt állítja, nem ígért meg ilyet Orbán Viktornak." Maga ennek miért örül, ostoba munkásőr?
Válasz erre
2
1
cinkegolyó
2025. december 09. 13:49
Az EU-nak nem sürgős az Erasmus programról, a nekünk járó pénzről tárgyalni, nekünk viszonyt nem sürgős Ukrajna aranybudijainak további bővítéséről tárgyalni.
Válasz erre
8
0
RasPutin
2025. december 09. 13:48
Trump: Orbán pénzügyi védőpajzsot kért, de „nem ígértem meg neki” Magyar kérés volt egy 20 milliárd dolláros védőpajzs, de Donald Trump most azt állítja, nem ígért meg ilyet Orbán Viktornak.
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!