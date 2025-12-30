Betelt a pohár Liverpoolban: fontos döntést hoztak meg Szoboszlaiék feje felett

A 38 éves Briggs 2024 nyarán csatlakozott a Liverpoolhoz, kezdetben az egyéni képzésekért felelős edzőként, és az előző évadban ő is tagja volt Arne Slot stábjának a bajnoki cím megszerzésekor.

A Sky Sports úgy tudja, a Mersey-parti egylet nem vesz fel új embert Briggs helyére, hanem a jövőben a jelenlegi szakmai stáb hatáskörébe tartozik majd a rögzített játékhelyzetek hatékony kivédekezése. Ez a Liverpool esetében korántsem magától értetődő, tavaly nyáron ugyanis – Briggs érkezése előtt – internetes hirdetést adott fel ennek a pozíciónak a betöltésére…