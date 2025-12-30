Ft
Arne Slot Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Betelt a pohár Liverpoolban: fontos döntést hoztak meg Szoboszlaiék feje felett

2025. december 30. 15:35

A Liverpool vezetősége megköszönte Arne Slot egyik segítőjének a munkáját. A döntés hátterében az áll, hogy Szoboszlai Dominikék ebben az idényben túl sok gólt kapnak rögzített játékhelyzetekből.

2025. december 30. 15:35
null

A Liverpool a hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik a labdarúgócsapat szakmai stábjából Aaron Briggs, aki a rögzített játékhelyzetekért felelt. A klub vezetősége annak következményeként hozta meg ezt a döntést, hogy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó együttes ebben az idényben – a tizenegyeseket nem számítva – már 12 gólt kapott pontrúgásokat követően, ami nemcsak a Premier League-ben, hanem az öt európai topligát tekintve is a legtöbb.

Aaron Briggs, Monaco, Liverpool, Szoboszlai Dominik, Arne Slot
Aaron Briggs (balra) már nem dolgozik együtt Szoboszlai Dominikékkal (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

 

A 38 éves Briggs 2024 nyarán csatlakozott a Liverpoolhoz, kezdetben az egyéni képzésekért felelős edzőként, és az előző évadban ő is tagja volt Arne Slot stábjának a bajnoki cím megszerzésekor.

A Sky Sports úgy tudja, a Mersey-parti egylet nem vesz fel új embert Briggs helyére, hanem a jövőben a jelenlegi szakmai stáb hatáskörébe tartozik majd a rögzített játékhelyzetek hatékony kivédekezése. Ez a Liverpool esetében korántsem magától értetődő, tavaly nyáron ugyanis – Briggs érkezése előtt – internetes hirdetést adott fel ennek a pozíciónak a betöltésére…

A Vörösök egyébként eddig 26 gólt kaptak a Premier League mostani kiírásában, ezeknek – mint azt már fentebb említettük – majdnem a felét (12) pontrúgásokból. Múlt szombaton a sereghajtó Wolverhampton is egy szöglet után talált be az Anfielden. A Liverpool elöljáróinál állítólag ekkor telt be a pohár, és ez után döntöttek úgy, hogy megválnak Briggstől.

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

Liverpool–Wolverhampton 2–1 (2025. december 27.)

 

