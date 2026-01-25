Ft
mávinform gázolás budapest

Tragédia Budapesten: vonatgázolás miatt fennakadásokra kell számítani, több vonal is érintett

2026. január 25. 20:51

Gázolt a vonat vasárnap este Budapesten.

2026. január 25. 20:51
null

A baleset a Városligetnél, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen történt – közölte a Mávinform a honlapján. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve terelve közlekedő vonatokra kell számítani. 

Mint írták, csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse felé a lajosmizsei S21-es vonatok, a monori S50-es vonatok, a ceglédi Z50-es vonatok és a Cívis InterRégiók. 

A Tokaj és a Nyírség InterCityk a főváros és Szolnok között kerülő útirányon – Újszász felé – közlekednek. Nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet – közölték. Szolnok és a főváros között javasolják az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybe vételét, amelyeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes vasúti jegyeket is. 

A kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak. 

A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek és onnan fordulnak vissza Szeged irányába. A gázolásban érintett Tokaj IC utasai a helyszínelés után folytathatják az utazást – tájékoztattak. 

(MTI)

Nyitókép: Faludi Imre/Mandiner

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
jump-ing
•••
2026. január 26. 00:39
Pofátlan Lázár (leszarja Jankója) miért nem mond le, mikor pont ilyen helyzet első előfordulására megígérte? Amúgy a MÁV kerítést ideje volna kijavítva legalább befoltozni a Mekszkói aluljáró mellett. (nem Lázárinfókat kellene orba-szájba nyomatnia a qrvanagy semmittevése mellett)
Szerintem
•••
2026. január 25. 21:11
Ursula mondjon le azonnal! Nem vicc és nem is irónia. Ursula felelős a beosztottja,i tehát az EU EB közlekedési főbiztosáért is. Akik alatta vannak, azok már csak az ő tömegesen emberhalálos, hibás / szándékos döntetéseinek végrehajtói, a saját jóakaratuk ellenére is.
