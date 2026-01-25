Ft
Fordulópont Ukrajnában: küszöbön a háború lezárásához szükséges kulcsfontosságú megállapodás

2026. január 25. 19:24

A kulcsfontosságú dokumentum 100 százalékban készen áll – mondta Zelenszkij Litvánia fővárosában tartott sajtótájékoztatóján.

2026. január 25. 19:24
Teljesen elkészült az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum, Kijev várja az aláírás helyét és idejét – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban. 

„Számunkra a biztonsági garanciák elsősorban az Egyesült Államok garanciáit jelentik. A dokumentum 100 százalékban készen áll, és várjuk partnereink visszajelzését, hogy mikor és hol tudjuk aláírni azt” – hangoztatta Zelenszkij Litvánia fővárosában tartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy 

az aláírást követően a dokumentumot ratifikálásra küldik az amerikai kongresszusba és az ukrán parlamentbe. 

Gitanas Nauseda litván államfő Zelenszkijjel tartott megbeszélését követően azt nehezményezte, hogy szerinte Oroszország próbál elkerülni egy tartós és igazságos békét Ukrajnában és nem fogad el tűzszünetet sem. 

Ugyanakkor pénteken és szombaton ukrán és orosz delegációk ültek össze amerikai közvetítőkkel Abu-Dzabiban, hogy az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról tárgyaljanak. Moszkva és Kijev is jelezte, hogy nyitottak a további párbeszédre. Egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések következő fordulója jövő vasárnap lehet szintén Abu-Dzabiban. 

„Abu-Dzabiban a 20 pontból álló (amerikai) tervet és a problémás kérdéseket vitattuk meg. Számos problémás kérdés volt, de mostanra kevesebb maradt” – hangoztatta Zelenszkij, aki szerint Moszkva mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy Ukrajna adja fel az általa igényelt területeket. Mint mondta, Kijev tapodtat sem mozdult el azon álláspontjától, hogy Ukrajna területi épségét meg kell őrizni. 

„Két gyökeresen ellentétes álláspont van, Ukrajnáé és Oroszországé. Az amerikaiak próbálnak kompromisszumot találni” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy minden oldalnak engedményeket kell tennie, beleértve az amerikaiakat is. 

Petras Malukas / AFP

