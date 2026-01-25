Fordulópont Ukrajnában: küszöbön a háború lezárásához szükséges kulcsfontosságú megállapodás

„Abu-Dzabiban a 20 pontból álló (amerikai) tervet és a problémás kérdéseket vitattuk meg. Számos problémás kérdés volt, de mostanra kevesebb maradt” – hangoztatta Zelenszkij, aki szerint Moszkva mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy Ukrajna adja fel az általa igényelt területeket. Mint mondta, Kijev tapodtat sem mozdult el azon álláspontjától, hogy Ukrajna területi épségét meg kell őrizni.

„Két gyökeresen ellentétes álláspont van, Ukrajnáé és Oroszországé. Az amerikaiak próbálnak kompromisszumot találni” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy minden oldalnak engedményeket kell tennie, beleértve az amerikaiakat is.