Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: fülét-farkát behúzta, és már a békére vágyik

2026. január 24. 18:39

Most már csak jó híreket tudott közölni az ukrán elnök.

2026. január 24. 18:39
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jó híreket közölt a háromoldalú tárgyalásról. Zelenszkij szerint „sok mindenről esett szó”, amelyet határozottan „konstruktívnak” nevezett az X-oldalán. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, a „megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetséges paraméterei álltak”.

Nagyra értékelem annak megértését, hogy szükség van amerikai felügyeletre és ellenőrzésre a háború lezárásának folyamatában, valamint a valódi biztonság garantálásában”

– jelentette ki Zelenszkij, aki szerint, ha megvan a készség az előrelépésre, már a jövő héten újabb találkozókra kerülhet sor.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ALEX MITA / AFP

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. január 24. 23:44
" „megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetséges paraméterei álltak” " valamint, térdig érő szél fújt ....
Válasz erre
1
0
Csubszi
2026. január 24. 22:05
Trump a nyakába rakta a selyemzsinórt!
Válasz erre
4
0
tomekjosef
2026. január 24. 22:03
Ezt már Trump elnöknek régen meg kellett tenni, hogy nem kérni arra ezt a gonosztevőt, hogy fejezze be a háborút, hanem elkapni a tökét mint most és láss csodát önként teszi a nyakát a hurokba.
Válasz erre
4
0
anna23
2026. január 24. 21:54
Lányt keresel egy éjszakára💋? Üdvözlünk - XMEET.CLUB
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!