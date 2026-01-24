Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: fülét-farkát behúzta, és már a békére vágyik

Eddig kellett rá várni: kimutatták a foguk fehérjét az ukránok – Szijjártó kőkemény választ adott Zelenszkijék ámokfutására
Mindenkit választás elé állított a magyar külügyminiszter.
Most már csak jó híreket tudott közölni az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jó híreket közölt a háromoldalú tárgyalásról. Zelenszkij szerint „sok mindenről esett szó”, amelyet határozottan „konstruktívnak” nevezett az X-oldalán. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, a „megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetséges paraméterei álltak”.
Nagyra értékelem annak megértését, hogy szükség van amerikai felügyeletre és ellenőrzésre a háború lezárásának folyamatában, valamint a valódi biztonság garantálásában”
– jelentette ki Zelenszkij, aki szerint, ha megvan a készség az előrelépésre, már a jövő héten újabb találkozókra kerülhet sor.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenkit választás elé állított a magyar külügyminiszter.
Nyitókép: ALEX MITA / AFP
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Kijev hatalmas ellenséges támadás alatt áll” – mondta Vitalij Klicsko.
Nagy felfedezést tettek az ukrán parlamentben.
Mindenkit választás elé állított a magyar külügyminiszter.