Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: fülét-farkát behúzta, és már a békére vágyik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jó híreket közölt a háromoldalú tárgyalásról. Zelenszkij szerint „sok mindenről esett szó”, amelyet határozottan „konstruktívnak” nevezett az X-oldalán. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, a „megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetséges paraméterei álltak”.

Nagyra értékelem annak megértését, hogy szükség van amerikai felügyeletre és ellenőrzésre a háború lezárásának folyamatában, valamint a valódi biztonság garantálásában”

– jelentette ki Zelenszkij, aki szerint, ha megvan a készség az előrelépésre, már a jövő héten újabb találkozókra kerülhet sor.