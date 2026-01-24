Eddig kellett rá várni: kimutatták a foguk fehérjét az ukránok – Szijjártó kőkemény választ adott Zelenszkijék ámokfutására

Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, így az április 12-i szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország – reagált ukrán kollégája friss bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára.”