Tisza Párt Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Andrij Szibiha Fidesz Szijjártó Péter Orbán Viktor Kárpátalja

Eddig kellett rá várni: kimutatták a foguk fehérjét az ukránok – Szijjártó kőkemény választ adott Zelenszkijék ámokfutására

2026. január 24. 17:10

„Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza” – hangsúlyozta Szijjártó.

2026. január 24. 17:10
null

Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, így az április 12-i szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország – reagált ukrán kollégája friss bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

„De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi” – folytatta.

Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága”

– tette hozzá. „Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát – egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel” – zárta üzenetét Szibiha.

Szijjártó Péter válasza

Erre reagálva Szijjártó Péter azt írta, hogy „az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza”.

Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba”

– húzta alá. „Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország – figyelmeztetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Ismert: árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij Davosban. „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára” – fogalmazott az ukrán elnök.

A magyar miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen arról is beszélt: csütörtök este kiderült a brüsszeli terv,

800 milliárd dollárt akarnak még adni Ukrajnának az ukrán jóléti program keretében, ami nem tartalmazza a katonai kiadásokat, ami plusz 700 milliárd. De benne van a kiszivárgott brüsszeli dokumentumban az is, hogy meg kell célozni, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon az Unióhoz. Vagyis a tagság nem a ködös távoli jövőben lesz, hanem jövőre, és a 800 milliárd valójában 1500 milliárd dollár.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

(MTI / Mandiner)

 

Chekke-Faint
•••
2026. január 24. 17:52 Szerkesztve
Eseteleg, VillyanyLeó és GázElzár követeink tudnának e segíteni?
polárüveg
2026. január 24. 17:51
Az ukrán kormány - az ukrán rezsim - az ukrán maffia. Amikor az ukrán vezetés emberei beleértve az elnököt is úgy beszélnek, mint a maffiafilmek maffia emberei, úgy fenyegetőznek azokkal, akik nem teljesítik az általuk követelt védelmi pénz kifizetését, mint a maffiafilmeken. Amikor az ukrán vezetés embereinek pornóhálózata van. Amikor az ukrán vezetés oszlopos szerepet játszhat az illegális fegyverpiacon. Amikor a szervkereskedelem, a gyerekkereskedelem, a nőkereskedelem, a drogkereskedelem úgy virágzik, hogy minimális hatósági szemhunyás nélkül nem lehetne, de ilyen virágzás inkább hatósági segítségre mutat. Szóval ilyen rezsimnek döntsd a pénzt Európa, ne siránkozz minden milliárdhoz! Vagy kapsz egy Zelensky-taslit! Minimum! Mit képzeltek, ki akarjátok húzni a gyufát Georgie bácsi keresztapánál?!
madre79
2026. január 24. 17:50
Mocskos banda!
CirmoS
•••
2026. január 24. 17:45 Szerkesztve
Hiába igaz, ez ismét egy rendkívül gyenge válasz Szijjártótól! Ez az állandó finomkodás meg úriemberkedés mindenféle magyargyűlölő halálos ellenségekkel szemben nehogy egyszer visszahulljon a Fidesz fejére... Mindenféle senkiházi patkány bármit okádik a magyarokra vagy a kormányra, Orbánék csak fehérkesztyűznek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!