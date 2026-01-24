Eddig kellett rá várni: kimutatták a foguk fehérjét az ukránok – Szijjártó kőkemény választ adott Zelenszkijék ámokfutására

Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
„Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza” – hangsúlyozta Szijjártó.
Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, így az április 12-i szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország – reagált ukrán kollégája friss bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára.”
„De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi” – folytatta.
Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága”
– tette hozzá. „Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát – egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel” – zárta üzenetét Szibiha.
Erre reagálva Szijjártó Péter azt írta, hogy „az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza”.
Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba”
– húzta alá. „Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország” – figyelmeztetett.
Ismert: árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij Davosban. „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára” – fogalmazott az ukrán elnök.
A magyar miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen arról is beszélt: csütörtök este kiderült a brüsszeli terv,
800 milliárd dollárt akarnak még adni Ukrajnának az ukrán jóléti program keretében, ami nem tartalmazza a katonai kiadásokat, ami plusz 700 milliárd. De benne van a kiszivárgott brüsszeli dokumentumban az is, hogy meg kell célozni, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon az Unióhoz. Vagyis a tagság nem a ködös távoli jövőben lesz, hanem jövőre, és a 800 milliárd valójában 1500 milliárd dollár.
