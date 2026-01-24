Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort

Ezt soha nem fogja megköszönni Magyarországnak Zelenszkij: csak úgy küldjük a milliárdokat Ukrajnába
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
Újra elszabadult az ukrán külügyminiszter. Andrij Szibiha ezúttal a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött, a címzett pedig Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor volt.
„Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a következő 100 évben nem engedi Ukrajnát csatlakozni az EU-hoz, valójában nem az ukrán államhoz szól. Elsősorban a Kárpátalján élő etnikai magyaroknak mondja ezt. Ez úgy hangzik, mint egy freudi elszólás, utalva a több mint 100 évvel ezelőtt aláírt, a magyarok számára tragikus békeszerződésre. Ez a cinizmusod csúcsa. Valakinek ki kell mondania ezt a kemény igazságot.
Orbán Viktor és csapata nem törődik az Ukrajnában élő magyarok jólétével és biztonságával”
– írta az ukrán külügyminiszter.
„Miért nem mondja ezt nyíltan a kárpátaljai magyaroknak? Azzal, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását, Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen... Orbán ma már nem is Horthy Miklóshoz, hanem Hitler csatlósához, Szálasi Ferenchez hasonlít. Ez a második világháború tanulsága” – írta Andrij Szibiha. Hozzátette: Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli. „A magyar nép méltóságteljes és szabad nép – Ferenc Rákóczi II., Petőfi Sándor és Nagy Imre népe, nem Orbáné. Ami a választásokat illeti, nem Ukrajnától kell félnie. A magyar néptől kell félnie, amelynek elege van a hazugságokból, a kleptokráciából és a gyűlöletből” – zárta posztját az ukrán külügyér.
