Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort

Újra elszabadult az ukrán külügyminiszter. Andrij Szibiha ezúttal a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött, a címzett pedig Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor volt.

„Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a következő 100 évben nem engedi Ukrajnát csatlakozni az EU-hoz, valójában nem az ukrán államhoz szól. Elsősorban a Kárpátalján élő etnikai magyaroknak mondja ezt. Ez úgy hangzik, mint egy freudi elszólás, utalva a több mint 100 évvel ezelőtt aláírt, a magyarok számára tragikus békeszerződésre. Ez a cinizmusod csúcsa. Valakinek ki kell mondania ezt a kemény igazságot.