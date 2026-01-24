Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Andrij Szibiha Szijjártó Péter Orbán Viktor Kárpátalja

Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort

2026. január 24. 16:48

Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.

2026. január 24. 16:48
null

Újra elszabadult az ukrán külügyminiszter. Andrij Szibiha ezúttal a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött, a címzett pedig Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor volt.

„Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a következő 100 évben nem engedi Ukrajnát csatlakozni az EU-hoz, valójában nem az ukrán államhoz szól. Elsősorban a Kárpátalján élő etnikai magyaroknak mondja ezt. Ez úgy hangzik, mint egy freudi elszólás, utalva a több mint 100 évvel ezelőtt aláírt, a magyarok számára tragikus békeszerződésre. Ez a cinizmusod csúcsa. Valakinek ki kell mondania ezt a kemény igazságot.

Orbán Viktor és csapata nem törődik az Ukrajnában élő magyarok jólétével és biztonságával”

– írta az ukrán külügyminiszter.

„Miért nem mondja ezt nyíltan a kárpátaljai magyaroknak? Azzal, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását, Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen... Orbán ma már nem is Horthy Miklóshoz, hanem Hitler csatlósához, Szálasi Ferenchez hasonlít. Ez a második világháború tanulsága – írta Andrij Szibiha. Hozzátette: Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli. „A magyar nép méltóságteljes és szabad nép – Ferenc Rákóczi II., Petőfi Sándor és Nagy Imre népe, nem Orbáné. Ami a választásokat illeti, nem Ukrajnától kell félnie. A magyar néptől kell félnie, amelynek elege van a hazugságokból, a kleptokráciából és a gyűlöletből” – zárta posztját az ukrán külügyér. 

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

 

arpadan
2026. január 24. 17:55
Megvan a bája annak, amikor az ukrán külügyminiszter pofázik a magyarországi kleptokráciáról... Amúgy a napokban írtam, amikor az a magyarországi ukrán szövetség vagy mifene elnöknöje támadt ránk, hogy ez még csak a kezdet. Hát azt hiszem, igazam volt... És holnap jön a következö ocsmány támadás! De leht, hogy már ma...
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. január 24. 17:53 Szerkesztve
Zselenszkij és rezsimje az ukrán nép ellensége. A Zselenszkij juntát az ukrán nép érdekében nem szabad támogatni. Szabadságot Ukrajnának! Le a fasiszta Zselenszkij rezsimmel!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 24. 17:52
A háborút folytatók kárpátaljai magyarokat küldenek a halálba. A Zselenszkij junta, az EU balos vezetése és a Tisza Párt semmivel sem különb Putyinnál. Hárborús bűnösök!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 24. 17:51
Te fatökű! Ha Putyin rendet csinál akkor nem fogsz dumálni!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!