Ezt soha nem fogja megköszönni Magyarországnak Zelenszkij: csak úgy küldjük a milliárdokat Ukrajnába

Elszólta magát az ukrán külügyminiszter: Magyarországtól csak kapnak, mégsem hálásak
Őszinteségi rohama volt.
Természetesen nem háborús célból.
A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvópedagógusok és tanítók találkozóján.
Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, „azok, akik bajban vannak”.
Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni. Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyításra, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították – tette hozzá.
Kiemelte, egy történelmi konfliktust nem lehet fegyverekkel véglegesen eldönteni, mert abból „sosem sül ki jó, és évtizedekig nyomort, pusztítást ad”. Soltész Miklós köszönetet mondott a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban jelenlévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.
(MTI)
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
