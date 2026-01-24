Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború segítség Volodimir Zelenszkij

Ezt soha nem fogja megköszönni Magyarországnak Zelenszkij: csak úgy küldjük a milliárdokat Ukrajnába

2026. január 24. 16:18

Természetesen nem háborús célból.

2026. január 24. 16:18
A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvópedagógusok és tanítók találkozóján.

Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, „azok, akik bajban vannak”.

Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni. Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyításra, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították – tette hozzá.

Kiemelte, egy történelmi konfliktust nem lehet fegyverekkel véglegesen eldönteni, mert abból „sosem sül ki jó, és évtizedekig nyomort, pusztítást ad”. Soltész Miklós köszönetet mondott a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban jelenlévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

bekeev-2025
2026. január 24. 16:48
hexahelicene 2026. január 24. 16:45 100 milliárd forint... kár volt érte. Inkább osztották volna szét a magyar szegények között, akik vért izzadva melóznak a gyártósorokon, és növelik az adóbevételt. Az ukránnáciknak (a legtöbb kárpátos magyar már elukránosodott) adni ezt a pénzt.. szemétségnek tartom. Én nem járultam hozzá ehhez az aljassághoz, amikor a Fideszre szavaztam. Mindegy kire szavazol, az csak ígéret. Ez a politika. Ígéretek és hazugságok.
Válasz erre
3
2
hexahelicene
2026. január 24. 16:45
100 milliárd forint... kár volt érte. Inkább osztották volna szét a magyar szegények között, akik vért izzadva melóznak a gyártósorokon, és növelik az adóbevételt. Az ukránnáciknak (a legtöbb kárpátos magyar már elukránosodott) adni ezt a pénzt.. szemétségnek tartom. Én nem járultam hozzá ehhez az aljassághoz, amikor a Fideszre szavaztam.
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
2026. január 24. 16:44
Nem úgy volt, hogy egy fillért sem kapnak? Most meg milliárdokról hadováltok.
Válasz erre
0
4
hexahelicene
•••
2026. január 24. 16:38 Szerkesztve
Chekke-Faint 2026. január 24. 16:33 Meg a villany Meg a gáz ---------------- Meg az üzemanyag
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!