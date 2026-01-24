Megérkeztek az első információk az ukrán–orosz–amerikai tárgyalásról: nyílt lapokkal játszik Moszkva

Az ukrán álláspont szerint a területi integritás kérdése nem lehet alku tárgya, legfeljebb a tűzszünetről és a humanitárius kérdésekről lehet érdemi tárgyalásokat folytatni. Emiatt a megbeszélések érdemi előrelépés nélkül zárultak.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan a harcok sem csillapodtak.

Az orosz hadsereg a tárgyalások idején is folytatta a légicsapásokat ukrán célpontok ellen, köztük energetikai infrastruktúra ellen is. Ez tovább nehezíti a bizalomépítést, és rontja annak esélyét, hogy rövid távon tűzszünet szülessen.

Az Egyesült Államok közvetítői szerepe ellenére egyelőre nem látszik áttörés. A felek álláspontjai a kulcskérdésekben változatlanok maradtak, így az Abu-Dzabi-i tárgyalások jelenleg inkább a konfliktus mélységét, semmint a béke közelségét jelezték.