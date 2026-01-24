Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült állam abu - dzabiban kijev donbasz oroszország

Megérkeztek az első információk az ukrán–orosz–amerikai tárgyalásról: nyílt lapokkal játszik Moszkva

2026. január 24. 15:27

A harcok folytatása és a Donbasz kérdése egyaránt akadályozza a békefolyamatot Abu-Dzabiban.

2026. január 24. 15:27
null

Patthelyzet alakult ki az Abu-Dzabiban zajló béketárgyalásokon, miután az orosz fél a teljes Donbasz feletti ukrán kivonulást szabta a továbblépés feltételéül – írja a Reuters.

A háromoldalú egyeztetéseken Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői vettek részt, ám a területi kérdésekben nem közeledtek az álláspontok. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át a Donbasz egészét, beleértve azokat a térségeket is, amelyek jelenleg nem állnak orosz ellenőrzés alatt.

Kijev ezt határozottan elutasítja, és jelezte: nem hajlandó lemondani olyan területekről, amelyeket Oroszország katonailag nem foglalt el. 

Az ukrán álláspont szerint a területi integritás kérdése nem lehet alku tárgya, legfeljebb a tűzszünetről és a humanitárius kérdésekről lehet érdemi tárgyalásokat folytatni. Emiatt a megbeszélések érdemi előrelépés nélkül zárultak.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan a harcok sem csillapodtak. 

Az orosz hadsereg a tárgyalások idején is folytatta a légicsapásokat ukrán célpontok ellen, köztük energetikai infrastruktúra ellen is. Ez tovább nehezíti a bizalomépítést, és rontja annak esélyét, hogy rövid távon tűzszünet szülessen.

Az Egyesült Államok közvetítői szerepe ellenére egyelőre nem látszik áttörés. A felek álláspontjai a kulcskérdésekben változatlanok maradtak, így az Abu-Dzabi-i tárgyalások jelenleg inkább a konfliktus mélységét, semmint a béke közelségét jelezték.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. január 24. 17:50
Helyes. Így legalább megmarad a remény, hogy Magyarország egyszer újra Oroszországgal lesz határos a Kárpátokon innen - és túl.
Válasz erre
0
0
kistv
2026. január 24. 16:29
Ez az a tárgyalás amiről lehozta a mandiner, hogy az oroszok nem is tudnak róla?
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. január 24. 16:03
Ha ez a problémája a hoholoknak, akkor az oroszok elfoglalják az egészet, viszont sok ezer ukrán bele fog halni, nyomorodni! Miért jó ez nekik?
Válasz erre
8
0
canadian-deplorable
2026. január 24. 15:56
Mikor és hogy a manóban lett Abu Dhabi-ból Abu Dzabi? Lovaknak zab, vagy mi?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!