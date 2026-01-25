Ötödször is kikapott otthon az FTC – az ETO elleni vereség később még nagyon fájhat az Üllői úton

Az ETO nem tudott új játékosoknak szerepet adni azon egyszerű oknál fogva, hogy nem igazoltak senkit a télen – mivel komoly távozójuk nem akadt, nem is volt erre szükségük. A kezdőcsapatból természetesen nem maradtak ki az ellenfél által megkörnyékezett labdarúgók, vagyis Vitális Milán, Csinger Márk és Miljan Krpics sem, egyedül Tóth Rajmund kezdte közülök padon a mérkőzést.

FTC–ETO: Bumba szerezte a győztes gólt. Fotó: MTI/Purger Tamás

A győri szurkolók nagyon készültek a rangadóra, már fél órával a kezdés előtt csurig töltötték a vendég szektort, a ferencvárosi szimpatizánsok ugyanakkor messze nem voltak annyian, mint csütörtökön az Európa-ligában. De a lényeg: fantasztikus meccshangulatban kezdődött a találkozó.

FTC–ETO: ez történt a meccsen

Egyértelműen a hazaiak kezdtek aktívabban, és bár Acolatse ollózásos kísérlete még veszélytelen volt, Szalai fejese már csak nem sokkal ment fölé, majd ismét a holland dolgoztatta meg Megyerit. Még 10 perc sem telt el, amikor már fel is ébredtek a győriek, Benbouali lövésénél Grófnak kellett a találkozó első bravúrját bemutatnia. A 14. percben pedig már egy védőtársa segítette ki: Krpics parádésan fejelte át fölötte ívesen a labdát, Nagy Barnabás azonban kivágta azt a gólvonalról – igazán veszélyes lehetőségekkel a vendégek jelentkeztek.