01. 25.
vasárnap
01. 25.
vasárnap
ETO FC Ferencváros NB I

Ötödször is kikapott otthon az FTC – az ETO elleni vereség később még nagyon fájhat az Üllői úton

2026. január 25. 20:16

Bár a szünet után megszerezte a Ferencváros a vezetést, a győriek fordítottak, és 3–1-es győzelmet arattak az NB I 19. fordulójának rangadóján. Az FTC–ETO után négypontosra nőtt a fővárosi csapat hátránya, és csak harmadik a tabellán.

2026. január 25. 20:16
null
Nagy-Pál Tamás

Ennél jobb visszatérés nem is kell: rögtön egy FTC–ETO-t rendeztek az NB I első tavaszi fordulójában. Nagyobb rangadót most nagyítóval sem lehetne találni a magyar futballban, hiszen a győri csapat a tabella első helyén zárta az őszt – nem csoda, hogy a bajnoki címvédő Ferencváros több játékosát is szerette volna megszerezni az átigazolási szezonban. Szombati, Felcsúton aratott sikerével egyébként már a Paks állt az élen, úgyhogy mindkét gárda arra készült: egy győzelemmel visszaálljon az első helyre – Borbély Balázs csapatának ehhez egy döntetlen is elég lett volna.

Robbie Keane alaposan megvariálta a Fradi kezdőjét a csütörtöki, Panathinaikosz elleni csapathoz képest. Egyrészt az ötmagyaros szabály miatt Gróf Dávid és Szalai Gábor mellé csatlakozott ezúttal Ötvös Bence, Nagy Barnabás és Madarász Ádám is – a 18 éves tehetség pályafutása során másodszor volt kezdő NB I-es mérkőzésen. Másrészt két új igazolás is az első perctől kapott szerepet, azaz debütált a Diósgyőrtől megvásárolt Elton Acolatse és a Celjétől érkező Franko Kovacevic.

Az ETO nem tudott új játékosoknak szerepet adni azon egyszerű oknál fogva, hogy nem igazoltak senkit a télen – mivel komoly távozójuk nem akadt, nem is volt erre szükségük. A kezdőcsapatból természetesen nem maradtak ki az ellenfél által megkörnyékezett labdarúgók, vagyis Vitális Milán, Csinger Márk és Miljan Krpics sem, egyedül Tóth Rajmund kezdte közülök padon a mérkőzést.

FTC–ETO
FTC–ETO: Bumba szerezte a győztes gólt. Fotó: MTI/Purger Tamás

A győri szurkolók nagyon készültek a rangadóra, már fél órával a kezdés előtt csurig töltötték a vendég szektort, a ferencvárosi szimpatizánsok ugyanakkor messze nem voltak annyian, mint csütörtökön az Európa-ligában. De a lényeg: fantasztikus meccshangulatban kezdődött a találkozó.

FTC–ETO: ez történt a meccsen

Egyértelműen a hazaiak kezdtek aktívabban, és bár Acolatse ollózásos kísérlete még veszélytelen volt, Szalai fejese már csak nem sokkal ment fölé, majd ismét a holland dolgoztatta meg Megyerit. Még 10 perc sem telt el, amikor már fel is ébredtek a győriek, Benbouali lövésénél Grófnak kellett a találkozó első bravúrját bemutatnia. A 14. percben pedig már egy védőtársa segítette ki: Krpics parádésan fejelte át fölötte ívesen a labdát, Nagy Barnabás azonban kivágta azt a gólvonalról – igazán veszélyes lehetőségekkel a vendégek jelentkeztek.

Sokáig kellett várni a következő lehetőségre, mezőnyben viszont egyértelműen az ETO volt fölényben, birtokolta és járatta a labdát – furcsa volt látni, hogy a Fradinak a Groupama Arénában kontrákra kellett berendezkednie. Fél óra elteltével viszont már a hazaiak jelentkeztek inkább helyzetekkel, Acolatse távoli lövését ismét védte Megyeri Balázs, majd Kovacevic gurított mellé. Közben kiegyenlítődött a labdabirtoklás is, és elkezdett dominálni mezőnyben a magyar bajnok, de gól nem született az első félidőben.

A második viszont gyakorlatilag azzal kezdődött: a 49. percben Ötvös lövése még levágódott a védőkről, de Kovacevic a jobb alsó sarokba lőtt, így rögtön az első meccsén eredményes volt a Ferencvárosban, 1–0. Robbie Keane meg is találta Varga Barnabás utódját?

Megzavarodott a bekapott góltól a Győr, két perccel később Nagy Barnabás állt közel a gólhoz, gurítása centikkel kerülte csak el Megyeri kapuját, majd a fiatal Madarász távoli lapos lövése is csak kevéssel tévesztet célt.

A 61. percben aztán mégis egyenlíteni tudtak a vendégek: a korábbi ferencvárosi játékos, Zeljko Gavrics remek labdával ugratta ki Benboualit, aki Gróf mellett a hosszú sarokba lőtte, 1–1.

A 70. percben akkora ziccert hagyott ki az FTC, hogy mindenki nehezen hitte el a stadionban: Kovacevic lőhetett 5 méterről gyakorlatilag az üres kapura, de Megyeri visszaért és a gólvonalról kitenyerelte a labdát – tényleg hihetetlen jelenet volt.

Két perccel később büntetésképpen megszerezte az vezetést az ETO: Njie passza után Claudiu Bumba lőtt 9 méterről a jobb alsó sarokba, 1–2.

A 86. percben pedig eldöntötte a mérkőzést a vendég csapat: Benbuali passza után Stefulj 11 méterről lőtt a bal alsó sarokba, 1–3.

Nem volt válasza a Ferencvárosnak, így az évadban ötödször is kikapott a Groupama Arénában, amivel 4 pontra nőtt a hátránya a listavezető ETO mögött, ráadásul a két csapat közé még a Paks is beékelődött szombati sikerével.

NB I, 19. forduló
Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3 (0–0)
Gól: Kovacevic (49.) ill., Benbouali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

