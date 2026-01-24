Ft
Paks Puskás Akadémia Bognár György

Bognár György bevette a csapatával Felcsútot, és a tabella élére állt a Paks!

2026. január 24. 22:27

A Paks 2–1-re győzött Felcsúton a labdarúgó az NB I 19. fordulójának szombati rangadóján, ezzel átvette a vezetést a tabellán. A Puskás Akadémia egyre messzebb kerül a dobogótól.

2026. január 24. 22:27
null

Paksi rohamokkal indult a találkozó, több kihagyott helyzetet és kapufákat követően büntetőből szerzett vezetést a vendég gárda. A tolnaiak azonban csak hat percig örülhettek, mert a Puskás Akadémia egy gyors ellentámadás után Kovácsik szabálytalansága után tizenegyeshez jutott és egyenlített. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a meccs, a nagyobb lehetőségek azonban továbbra is a Paks előtt adódtak. 

Fordulást követően mezőnyfölénybe kerültek a hazaiak, többet birtokolták a labdát, ám nem tudtak betalálni. A Paks játéka visszaesett a második félidőre, elvétve jutottak csak el a hazai kapuig, viszont amikor eljutottak, akkor komoly esélyük volt a vezetés újbóli megszerzésére. 

Puskás Akadémia
A paksiak ünnepelhettek a Puskás Akadémia ellen. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mégsem egy ziccer után vezetett ismét a Paks, hanem Osváth Attila jobboldali beadásából, amely mindenki mellett eltekeredett és úgy kötött ki a kapuban. A Puskás Akadémia ment előre az egyenlítésért, de a vendégek magabiztosan megőrizték előnyüket és három bajnoki pontot szereztek.

A Puskás Akadémia legyőzésével első a Paks

Bognár György együttese sorozatban negyedik sikerét aratta az NB I-ben és felcsúti sikere után egy ponttal előzi meg a Győrt és kettővel a Ferencvárost.

A tolnaiak két közvetlen riválisa vasárnap este egymás ellen játszik.

NB I, 19. forduló
Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2 (1–1)
Gól: Nagy Zs. (23., 11-esből), ill. Horváth K. (17., 11-esből), Osváth (83.)

(MTI)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

