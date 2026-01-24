Bognár György bevette a csapatával Felcsútot, és a tabella élére állt a Paks!

Paksi rohamokkal indult a találkozó, több kihagyott helyzetet és kapufákat követően büntetőből szerzett vezetést a vendég gárda. A tolnaiak azonban csak hat percig örülhettek, mert a Puskás Akadémia egy gyors ellentámadás után Kovácsik szabálytalansága után tizenegyeshez jutott és egyenlített. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a meccs, a nagyobb lehetőségek azonban továbbra is a Paks előtt adódtak.

Fordulást követően mezőnyfölénybe kerültek a hazaiak, többet birtokolták a labdát, ám nem tudtak betalálni. A Paks játéka visszaesett a második félidőre, elvétve jutottak csak el a hazai kapuig, viszont amikor eljutottak, akkor komoly esélyük volt a vezetés újbóli megszerzésére.