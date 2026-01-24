Bognár György bevette a csapatával Felcsútot, és a tabella élére állt a Paks!

Nem indult túl fényesen a Dárdai-korszak Újpesten: emberelőnyben sem nyert a kiesőjelölt ellen a Szélesi-csapat
A Paks 2–1-re győzött Felcsúton a labdarúgó az NB I 19. fordulójának szombati rangadóján, ezzel átvette a vezetést a tabellán. A Puskás Akadémia egyre messzebb kerül a dobogótól.
Paksi rohamokkal indult a találkozó, több kihagyott helyzetet és kapufákat követően büntetőből szerzett vezetést a vendég gárda. A tolnaiak azonban csak hat percig örülhettek, mert a Puskás Akadémia egy gyors ellentámadás után Kovácsik szabálytalansága után tizenegyeshez jutott és egyenlített. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a meccs, a nagyobb lehetőségek azonban továbbra is a Paks előtt adódtak.
Fordulást követően mezőnyfölénybe kerültek a hazaiak, többet birtokolták a labdát, ám nem tudtak betalálni. A Paks játéka visszaesett a második félidőre, elvétve jutottak csak el a hazai kapuig, viszont amikor eljutottak, akkor komoly esélyük volt a vezetés újbóli megszerzésére.
Mégsem egy ziccer után vezetett ismét a Paks, hanem Osváth Attila jobboldali beadásából, amely mindenki mellett eltekeredett és úgy kötött ki a kapuban. A Puskás Akadémia ment előre az egyenlítésért, de a vendégek magabiztosan megőrizték előnyüket és három bajnoki pontot szereztek.
Bognár György együttese sorozatban negyedik sikerét aratta az NB I-ben és felcsúti sikere után egy ponttal előzi meg a Győrt és kettővel a Ferencvárost.
A tolnaiak két közvetlen riválisa vasárnap este egymás ellen játszik.
NB I, 19. forduló
Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2 (1–1)
Gól: Nagy Zs. (23., 11-esből), ill. Horváth K. (17., 11-esből), Osváth (83.)
A Nyíregyháza még büntetőt is hibázott.
(MTI)
