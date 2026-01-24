Ft
01. 24.
szombat
Újpest Nyíregyháza Dárdai Pál

Nem indult túl fényesen a Dárdai-korszak Újpesten: emberelőnyben sem nyert a kiesőjelölt ellen a Szélesi-csapat

2026. január 24. 15:48

Nem sikerült a legjobban Szélesi Zoltán debütálása a lila-fehérek kispadján, csapata 40 percet emberelőnyben játszva sem tudott nyerni a kiesőjelölt otthonában. Nyíregyháza–Újpest 1–1.

2026. január 24. 15:48
null

Nyíregyháza–Újpesttel kezdődött az NB I tavaszi idénye. A hazai csapat a kiesés elől menekül, míg a vendég új sportigazgatót kapott Dárdai Pál személyében, aki barátját, Szélesi Zoltánt ültette le a kispadra.

Már a 19. percben ünnepelhetett a két jóbarát: Giorgi Beridze gyönyörű tekeréssel szerezte meg a vezetést a lila-fehéreknek.

A gólon kívül nem igazán érezte azt az ember, hogy az Újpest lenne a jobb csapat, a 32. percben egyenlíthettek is volna a nyíregyháziak, de Bright Edomwonyi kezezésért megítélt büntetőjét kivédte Banai Dávid.

A Szpari mégis egyenlíteni tudott még a szünet előtt: az alig több mint egy hete igazolt Marko Kvasina talált be kiszorított szögből.

Nyíregyháza–Újpest: emberelőnybe kerültek a vendégek

Még csak az 52. percben jártunk, amikor Katona Bálint kiállítása miatt emberhátrányba került a hazai csapat, de hiába játszott 40 percet emberelőnyben az Újpest, képtelen volt betalálni, így döntetlennel ért véget a találkozó.

Nyíregyháza–Újpest
Nyíregyháza–Újpest: Kvasina góllal debütált. Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A lila-fehérek ezzel biztosan a 9. helyen zárják a fordulót, míg a Spartacus maradt a kiesést jelentő 11. pozícióban.

NB I, 19. forduló
Nyíregyháza–Újpest 1–1 (1–1)
Gól: Kvasina (45.) ill., Beridze (19.)
Kiállítva: Katona B. (52.)

Nyitókép: Nyíregyháza Spartacus FC

you-brought-2-too-many
2026. január 24. 16:54
Lehet h itt is a tisztes helytállás volt a kitűzött cél?! 🤔
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!