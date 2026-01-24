Nem indult túl fényesen a Dárdai-korszak Újpesten: emberelőnyben sem nyert a kiesőjelölt ellen a Szélesi-csapat

Még csak az 52. percben jártunk, amikor Katona Bálint kiállítása miatt emberhátrányba került a hazai csapat, de hiába játszott 40 percet emberelőnyben az Újpest, képtelen volt betalálni, így döntetlennel ért véget a találkozó.

Nyíregyháza–Újpest: Kvasina góllal debütált. Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A lila-fehérek ezzel biztosan a 9. helyen zárják a fordulót, míg a Spartacus maradt a kiesést jelentő 11. pozícióban.

NB I, 19. forduló

Nyíregyháza–Újpest 1–1 (1–1)

Gól: Kvasina (45.) ill., Beridze (19.)

Kiállítva: Katona B. (52.)

Nyitókép: Nyíregyháza Spartacus FC