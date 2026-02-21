Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia kazincbarcika Újpest Kisvárda DVTK Nyíregyháza NB I

Aggódva figyelt a korábbi szövetségi kapitány, harakiri Miskolcon, korábbi újpesti keserítette a lilákat (VIDEÓ)

2026. február 21. 20:43

Elkezdődött a labdarúgó NB I idei szezonjának utolsó köre.

2026. február 21. 20:43
null

Keleti derbivel kezdődött a labdarúgó NB I harmadik köre, azaz utolsó harmada, a Nyíregyháza és a Kisvárda ezúttal is döntetlent játszott egymással. Az idei kiírásban már harmadszor: először 1–1-re, ősszel 0–0-ra, míg ezúttal 2–2-re végeztek egymással. A Nyíregyháza ezzel sorozatban ötödik meccsén maradt veretlen és továbbra is tizedik, éppen bennmaradó helyen áll a tabellán.

A mérkőzés során a korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila aggódva nézte fia, Filip ápolását a nyíregyházi lelátóról, de a Kisvárda játékosa nem sokkal később folytatni tudta a játékot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

A Nyíregyháza–Kisvárda derbi után a vendégek mestere, Révész Attila lesújtottan értékelt, szerinte ez volt együttesének a legrosszabb meccse az idény során. Az M4 Sportnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Velünk volt egy halom gyerek, akik elkísértek minket egy kupa kapcsán, holnap azt fogom nekik mondani, hogy ezt a mai meccset töröljék ki az emlékezetükből,

ebből semmit se vigyenek a jövőre magukkal, mert ebből csupán az egy pontot profitáltuk, de nem volt jelenet, ami futballra hasonlított volna” – hangsúlyozta a szakember.

A folytatásban a Puskás Akadémia aratott kétgólos győzelmet Miskolcon, a sereghajtó Kazincbarcika ideiglenes otthonában, ezzel a felcsútiak is tripláztak. Mindhárom szezonbeli randevújukon két vállra fektették a borsodiakat, először 2–1-re, ősszel 3–1-re, míg ezúttal 2–0-ra nyertek. Wojciech Golla gólját a válogatott támadó, Lukács Dániel duplázta meg.

A sorozatban harmadik vereségét elszenvedő barcikai együttes tíz körrel a zárás előtt 11 pontra van a bennmaradást érő helytől, míg a Puskás Akadémia jelenleg az ötödik.

Nincs tehát irigylésre méltó helyzetben Kuttor Attila együttese, nem véletlen, hogy a szakember elkeseredetten nyilatkozott a találkozó után.

Hasonló mederben zajlott a mérkőzés, mint szokott: ötödik percben harakiri, és onnan kell felállni”

– értékelt a mérkőzés után a Kazincbarcika vezetőedzője. A borsodiak egyre kilátástalanabb helyzetben, október vége óta egyetlen győzelem és egy döntetlen mellett 11-szer kaptak ki az NB I-ben.

A szombati nap zárómeccsét Újpesten rendezték, ahol az elmúlt két tétmérkőzésén Pakson diadalmaskodó Diósgyőr vendégeskedett. A hazaiak kezdtek jobban, az első félidő közepén négy percen belül háromszor is betaláltak, Gleofilo Vlijter és Nejc Gradisar szabályos körülmények között, a góllövőlistát vezető Aljosa Matko lesről.

A kétgólos előny magabiztossá tette Szélesi Zoltán csapatát, amely a fordulás után is eljutott meg nem adott gólig – a lilák zsinórban másodszor nyertek, erre csak egyszer voltak képesek eddig a szezonban, még decemberben.

A hajrában a korábbi újpesti Yohan Croizet tizenegyesből még szépített, de az egyenlítés már nem jött össze a miskolciaknak. Ebben a párosításban is 3/3 az újpesti mérleg a szezonban, két 3–1-es győzelem után ezúttal 2–1-re verték a DVTK-t.

Labdarúgó NB I, 23. forduló
szombati eredmények
Nyíregyháza–Kisvárda 2–2
Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2
Újpest–DVTK 2–1

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!