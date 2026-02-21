Aggódva figyelt a korábbi szövetségi kapitány, harakiri Miskolcon, korábbi újpesti keserítette a lilákat (VIDEÓ)

Keleti derbivel kezdődött a labdarúgó NB I harmadik köre, azaz utolsó harmada, a Nyíregyháza és a Kisvárda ezúttal is döntetlent játszott egymással. Az idei kiírásban már harmadszor: először 1–1-re, ősszel 0–0-ra, míg ezúttal 2–2-re végeztek egymással. A Nyíregyháza ezzel sorozatban ötödik meccsén maradt veretlen és továbbra is tizedik, éppen bennmaradó helyen áll a tabellán.

A mérkőzés során a korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila aggódva nézte fia, Filip ápolását a nyíregyházi lelátóról, de a Kisvárda játékosa nem sokkal később folytatni tudta a játékot.