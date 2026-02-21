Aggódva figyelt a korábbi szövetségi kapitány, harakiri Miskolcon, korábbi újpesti keserítette a lilákat (VIDEÓ)

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Elkezdődött a labdarúgó NB I idei szezonjának utolsó köre.
Keleti derbivel kezdődött a labdarúgó NB I harmadik köre, azaz utolsó harmada, a Nyíregyháza és a Kisvárda ezúttal is döntetlent játszott egymással. Az idei kiírásban már harmadszor: először 1–1-re, ősszel 0–0-ra, míg ezúttal 2–2-re végeztek egymással. A Nyíregyháza ezzel sorozatban ötödik meccsén maradt veretlen és továbbra is tizedik, éppen bennmaradó helyen áll a tabellán.
A mérkőzés során a korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila aggódva nézte fia, Filip ápolását a nyíregyházi lelátóról, de a Kisvárda játékosa nem sokkal később folytatni tudta a játékot.
A Nyíregyháza–Kisvárda derbi után a vendégek mestere, Révész Attila lesújtottan értékelt, szerinte ez volt együttesének a legrosszabb meccse az idény során. Az M4 Sportnak adott interjúban úgy fogalmazott:
Velünk volt egy halom gyerek, akik elkísértek minket egy kupa kapcsán, holnap azt fogom nekik mondani, hogy ezt a mai meccset töröljék ki az emlékezetükből,
ebből semmit se vigyenek a jövőre magukkal, mert ebből csupán az egy pontot profitáltuk, de nem volt jelenet, ami futballra hasonlított volna” – hangsúlyozta a szakember.
A folytatásban a Puskás Akadémia aratott kétgólos győzelmet Miskolcon, a sereghajtó Kazincbarcika ideiglenes otthonában, ezzel a felcsútiak is tripláztak. Mindhárom szezonbeli randevújukon két vállra fektették a borsodiakat, először 2–1-re, ősszel 3–1-re, míg ezúttal 2–0-ra nyertek. Wojciech Golla gólját a válogatott támadó, Lukács Dániel duplázta meg.
A sorozatban harmadik vereségét elszenvedő barcikai együttes tíz körrel a zárás előtt 11 pontra van a bennmaradást érő helytől, míg a Puskás Akadémia jelenleg az ötödik.
Nincs tehát irigylésre méltó helyzetben Kuttor Attila együttese, nem véletlen, hogy a szakember elkeseredetten nyilatkozott a találkozó után.
Hasonló mederben zajlott a mérkőzés, mint szokott: ötödik percben harakiri, és onnan kell felállni”
– értékelt a mérkőzés után a Kazincbarcika vezetőedzője. A borsodiak egyre kilátástalanabb helyzetben, október vége óta egyetlen győzelem és egy döntetlen mellett 11-szer kaptak ki az NB I-ben.
A szombati nap zárómeccsét Újpesten rendezték, ahol az elmúlt két tétmérkőzésén Pakson diadalmaskodó Diósgyőr vendégeskedett. A hazaiak kezdtek jobban, az első félidő közepén négy percen belül háromszor is betaláltak, Gleofilo Vlijter és Nejc Gradisar szabályos körülmények között, a góllövőlistát vezető Aljosa Matko lesről.
A kétgólos előny magabiztossá tette Szélesi Zoltán csapatát, amely a fordulás után is eljutott meg nem adott gólig – a lilák zsinórban másodszor nyertek, erre csak egyszer voltak képesek eddig a szezonban, még decemberben.
A hajrában a korábbi újpesti Yohan Croizet tizenegyesből még szépített, de az egyenlítés már nem jött össze a miskolciaknak. Ebben a párosításban is 3/3 az újpesti mérleg a szezonban, két 3–1-es győzelem után ezúttal 2–1-re verték a DVTK-t.
Labdarúgó NB I, 23. forduló
szombati eredmények
Nyíregyháza–Kisvárda 2–2
Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2
Újpest–DVTK 2–1
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert