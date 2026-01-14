Dárdai Pál a piramis csúcsán – új szelek fújnak Újpesten

Az új stábbal a motiváció is visszatért Újpestre

A játékosokat illetően Szélesi egyelőre pozitívan nyilatkozott, mint mondta: „Abszolút fogékonyak arra, amit kérünk tőlük, éhesek az újdonságokra. Kiváló energiákat közvetítenek.

nincs szájhúzás, sértődés, mindenki pozitívan áll a munkához.”

Az új edzőnek emellett kapóra jön, hogy a váltás természetes következményeként valamennyi játékosa extra motivált, hiszen mindenki szeretné kiharcolni a helyét a csapatban – ez a hozzáállás lényegesen megkönnyíti a szakmai stáb dolgát. Mint ismert, a szezonnak immár komoly MOL-hátszéllel és ennek megfelelő nagy reményekkel nekivágó Újpest csalódást keltő eredmények után, az év végén kozmetikázva is csak a 8. helyen zárta a 2025-ös esztendőt. A tavaszi szezonban így a cél nem is lehet más, mint az új vezetéssel egy stabilabb, eredményesebb szereplés kiharcolása: