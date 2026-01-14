Dárdai Pál a piramis csúcsán – új szelek fújnak Újpesten

„A nyugat-európai nagyobb kluboknál is így működik” – minden téren új időszámítás kezdődött Újpesten
Nagyon ritka ez a magyar futballban.
A lila-fehérek játékosai a nagy változásokat követően extra motiváltan vágtak bele a téli felkészülésbe. Az újdonsült vezetőedző, Szélesi Zoltán szerint egyelőre minden szép és jó, Újpesten együtt küzdenek a célokért, neki pedig nem megmondó, hanem döntő szerepe van.
Gyökeres átalakulásokkal fordul a 2026-os évre az Újpest labdarúgócsapata. Mint ismert, az újonnan kinevezett sportigazgató, Dárdai Pál régi bajtársát, Szélesi Zoltánt ültette a kispadra a novemberben menesztett Damir Krznar és az ideiglenesek kinevezett Bodor Boldizsár utódjául, segítőjének elcsábította a Herthától Admir Hamzagicsot, kapusedzőnek pedig a lilákhoz szintén ezer szállal kötődő Balajcza Szabolcsot tette meg. A csapat immár az új stáb vezetésével végzi a felkészülést Mezőkövesden, Szélesi ennek apropóján adott interjút a Club 1885 nevű klubfelületnek.
Az újdonsült vezetőedző azzal kezdte, hogy az újpesti kötődéseitől eltekintve is hatalmas megtiszteltetésnek érzi, hogy korábbi klubja felkérte a posztra – főleg, hogy az a Dárdai hívta, akivel jó két évtizedes múltra tekint vissza a barátságuk. A szakmai hierarchiát illetően egy virtuális piramist vázolt fel:
Egy piramist elképzelve, a csúcson Dárdai Pál áll, pozíciót tekintve én következem, aztán Admir, Szabi és Nikola Mitrovic (…). Egy nagy közös stábot irányítunk, jó a munkamegosztás, ténylegesen együtt dolgozunk, nem megmondó, hanem döntő szerepben vagyok.”
A játékosokat illetően Szélesi egyelőre pozitívan nyilatkozott, mint mondta: „Abszolút fogékonyak arra, amit kérünk tőlük, éhesek az újdonságokra. Kiváló energiákat közvetítenek.
nincs szájhúzás, sértődés, mindenki pozitívan áll a munkához.”
Az új edzőnek emellett kapóra jön, hogy a váltás természetes következményeként valamennyi játékosa extra motivált, hiszen mindenki szeretné kiharcolni a helyét a csapatban – ez a hozzáállás lényegesen megkönnyíti a szakmai stáb dolgát. Mint ismert, a szezonnak immár komoly MOL-hátszéllel és ennek megfelelő nagy reményekkel nekivágó Újpest csalódást keltő eredmények után, az év végén kozmetikázva is csak a 8. helyen zárta a 2025-ös esztendőt. A tavaszi szezonban így a cél nem is lehet más, mint az új vezetéssel egy stabilabb, eredményesebb szereplés kiharcolása:
a stábbal együtt Szélesi és Dárdai is azon dolgozik, hogy karakteres játékfelfogással érjék el a kívánt fejlődést.
Nyitókép: Újpest FC