„A nyugat-európai nagyobb kluboknál is így működik” – minden téren új időszámítás kezdődött Újpesten

Milyen volt újra edzésbe állni a Megyeri úton? Na nem játékosként, hanem edzőként.

Nagyon jó! Szombat délelőtt megtörtént a szerződésbontás a Puskással, délután már meg is tartottam az első edzésemet Újpesten. Azt még el kell mondanom, hogy a korábbi kapusedző, Elbert András is itt maradt, ketten csináljuk, csak én lettem a vezető. Én kértem, hogy így legyen, mert a nyugat-európai nagyobb kluboknál ez már így működik. Hozzám tartoznak az utánpótlásunkban dolgozó kapusedzők is, így teljes rálátásom van az egyesület kapusaira. Ez azért jó, mert ha majd kapusprobléma lesz Újpesten, akkor szeretném saját nevelésű kapussal megoldani. Ez persze nem két hét és még csak nem is öt hónap, inkább évek, de ez az elképzelésem tetszett a vezetőségnek is.

Felcsúton ez sikerült, elég Tóth Balázsra vagy Pécsi Árminra gondolni. Előbbi már a magyar válogatottban is védett, utóbbi pedig Liverpoolba igazolt. Ez az igazi elismerés egy kapusedzőnek?

Inkább az a legnagyobb elismerés, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyok velük és örülünk egymás sikereinek.

Ármin kétnaponta ír üzenetet,

Balázs szintén.

Például, hogy küldjek már neki edzésvideókat, mert bizsereg tőle a bőre, ha láthatja őket. Egyébként ez nem csak az én munkám eredménye, sok másé is benne van.

Mi a titka annak, hogy ennyit fejlődtek a kezei alatt? Követi a nemzetközi trendeket?

Követem, de van egy saját irányvonalam is. Sokat halljuk, hogy manapság a kapusnak lábbal jónak kell lennie. Ez igaz, de elsősorban meg kell fognia a labdát. Figyelni kell arra is, hogy a mai generáció teljesen más, mint a korábbiak, nem bírják úgy a monotonitást.