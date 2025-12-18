Korszakváltást jelentett be a Mol Újpesten: magas szintről fontos pozícióba érkezett egy nemzetközileg elismert magyar

kötődik az Újpesthez, de még nem „lila a vére”, és most még a Fradival való rivalizálás sem munkálkodik benne. Megjegyezte, egyelőre nem a Ferencvárossal versenyeznek, hanem saját magukkal.

Az új sportigazgató megjegyezte, eddig sem unatkozott, hiszen el volt foglalva a ház körüli teendőkkel Berlinben, valamint rendszeresen járt fiai (Palkó, Márton és Bence) és a magyar válogatott mérkőzéseire. Gyermekei örültek az újpesti megbízásának, a felesége, Mónika viszont nem annyira, mert „jól megvoltam a szoknyája mellett”. Leszögezte azt is, senki se csodálkozzon rajta, ha ezentúl is rendszeresen feltűnik majd fiai meccsein a hazai vagy a németországi stadionokban, mert az új feladatai mellett is ugyanúgy édesapa marad.

Dárdai Pál: Berlinből Újpestre

Dárdai Pál magyarországi szerepvállalása már régóta téma volt, miután sokan úgy tekintenek rá, mint az első olyan anyaországi vezetőedzőre, akinek a XXI. században sikerült maradandót alkotnia külföldön. Hazacsábításában nagy szerepe van a IV. kerületi egyletet tulajdonló Mol-nak. Mint ismert, 2024. március 18-án vették kezükbe a kulcsokat a vállalat képviselői, hosszú időbe telt, mire hivatalosan is lezárult az adásvételi tranzakció. Ratatics Péter lett az Újpest FC elnöke, aki székfoglalójában megerősítette: az akvizíció révén közvetett, egyedüli irányítást szereztek az Újpest 1885 Kft. és az Újpest Labdarúgó Akadémia Kft. felett. Az egyébként gázkereskedelmi és üzletfejlesztési szakértő akkor azt is elárulta: a Mol 99,25 százalékos tulajdonrészre tett szert, a maradék hányad pedig az UTE kezében maradt, ami fontos volt a cégnek is.

A célokat illetően másfél évvel ezelőtt arról beszélt Ratatics, hogy