Korszakváltást jelentett be a Mol Újpesten: magas szintről fontos pozícióba érkezett egy nemzetközileg elismert magyar

„Dárdai úgy gatyába rázza az Újpestet, hogy lesz a többieknek sírás, rívás, fogcsikorgatás!”
Hajnal Tamás kihívót kaphat.
Új sportigazgatója van a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC-nek. Dárdai Pál hazacsábításán hosszú ideje dolgoztak a lila-fehérek, akik csütörtökön hivatalosan is bemutatták a 49 éves Hertha-legendát.
Ahogy azt korábban a Mandiner is megszellőztette, január 1-től Dárdai Pál lesz a labdarúgó NB I-ben 17 fordulót követően mindössze a kilencedik helyen álló Újpest FC sportigazgatója. A 49 éves szakember érkezését csütörtök délután jelentette be a lila-fehér klub.
„Tudatos munka eredménye ez a mai bejelentés. A háttérben sokat dolgoztunk a klub pénzügyi, infrastrukturális és a szakmai munka fejlesztésén. Erősítettük a kommunikációt, új applikációt vezettünk be, megújult az edzőpálya, összességében fontos alapokat fektettünk le” – fogalmazott Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke a sajtóeseményen.
Ahogy arra az M4 Sport is emlékeztet: Dárdai első alkalommal tölthet be ilyen pozíciót. Játékos-pályafutása befejezése óta a német Hertha kötelékében maradt, amelyet első ízben 2015 februárja és 2019 júniusa között irányított vezetőedzőként. Legjobb eredményét a 2016–2017-es Bundesliga-idényben érte el, amikor a hatodik helyen végzett, bejuttatva ezzel az együttest az Európa-liga csoportkörébe.
Ezt követően a berliniek utánpótlásában dolgozott, ám 2021-ben, 31 mérkőzésen ismét vezetőedzőként tevékenykedett a felnőttcsapatnál, majd szorult helyzetben, 2023 áprilisában újból kinevezték a gárda élére, amelyet akkor már ő sem tudott megmenteni a kieséstől. A soron következő évadban is ő volt a „főnök” a másodosztályban, 2024 nyara óta pedig a Hertha kelet-európai játékosmegfigyelőjeként és márkanagyköveteként dolgozik.
Ahogy arra mindenki emlékszik,
Dárdai a magyar válogatott kispadján is ült: 2014-ben négy mérkőzésen ideiglenesen, majd 2015-ben három találkozón szövetségi kapitányként irányította a mieinket.
Dárdai a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, a Herthánál jó dolga volt, de most elköszönt a berlini klubtól, mert Újpesten „akarnak valamit csinálni”. Elárulta, néhány éve megbeszélte már Hernádi Zsolttal, a MOL elnök-vezérigazgatójával, hogy ha megveszik az Újpestet, akkor hazajön és kézbe veszi az irányítást. Ezt követően sokáig – ahogy ő fogalmazott – blokkolta a telefonhívásokat, de most eljött az ideje a hazatérésének.
Dárdai Pál hozzátette,
kötődik az Újpesthez, de még nem „lila a vére”, és most még a Fradival való rivalizálás sem munkálkodik benne. Megjegyezte, egyelőre nem a Ferencvárossal versenyeznek, hanem saját magukkal.
Az új sportigazgató megjegyezte, eddig sem unatkozott, hiszen el volt foglalva a ház körüli teendőkkel Berlinben, valamint rendszeresen járt fiai (Palkó, Márton és Bence) és a magyar válogatott mérkőzéseire. Gyermekei örültek az újpesti megbízásának, a felesége, Mónika viszont nem annyira, mert „jól megvoltam a szoknyája mellett”. Leszögezte azt is, senki se csodálkozzon rajta, ha ezentúl is rendszeresen feltűnik majd fiai meccsein a hazai vagy a németországi stadionokban, mert az új feladatai mellett is ugyanúgy édesapa marad.
Dárdai Pál magyarországi szerepvállalása már régóta téma volt, miután sokan úgy tekintenek rá, mint az első olyan anyaországi vezetőedzőre, akinek a XXI. században sikerült maradandót alkotnia külföldön. Hazacsábításában nagy szerepe van a IV. kerületi egyletet tulajdonló Mol-nak. Mint ismert, 2024. március 18-án vették kezükbe a kulcsokat a vállalat képviselői, hosszú időbe telt, mire hivatalosan is lezárult az adásvételi tranzakció. Ratatics Péter lett az Újpest FC elnöke, aki székfoglalójában megerősítette: az akvizíció révén közvetett, egyedüli irányítást szereztek az Újpest 1885 Kft. és az Újpest Labdarúgó Akadémia Kft. felett. Az egyébként gázkereskedelmi és üzletfejlesztési szakértő akkor azt is elárulta: a Mol 99,25 százalékos tulajdonrészre tett szert, a maradék hányad pedig az UTE kezében maradt, ami fontos volt a cégnek is.
A célokat illetően másfél évvel ezelőtt arról beszélt Ratatics, hogy
Az első terv megvalósításától ugyanakkor most elég messze vannak az újpestiek – öt ponttal a kiesőzóna felett és 12 ponttal elmaradva a dobogós helyektől –, ezért is volt sürgős egy Dárdai-kaliberű szakember megszerzése.
A Hertha-legenda hazatérését elsőként a Csakfoci hozta le, amely a napokban azt is felvázolta, hogy mi várhat az Újpestre a következő napokban. Azt írták, hogy a Kazincbarcika elleni szezon- és egyben évzáró bajnokit követően már Dárdai Pál feladata lesz értékelni a jelenlegi megbízott vezetőedző, Bodor Boldizsár eddigi munkáját. A zuhanyhíradóban eközben az is felmerült, hogy a háttérben egyeztetéseket folytathatnak egy új, Bundesliga-tapasztalattal rendelkező szakvezetővel.
Dárdai Pál szerződtetését egyébként még az ősi rivális Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor is kommentálta:
„Pali az egyetlen olyan magyar edző, aki nemzetközi szinten, vezetőedzőként komoly szakmai tekintéllyel bír. Erős karakter, bátor, szókimondó ember, úgyhogy jót tesz a magyar labdarúgásnak a visszatérése”
– mondta róla az M4 Sportnak a Fradi első embere még szerdán. Hozzátette: a két egyesület versengésnek is jót tesz, hogy belevágott az újpesti projektbe. Kubatov szerint ugyanakkor mégsem tudna vele együtt dolgozni, mivel mindketten túl erős karakterek. „Keveset beszéltünk, viszont láttam a megnyilatkozásait, de hogy ért a futballhoz, abban egészen biztos vagyok” – fogalmazott az FTC sportvezetője.
Izgalmas időszak elé néz tehát az Újpest FC, amely 103 év után elhagyja a Megyeri utat.
A Mol a Fóti úti Tungsram-telepen ugyanis nemcsak egy új stadiont épít fel, hanem az egész környéket fejleszti egy sportpark létrehozásával. A nagyszabású beruházás szabadtéri pályákat, játszótereket és parkosított területeket jelenthet a kerület számára, illetve egyúttal a lila-fehérek új otthonaként is funkcionál majd. A komplexum ennek mentén a tervek szerint 18 ezer férőhellyel fog rendelkezni, amely később akár 22 ezresre is bővíthető lesz, valamint a sportági kontinentális szövetség, az UEFA legmagasabb szintű, 4. sportlétesítmény-kategóriájába fog tartozni, tehát alkalmas lesz nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére is.
A szakmai koncepcióval kapcsolatban azt is érdemes megjegyezni, hogy az újpestiek október közepén stratégiai megállapodást kötöttek a Red Bull-csoporttal, amelynél Jürgen Klopp, az angol Liverpool korábbi német sikeredzője vezeti a futballdivíziót, és mellette dolgozik Lőw Zsolt is, aki játékosként a hússzoros magyar bajnok Újpestet erősítette.
