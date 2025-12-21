Dárdai Pállal ugyan megérkezett a remény, de ott volt még a kilátástalanság is Újpesten

Na meg az is sokat segítene rajtuk, ha nem kellene a mezőkövesdi albérletben játszaniuk, hanem végre Kazincbarcikán fogadhatnák az ellenfeleket.

Úgy tudom, ez nem a napokban fog megtörténni, már ha egyáltalán megtörténik. Nem könnyű kétszáz kilométert utazni egy hazai meccs miatt, és folyamatosan idegenben játszani. De elindultunk egy maratonin, szeretnénk végigcsinálni a legjobb tudásunk szerint. Mindent meg fogunk tenni minden mérkőzésen.”

Ami egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz a bennmaradáshoz.

Újpest–Kazincbarcika: Dárdai Pál elhozta a reményt

Az Újpest háza táján viszont most több a mosoly, és nem csak azért, mert a szezon során először sikerült két meccset megnyerni egymás után, ráadásul július 25-e, vagyis az 1. forduló után sikerült újból otthon tartaniuk a három pontot. A reménykedés sokkal inkább Dárdai Pálnak szól, aki az év első napján munkába is áll, de már ezen a találkozón is ott volt a Szusza Ferenc Stadionban.