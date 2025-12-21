Dárdai Pállal ugyan megérkezett a remény, de ott volt még a kilátástalanság is Újpesten

Dárdai Pállal a győzelem is megérkezett a Szusza Ferenc Stadionba
Nagy nehezen legyűrte az Újpest a tökutolsó Kazincbarcikát.
Az egyik csapat az év végére rálépett a remény útjára, a másik még mélyebbre került a kilátástalanság mocsarában. Helyszíni riportunk az Újpest–Kazincbarcika NB I-es bajnokiról.
Furcsa érzés kerítette a hatalmába az embert vasárnap délután a Szusza Ferenc Stadionban. Egyszerre lehetett érezni a remény fuvallatát és a kilátástalanság szelét is. Az Újpest–Kazincbarcika NB I-es bajnokin jártunk, ahol feltűnt a lila-fehérek január elsejétől hivatalba lépő sportigazgatója, Dárdai Pál – ő jelentette egyértelműen a reményt, na meg az, hogy leendő csapata győzelemmel tudta zárni az évet.
És mindeközben láttunk egy olyan vendégcsapatot, amelyik újoncként tökutolsó az NB I tabelláján, és a játékát elnézve nem is tudjuk, mibe kapaszkodhatnak a barcikai szurkolók a bennmaradással kapcsolatban – talán csak abba, hogy a télen sikerülhet megerősíteni a keretet. Bár nem mondta ki – vezetőedzőként nem is tehette –, de Kuttor Attila testbeszéde a sajtótájékoztatón nem éppen arról árulkodott, hogy nagyon bízna még a pozitív tavaszi végkimenetelben.
„Nem könnyű a helyzetünk, ahogy nyáron sem volt az” – válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy mennyire szükséges a télen megerősíteni a csapatot. – „Meglátjuk, mire lesz lehetősége a klubnak. A nyáron tűzoltás történt, rengeteg játékost kellett igazolni, hogy egyáltalán meglegyen a csapat, most viszont az építkezés további fázisára lesz szükség.”
Na meg az is sokat segítene rajtuk, ha nem kellene a mezőkövesdi albérletben játszaniuk, hanem végre Kazincbarcikán fogadhatnák az ellenfeleket.
Úgy tudom, ez nem a napokban fog megtörténni, már ha egyáltalán megtörténik. Nem könnyű kétszáz kilométert utazni egy hazai meccs miatt, és folyamatosan idegenben játszani. De elindultunk egy maratonin, szeretnénk végigcsinálni a legjobb tudásunk szerint. Mindent meg fogunk tenni minden mérkőzésen.”
Ami egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz a bennmaradáshoz.
Az Újpest háza táján viszont most több a mosoly, és nem csak azért, mert a szezon során először sikerült két meccset megnyerni egymás után, ráadásul július 25-e, vagyis az 1. forduló után sikerült újból otthon tartaniuk a három pontot. A reménykedés sokkal inkább Dárdai Pálnak szól, aki az év első napján munkába is áll, de már ezen a találkozón is ott volt a Szusza Ferenc Stadionban.
Első feladata minden bizonnyal az edzőkeresés lesz: Bodor Boldizsárral ugyan három mérkőzést is megnyert az Újpest, megbízatása ugyanakkor csak 5 találkozóra szólt, vagyis véget is ért ezzel a győzelemmel.
Nem beszéltünk még a vezetőkkel a jövőről, mindenkinek új a helyzet, de öt meccsben egyeztünk meg, amiből három egyébként jól is sikerült. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Bárki is lesz a vezetőedző, szívesen átadom neki a tapasztalataimat és segítem a munkáját.”
– mondta el a tréner a sajtótájékoztatón.
Ezen az 5 mérkőzésen kezdőként kapott szerepet Tajti Mátyás úgy, hogy az előtte lévő 13 találkozón egyetlen percet sem játszott, vagyis nagy szerepe volt abban, hogy az év végére jobb helyzetbe kerültek a lila-fehérek.
„Nagyon kellett ez a győzelem, azon voltunk, hogy legalább a szezon végét szépen zárjuk” – mondta el a középpályás a Mandinernek. –
Nyilván tudjuk, hogy ez nem volt egy szép év, nem így tervezte egyikünk sem a nyáron, de így alakult. Próbáltunk minél több erőt beletenni, hogy az utolsó öt meccsből hozzunk pontokat is, hogy jobb helyzetben legyünk az évad második felében.”
Sikerük kulcsa szerinte az volt, hogy megint csapatként tudtak küzdeni – ez nem mindig volt jellemző az újpestiekre a szezonban.
„Egy-két meccsen láttam csak ezt, például a Paks ellen is. Egymásért küzdöttünk, mindent megtettünk a másikért. Nehéz meccs volt, mert nagyon beálltak, de jól beszorítottuk őket, gyorsan járattuk a labdát, alakítottunk ki helyzeteket. Nem egyszerű feltörni egy csapatot, amelyik tíz emberrel védekezik a saját kapuja előtt, de kétszer sikerült.”
Dárdai Pál érkezése természetesen a játékosok között is téma.
„De mi is csak most tudtuk meg a héten, talán egy nappal azelőtt, hogy bejelentették. Nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni, és egy sikeres Újpestet fog tudni építeni. Emlékszem rá, hogy milyen játékos volt, nem véletlenül lett legenda a Herthánál. Utána edzőként is megmutatta: ha valaki több éven keresztül ül Bundesliga-csapat kispadján, az nem kis eredmény.”
És hogy miben bízik a tavaszi folytatást illetően?
„Sok meccsen megmutattuk, hogy van bennünk potenciál, sok meccsen pedig megmutattuk, hogy tudunk pocsékul is játszani. Kétarcúak voltunk az egész szezonban. Reméljük, a következő félévben végig a szebbik arcunkat fogjuk mutatni.”
