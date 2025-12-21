Dárdai Pállal a győzelem is megérkezett a Szusza Ferenc Stadionba

Próbáltak reagálni a lila-fehérek, Beridze lábában például egyértelműen benne volt a gól, de néhány méterről az oldalhálóba lőtte a labdát. A másik oldalon Banai Dávidnak kellett lábbal bravúrt bemutatnia – mindkét oldalra eldőlhetett volna a találkozó.

Az utolsó 10 percre Mihajlo Meszhi második sárga lapja miatt emberelőnybe került az Újpest, amit gyorsan ki is tudott használni: a 84. percben az előre húzódó Joao Nunes lőtt egy szöglet után a kapuba, 2–1.

Az Újpest így 2–1-es hazai győzelemmel zárta a 2025-ös esztendőt, és a tabella 8. helyén telelhet, míg a Kazincbarcika maradt tökutolsó, és egyre kilátástalanabbnak tűnik a harcra a bennmaradásért.

NB I, 18. forduló

Újpest–Kazincbarcika 2–1 (0–0)

Gól: Tucic (63.), Nunes (84.) ill. Ubochioma (67.)

Kiállítva: Meszhi (81.)

Nyitókép: Kazincbarcika SC