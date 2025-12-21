Ft
Kazincbacika Újpest Dárdai Pál

Dárdai Pállal a győzelem is megérkezett a Szusza Ferenc Stadionba

2025. december 21. 16:55

Dárda Pál ismét a Szusza Ferenc Stadionba látogatott. A leendő sportigazgató az Újpest–Kazincbarcika bajnokit nézte meg, ami 2–1-es hazai győzelemmel ért véget.

2025. december 21. 16:55
null
Nagy-Pál Tamás

Dárdai Pál – a legfontosabb név jelenleg Újpesten. A korábbi magyar szövetségi kapitány január elsejétől lesz a szebb napokat is megélt tradicionális klub sportigazgatója, így az anyagi biztonság mellé megérkezik a szakmai tudás is. Az NB I 18., azaz utolsó őszi fordulójában megrendezett Újpest–Kazincbarcika volt tehát az utolsó összecsapás a Dárdai éra előtt.

Újpest–Kazincbarcika
Dárdai Pál is ott volt az Újpest–Kazincbarcika bajnokin. Fotó: Mandiner

Attól függetlenül, hogy hivatalosan még nem állt munkába, ott volt a találkozón a Szusza Ferenc Stadionban a pár nappal korábban bemutatott Hertha-legenda is, így saját szemével láthatta, ahogy a 3. percben Horváth Krisztofer beadása után a góllövőlista élén álló Aljosa Matko 3 méterről a felső lécre fejeli a labdát, ahonnan a gólvonalra pattant, onnan pedig kifelé – bár a szurkolók gólt kiáltottak, bizony nem volt benn.

Az első félidőt újpesti mezőnyfölény jellemezte további nagy helyzetek nélkül – a Barcika néhány kontrával próbálkozott, de egyik reménytelenebb volt, mint a másik. Nemhiába: a tökutolsó újonc vendégeskedett a mindössze 9. Újpestnél, ami bizony meglátszott a mérkőzés színvonalán.

Újpest–Kazincbarcika: a szünet után jöttek a gólok

A szünet után fokozták a nyomást a hazaiak, a fölény pedig a 63. percben góllá érett: tetszetős támadás végén az 5 perccel korábban beállt Milan Tucic lőtt közelről a hálóba, 1–0.

Alig 4 percig tartott az öröm, ugyanis a semmiből egyenlítettek a vendégek: Meshack Ubochioma tört be a 16-oson belülre, majd a jobb alsó sarokba lőtt, 1–1.

Próbáltak reagálni a lila-fehérek, Beridze lábában például egyértelműen benne volt a gól, de néhány méterről az oldalhálóba lőtte a labdát. A másik oldalon Banai Dávidnak kellett lábbal bravúrt bemutatnia – mindkét oldalra eldőlhetett volna a találkozó.

Az utolsó 10 percre Mihajlo Meszhi második sárga lapja miatt emberelőnybe került az Újpest, amit gyorsan ki is tudott használni: a 84. percben az előre húzódó Joao Nunes lőtt egy szöglet után a kapuba, 2–1.

Az Újpest így 2–1-es hazai győzelemmel zárta a 2025-ös esztendőt, és a tabella 8. helyén telelhet, míg a Kazincbarcika maradt tökutolsó, és egyre kilátástalanabbnak tűnik a harcra a bennmaradásért.

NB I, 18. forduló
Újpest–Kazincbarcika 2–1 (0–0)
Gól: Tucic (63.), Nunes (84.) ill. Ubochioma (67.)
Kiállítva: Meszhi (81.)

Nyitókép: Kazincbarcika SC

