„A Fradival nem foglalkozom, emiatt agyon is verhettek” – kiderült, miért vállalta el Dárdai az újpesti feladatot

Figyelni fogok, a lényeg, hogy mindenki büszkén öltözzön lilába, szívesen jöjjenek ide a gyerekek. Nem okoskodni jövök, azért jövök, hogy a legkisebb gyerekektől a felnőttekig átfogó munkát végezhessek. Csak így vállaltam” – hangsúlyozta a bejelentés után Dárdai, majd így folytatta:

„Voltak ajánlataim, de eddig egyik sem fogott meg. Ha nem tudom kötni valamihez, nem motivál a feladat. Ez az újpesti kihívás motivál, többször jártam itt meccsen, vannak ismerőseim, izgalmas a feladat. Én se vagyok még lila vérű, de kötődöm. Több időt töltök majd Budapesten, mint Berlinben, itt leszek minden kemény edzésen. Tudom, mire vagyok képes, meggyőztek, szorgalmas embernek tartom magam és hiszek a feladatban.

A Fradival nem foglalkozom. Nincs bennem rivalizálás, emiatt agyon is verhettek. Egyelőre nem a Fradival versenyzünk, fel akarunk építeni valamit, aztán majd én viszem el a balhét, ha nem sikerül”

– tette hozzá a szakember, aki kijelentette, mindenekelőtt egy átfogó elemzésre van szükség, mielőtt fontos döntéseket hoznak. Sok az újonc, senki ne várjon gyors eredményt, ha ez megvan, aztán kell majd az igazolásokra fókuszálni.