Újpest Hertha Dárdai Pál

„A Fradival nem foglalkozom, emiatt agyon is verhettek” – kiderült, miért vállalta el Dárdai az újpesti feladatot

2025. december 18. 16:52

A Berlinből hazatérő szakember egyelőre türelmet kért a szurkolóktól. Dárdai Pál felesége nem volt elragadtatva az újpesti szerepvállalástól.

2025. december 18. 16:52
null
Szabó Péter

Ahogy arról már beszámoltunk, január 1-től Dárdai Pál lesz a labdarúgó NB I-ben 17 fordulót követően mindössze a 9. helyen álló Újpest FC sportigazgatója. A 49 éves szakember érkezését csütörtök délután jelentette be a lila-fehér klub.

Dárdai
Dárdai Pál január 1-től lesz az újpestiek sportigazgatója
Fotó: Facebook/Újpest FC

A sajtóeseményen özönlöttek a kérdések a pécsi születésű és berlini kötődésű Dárdaihoz, aki 29 év után a saját kérésére jött el a Herthától.

„Otthagytam a Herthát, a nyugdíjas állást, mert azt láttam, hogy itt akarnak valamit. Én már az új stadionban is gondolkozom. Néhány éve egy rossz pillanatomban azt mondtam Hernádi úrnak, hogy ha megveszik az Újpestet, akkor hazajövök és megcsinálom. Sokáig blokkoltam a hívásokat, de eljött a pillanat, ráadásul ez az én karrieremben is egy fontos lépés, már nem edzőként, vezetőként. A válogatottnál nem csak edző voltam, de egy egész ország coach-a, ott is rendet kellett tenni.

Ha itt mindenki szót fogad, akkor felépíthetünk valamit. Elefánt vagyok, nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de fel tudjuk építeni, aminek a csúcsa a nemzetközi szereplés.

Figyelni fogok, a lényeg, hogy mindenki büszkén öltözzön lilába, szívesen jöjjenek ide a gyerekek. Nem okoskodni jövök, azért jövök, hogy a legkisebb gyerekektől a felnőttekig átfogó munkát végezhessek. Csak így vállaltam” – hangsúlyozta a bejelentés után Dárdai, majd így folytatta:

„Voltak ajánlataim, de eddig egyik sem fogott meg. Ha nem tudom kötni valamihez, nem motivál a feladat. Ez az újpesti kihívás motivál, többször jártam itt meccsen, vannak ismerőseim, izgalmas a feladat. Én se vagyok még lila vérű, de kötődöm. Több időt töltök majd Budapesten, mint Berlinben, itt leszek minden kemény edzésen. Tudom, mire vagyok képes, meggyőztek, szorgalmas embernek tartom magam és hiszek a feladatban.

A Fradival nem foglalkozom. Nincs bennem rivalizálás, emiatt agyon is verhettek. Egyelőre nem a Fradival versenyzünk, fel akarunk építeni valamit, aztán majd én viszem el a balhét, ha nem sikerül”

– tette hozzá a szakember, aki kijelentette, mindenekelőtt egy átfogó elemzésre van szükség, mielőtt fontos döntéseket hoznak. Sok az újonc, senki ne várjon gyors eredményt, ha ez megvan, aztán kell majd az igazolásokra fókuszálni.

Nyerünk 3–2-re és a Palkó rúg két gólt”

– mosolygott Dárdai Pál, amikor szóba került az Újpest és a Dárdai Palkóval felálló Puskás Akadémia januári mérkőzése. A szakember hozzátette, a felcsútiak már előttük járnak, de előttük is adott a lehetőség, hogy elérjék a céljaikat.

Dárdai: A fiaim örültek, a feleségem kevésbé

„Kérek listákat a legtehetségesebb magyar fiatalokról. Szeretném koordinálni őket. Van három fiam, mindháromból élvonalbeli játékos lett, annyira béna nem lehetek. Akik akarnak, akik motiválnak, azokkal szeretnék dolgozni. Most cseppentem ide, nekem is bele kell nőni az Újpestbe, de azt gondolom, meg tudom csinálni. Egressy Gábornak például megvan a szakmai múltja, újpesti kötődése, a jó szeme, ő olyan ember, akiben megbízom és nincs sehova elkötelezve, még szűz ilyen szempontból. Szeretnék értelmes embereket magam köré.

A fiaim örültek a döntésnek, a feleségem kevésbé. Azt mondta, jól elvoltam a szoknyája alatt.

Nem unatkoztunk, sokat kertészkedtem, van egy gyönyörű kutyánk. Most meg megcsináltam magamnak a dolgokat. Amit elvállaltam, azt nem csinálja senki, nem tudok mást, aki ilyet csinál, hogy a legkisebbektől a nagyokig mindennel foglalkozik, de ennek varázsereje van. Az új stadionban az mindenképpen szerencsés lesz, hogy nem kell majd a rossz automatizmusokkal foglalkozni. Szeretnék valami szépet csinálni. Hangsúlyozom, jó társakkal, mert egyedül nem tudom megcsinálni.

  • Itt van mag,
  • van sok komoly arc és
  • elszántság.

Az összegyűjtött tapasztalatot pedig igyekszem én is hozzátenni. De cikkezhetek akármit, ezután is apuka maradok, most szólok, a fiaimat ezután is meg szeretném majd nézni a hétvégék során” – erősítette meg Dárdai.

A klub elnöke, Ratatics Péter újságírói kérdésre a Red Bull és a lilák közötti együttműködésről is ejtett néhány szót.

„A Red Bull egy olyan háttérországgal támogat minket, amelyre büszkék lehetünk. Hét klubot működtetnek a világban, óriási a tapasztalatuk. Az edzésmódszertan, az utánpótlás versenyeztetése és számos más területen támogatnak. Butaság lenne nem támaszkodni arra a bázisra, amik megvannak. Lőw Zsolt a kijelölt szakember az együttműködésünk kapcsán, az ő elköteleződése pedig nem vitás” – hangsúlyozta Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 

