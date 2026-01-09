Ft
korom katasztrófavédelmi hivatal ünnep kémény karácsonyfa

Véget értek az ünnepek: ezekre mindenképp figyeljünk oda, ha el akarjuk kerülni a tragédiát

2026. január 09. 08:51

A katasztrófavédelem figyelmeztetése, mit szabad és mit nem szabad csinálni a karácsonyfával.

2026. január 09. 08:51
null

Vége az ünnepeknek, ideje leszedni a karácsonyfát – figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal Főigazgatósága, és hangsúlyozták, mostanra a fűtött lakásokban annyira kiszáradhatott a fa, hogy egy apró szikra elég lehet ahhoz, hogy meggyulladjon.

Továbbá kiemelték, hogy a karácsonyfa ennek ellenére nem elég száraz ahhoz, hogy alkalmas legyen tüzelőanyagnak, ezért senki ne próbáljon meg azzal fűteni.

 „Még akkor sem, ha a napokban várható kemény mínuszok még csábítóbbá teszik, hogy tűzre vesd…” 

– írják.

Ugyanis, ha a fa nem szárad ki rendesen, a nedvesség miatt rosszul, kevés hőt termelve ég, ráadásul jóval több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, mint ha száraz fát égetnénk. A kátrány és a korom lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét, ami akár kéménytűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet.

Ha valaki mindenképp fűteni szeretne a karácsonyfával, az „tüzelőnek teljesen kiszárítva és felaprítva legkorábban az őszi fűtési szezonban lesz alkalmas” – olvasható a bejegyzésben.

Szintén az ünnepekhez kapcsolódva figyelmeztetnek:

„Soha ne fűts nedves vagy kezelt fával, rongyokkal, karácsonyi ajándékok csomagolásával, és más szeméttel sem”, ugyanis, ha „valahol csak két hétig szeméttel fűtenek, ott a kémény belső falán annyi korom és kátrány rakódik le, mintha fél évig száraz fával fűtöttek volna”.

Nyitókép: Pixabay

 

