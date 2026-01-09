Véget értek az ünnepek: ezekre mindenképp figyeljünk oda, ha el akarjuk kerülni a tragédiát

Vége az ünnepeknek, ideje leszedni a karácsonyfát – figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal Főigazgatósága, és hangsúlyozták, mostanra a fűtött lakásokban annyira kiszáradhatott a fa, hogy egy apró szikra elég lehet ahhoz, hogy meggyulladjon.

Továbbá kiemelték, hogy a karácsonyfa ennek ellenére nem elég száraz ahhoz, hogy alkalmas legyen tüzelőanyagnak, ezért senki ne próbáljon meg azzal fűteni.