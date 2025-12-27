Szabadnapos mentős házaspár hozta vissza a halálból a fiatalt, csoda történt Kemencén

A mentőállomásokon akkor sincs megállás, amikor a legtöbb otthonban meghitt karácsonyi zene szól, és bejgli illata árad a levegőben. Sosem lehet tudni, mikor fut be egy olyan segélyhívás, amely miatt azonnal indulni kell, hiszen sokszor csak másodperceken múlik egy ember élete. A Pest vármegyei Vámosmikolán annak jártunk utána, hogy miként telnek az ünnepek a mentőknél.

„Már tizenévesen mentő szerettem volna lenni, de a kilencvenes évek végén nő még nem lehetett mentőápoló, így egy időre letettem erről az álmomról. 2018-ban aztán az új vezetők szemléletváltást hoztak: nőket is alkalmaztak mentőápolóként. Ekkor talált meg a lehetőség, én pedig éltem vele: Vámosmikolán volt egy hely, így teljesült a gyerekkori vágyam” – idézi fel pályája kezdetét Demeter-Moksony Gyöngyi mentőállomás-vezető.