Szabadnapos mentős házaspár hozta vissza a halálból a fiatalt, csoda történt Kemencén

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
Drámai pillanatok az esőben: megütötte az áram, és holtan esett össze az udvaron a férfi, de a sors mást akart. A szomszéd utcában lakó mentős házaspár azonnal rohant, és a saját felszerelésével kezdte meg az újraélesztést. Amikor a helikopter leszállt, a halottnak hitt férfi kinyitotta a szemét – egy évvel később pedig ikrei születtek.
A mentőállomásokon akkor sincs megállás, amikor a legtöbb otthonban meghitt karácsonyi zene szól, és bejgli illata árad a levegőben. Sosem lehet tudni, mikor fut be egy olyan segélyhívás, amely miatt azonnal indulni kell, hiszen sokszor csak másodperceken múlik egy ember élete. A Pest vármegyei Vámosmikolán annak jártunk utána, hogy miként telnek az ünnepek a mentőknél.
„Már tizenévesen mentő szerettem volna lenni, de a kilencvenes évek végén nő még nem lehetett mentőápoló, így egy időre letettem erről az álmomról. 2018-ban aztán az új vezetők szemléletváltást hoztak: nőket is alkalmaztak mentőápolóként. Ekkor talált meg a lehetőség, én pedig éltem vele: Vámosmikolán volt egy hely, így teljesült a gyerekkori vágyam” – idézi fel pályája kezdetét Demeter-Moksony Gyöngyi mentőállomás-vezető.
Az 1500 lakosú Vámosmikolán működő állomáson két autó is szolgálatban áll: egy huszonnégy órás és egy tizenkét órás. Az egységek legtöbbször a község és a környék településeire – Bernecebaráti, Kemence, Perőcsény, Tésa, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes, Letkés – vonulnak ki, illetve Esztergom és Budapest kórházaiban is gyakran megfordulnak.
A településen tizenhárman látnak el szolgálatot, egyszerre négy bajtárs dolgozik. Az év végi beosztás már jóval az ünnepek előtt elkészült. Idén a korábbi gyakorlattól eltérően minden kolléga maga választhatta meg, hogy az év utolsó hetében mikor szeretne dolgozni. Így alakult ki a szentestétől újévig tartó beosztás, amelyben mindenki vállalt egy napot.
Győrik Martina mentőápoló – aki Demeter-Moksony Gyöngyi lánya, és már gyermekkora óta tudta, hogy olyan egészségügyi pályára szeretne lépni, ahol testközelből segíthet másoknak – a karácsonyi időszakkal kapcsolatban elmondja: bár még csak másfél éve dolgozik az állomáson, tapasztalata szerint sokszor nem is baleset vagy akut rosszullét miatt telefonálnak nekik, hanem azért, mert törődésre vágynak az emberek. „Néha gyanítható, főleg ilyenkor, a szeretet ünnepén, hogy egy-egy magányos idős ember valójában azért fordul hozzánk egy krónikus problémával, mert szeretetre, figyelemre van szüksége. Nekik egy beszélgetés vagy egy látogatás többet ér, mint bármilyen gyógyszer – hangsúlyozza a Pécsett mentőtisztnek tanuló fiatal nő. – Ilyenkor megugrik a háztartási balesetek száma is, például sokan megégetik vagy megvágják magukat sütés-főzés közben, illetve a hó és a fagy miatt gyakoribbak az autóbalesetek is. Arról nem is beszélve, hogy a családi összejöveteleken előkerülnek az alkoholos italok, ami szintén okozhat problémát. És
ilyenkor derül ki az is, milyen sok magányos ember él közöttünk.”