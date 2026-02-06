Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szombathely mentő történet fiú

Döbbenetes lélekjelenlét: egy 11 éves kisfiú mentette meg a nagypapája életét, az egész ország büszke rá

2026. február 06. 19:42

Egyetlen hívás döntött életről és halálról: 11 éves szombathelyi fiú lett a nap hőse, példát mutatott mindenkinek.

2026. február 06. 19:42
null

Néha a legkisebbek mutatják a legnagyobb bátorságot. Szombathelyen egy 11 éves fiú lélekjelenléte és határozottsága kellett ahhoz, hogy elkerülhető legyen a tragédia. Amikor a nagypapa összeesett, az unoka nem pánikolt, hanem azonnal cselekedett – a története pedig példaértékű mindenki számára.

Vannak pillanatok, amikor minden másodperc számít, és amikor egyetlen jó döntés egy emberéletet jelenthet. Pontosan ilyen helyzetbe került egy mindössze 11 éves fiú Szombathelyen, amikor a nagypapája váratlanul rosszul lett, elesett és elveszítette az eszméletét. A legtöbb felnőtt is lefagyna egy ilyen drámai szituációban, de a kisfiú nem így tett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót. 

Nem tette le, nem omlott össze, hanem végig vonalban maradt, és pontosan, határozottan követte az operátor utasításait. Ez a fajta fegyelmezettség és lélekjelenlét kulcsfontosságú volt.

A segítség perceken belül megérkezett: a rendőrök elsőként értek a helyszínre, és azonnal megkezdték az újraélesztést. Nem sokkal később a mentők is befutottak, 

átvették az ellátást, stabilizálták az idős férfi állapotát, majd kórházba szállították.

A történet boldog véget ért, de az üzenete ennél sokkal több. Ez az eset is rávilágít arra, mennyire fontos, hogy a gyerekek már egészen fiatal korban megtanulják, mit kell tenni vészhelyzetben. Hogy tudják a segélyhívó számát, és merjenek segítséget kérni. Ez a 11 éves szombathelyi fiú most megmutatta, hogy egy gyermek is lehet hős, és egyetlen hívással megmenthet egy életet.

A szívmelengető esetről a rendőrség osztott meg videót a közösségi oldalán, amit itt nézhetnek meg:

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. február 06. 21:17
Talpraesett kis kölyök volt!
Válasz erre
0
0
dave
2026. február 06. 19:52
Ha jól hallom, volt ott még valaki úgy hallani, de nem tartozom tovább. A lényeg, hogy mindenki kiért időben, le a kalappal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!