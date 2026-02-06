Döbbenetes lélekjelenlét: egy 11 éves kisfiú mentette meg a nagypapája életét, az egész ország büszke rá

Néha a legkisebbek mutatják a legnagyobb bátorságot. Szombathelyen egy 11 éves fiú lélekjelenléte és határozottsága kellett ahhoz, hogy elkerülhető legyen a tragédia. Amikor a nagypapa összeesett, az unoka nem pánikolt, hanem azonnal cselekedett – a története pedig példaértékű mindenki számára.

Vannak pillanatok, amikor minden másodperc számít, és amikor egyetlen jó döntés egy emberéletet jelenthet. Pontosan ilyen helyzetbe került egy mindössze 11 éves fiú Szombathelyen, amikor a nagypapája váratlanul rosszul lett, elesett és elveszítette az eszméletét. A legtöbb felnőtt is lefagyna egy ilyen drámai szituációban, de a kisfiú nem így tett.