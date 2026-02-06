Döbbenetes lélekjelenlét: egy 11 éves kisfiú mentette meg a nagypapája életét, az egész ország büszke rá

A segítség perceken belül megérkezett: a rendőrök elsőként értek a helyszínre, és azonnal megkezdték az újraélesztést. Nem sokkal később a mentők is befutottak,
átvették az ellátást, stabilizálták az idős férfi állapotát, majd kórházba szállították.
A történet boldog véget ért, de az üzenete ennél sokkal több. Ez az eset is rávilágít arra, mennyire fontos, hogy a gyerekek már egészen fiatal korban megtanulják, mit kell tenni vészhelyzetben. Hogy tudják a segélyhívó számát, és merjenek segítséget kérni. Ez a 11 éves szombathelyi fiú most megmutatta, hogy egy gyermek is lehet hős, és egyetlen hívással megmenthet egy életet.
