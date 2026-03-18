Újra élet költözik a szombathelyi Takáts-házba (VIDEÓ)

A család egykori otthona, a ma már Takáts-házként ismert épület azonban fennmaradt, és idővel Szombathely egyik meghatározó építészeti értékévé vált.

Ma az épület új szerepet kap: a Mathias Corvinus Collegium szombathelyi központjaként születik újjá.

A felújítás révén nemcsak az épület eredeti szépsége áll helyre, hanem új, közösségi és oktatási funkciót is kap.

Rőthy Mária számára megnyugvást jelent, hogy dédapja egykori otthona jó kezekbe került, és a jövő generációit szolgálja majd. Az intézmény célja, hogy beruházásaival olyan közösségi tereket hozzon létre és újítson meg, amelyek kulturális és esztétikai szempontból is értéket képviselnek, így a Takáts-ház története nem lezárul, hanem új fejezettel gazdagodik.