Hírek
Vélemények
Hetilap
szombathely szalai zoltán mathias corvinus collegium takáts - ház rőthy mária MCC

Újra élet költözik a szombathelyi Takáts-házba (VIDEÓ)

2026. március 18. 16:10

Az épület a Mathias Corvinus Collegium szombathelyi központjaként születik újjá

Szalai Zoltán Facebook-videóban osztotta meg Rőthy Mária személyes történetét, amely egy család múltján keresztül mutatja be Szombathely egyik különleges épületének sorsát.

Rőthy Mária felidézte, hogy dédapja, Takáts József Gencsen birtokolt kocsmát, földeket és boltot is. 1913-ban azonban mindezt eladta azért, hogy egy nagyszabású beruházásba kezdjen.

Ebből az összegből építtette fel a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt álló, szecessziós stílusú házat.

Mária nagymamája hét gyermeket nevelt, közülük az első 1901-ben született, míg az utolsó – Mária édesanyja – hetedikként érkezett a családba. A második világháború azonban mindent felülírt: a bombázások elől menekülniük kellett, és amikor visszatértek, otthonukat már nem találták meg, mivel azt lebombázták. A család gyakorlatilag mindenét elveszítette, ráadásul Mária dédmamáját később kitelepítették, így új életet kellett kezdeniük.

A család egykori otthona, a ma már Takáts-házként ismert épület azonban fennmaradt, és idővel Szombathely egyik meghatározó építészeti értékévé vált.

Ma az épület új szerepet kap: a Mathias Corvinus Collegium szombathelyi központjaként születik újjá.

A felújítás révén nemcsak az épület eredeti szépsége áll helyre, hanem új, közösségi és oktatási funkciót is kap.

Rőthy Mária számára megnyugvást jelent, hogy dédapja egykori otthona jó kezekbe került, és a jövő generációit szolgálja majd. Az intézmény célja, hogy beruházásaival olyan közösségi tereket hozzon létre és újítson meg, amelyek kulturális és esztétikai szempontból is értéket képviselnek, így a Takáts-ház története nem lezárul, hanem új fejezettel gazdagodik.

Nyitókép: Facebook / MCC Szombathely

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 18. 16:20
szepen rendbehoztak , gratulalok
