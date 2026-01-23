Navracsics Tiborral való kapcsolatáról vallott egykori ellenfele

Jó az együttműködés közte és Navracsics között

Az interjúban szóba került Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is, akivel Rig Lajos szerint a politikai különbségek ellenére korrekt, stabil kapcsolatot alakított ki.

A 2022-es kampányt a választókerületben kiegyensúlyozottnak nevezte, ami szerinte nagyban köszönhető Navracsics személyiségének. „Nem pártpolitikában gondolkodik, hanem a választókerületben élő emberek problémáiban” – mondta a fideszes politikusról, hozzátéve:

ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.

A választások után az elsők között gratulált Navracsicsnak, és felajánlotta szakmai segítségét is. Elmondta, több mint harminc éve él és dolgozik a térségben, ezért jól ismeri a választókerület és az egészségügyi ellátórendszer problémáit. „Engem soha nem a pártszín érdekelt, hanem az, hogy ki mit akar tenni ezért a térségért”– hangsúlyozta. Hozzátette, több kérdésben is volt egyeztetés köztük, elsősorban egészségügyi témákban.