Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
veszprém navracsics tibor jobbik választókerület térség fejlesztés Országos Mentőszolgálat

Navracsics Tiborral való kapcsolatáról vallott egykori ellenfele

2026. január 23. 16:41

Rig Lajos, aki jelenleg az egészségügyben dolgozik, kijelentette, ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.

2026. január 23. 16:41
null

Rig Lajos, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője megtörte a csendet, és nyilatkozott a veol.hu-nak

A férfi, aki immár 30 éve az egészségügyben dolgozik, a lapnak elárulta, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

már a 2022-es országgyűlési választások előtt meghozta azt a döntést, hogy lezárja aktív politikai szerepvállalását: ha egyéni jelöltként nem jut be a parlamentbe, listáról sem kíván mandátumot vállalni. 

A választások éjszakáján elszenvedett veresége ezt a döntését véglegessé tette. „Amit kimondtam, ahhoz mindig tartottam magam” – fogalmazott.

Jó az együttműködés közte és Navracsics között

Az interjúban szóba került Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is, akivel Rig Lajos szerint a politikai különbségek ellenére korrekt, stabil kapcsolatot alakított ki. 

A 2022-es kampányt a választókerületben kiegyensúlyozottnak nevezte, ami szerinte nagyban köszönhető Navracsics személyiségének. „Nem pártpolitikában gondolkodik, hanem a választókerületben élő emberek problémáiban” – mondta a fideszes politikusról, hozzátéve: 

ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.

A választások után az elsők között gratulált Navracsicsnak, és felajánlotta szakmai segítségét is. Elmondta, több mint harminc éve él és dolgozik a térségben, ezért jól ismeri a választókerület és az egészségügyi ellátórendszer problémáit. „Engem soha nem a pártszín érdekelt, hanem az, hogy ki mit akar tenni ezért a térségért”– hangsúlyozta. Hozzátette, több kérdésben is volt egyeztetés köztük, elsősorban egészségügyi témákban. 

Rig Lajos egyébként jelenleg is az egészségügyben dolgozik. Az Országos Mentőszolgálatnál és a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban aneszteziológiai asszisztensként lát el betegeket, emellett Ajkán is rendszeresen vállal ügyeleteket. Hivatása legnagyobb szépségének az életmentést tartja. 

Így fejlődött a térség az elmúlt években

Az egykori politikus hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban érezhető fejlődés indult el a választókerületben. Véleménye szerint a forráselosztás nem kizárólag egy-egy városra koncentrálódott: 

az uniós és a hazai támogatásokból a kisebb települések és a városok egyaránt részesültek.

Ajka a méretéből adódóan jelentősebb fejlesztési forrásokat kapott, ugyanakkor Tapolcán és Sümegen is több fontos beruházás megvalósult.

Kiemelte az egészségügyi fejlesztéseket, különösen a tapolcai kórház mammográfiai ellátásának előrelépését, amely a Tapolca és Sümeg környékén élő nők számára jelent könnyebbséget. Ajkán

  • a kórház fejlesztése, 
  • a CT és 
  • a diagnosztikai eszközök bővítése 

csökkentheti a veszprémi intézmények leterheltségét. De a cikkben szó esett az orvosi ügyelet és az egynapos sebészet kérdéséről is, amelyek Rig szerint régóta fennálló hiányosságok pótlását szolgálják.

A Jobbik hajdani országgyűlési képviselőjének összegzése szerint a választókerület települései fejlődnek, a falvak egyre vonzóbbá válnak, ahol fiatal családok is letelepednek. Mindez annak is köszönhető, hogy a térségbe érkező fejlesztési források valódi, helyi igényekre reagálnak – zárta gondolatait Rig Lajos. 

A veol.hu interjúját Navracsics Tibor is megosztotta közösségi oldalán. Kísérőszövegként annyit írt: „Köszönöm, Lajos, ezt a történelmileg is páratlan barátságot!”

Nyitókép: 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 23. 21:20
Azt kellene előírni, hogy az országgyűlési választásokon az egyéni választókörzetekben csak helybeli állandó lakosok indulhassanak el, ne ilyen politikai ejtőernyősök, mint Navracsics, akiknek nem jut hely a saját körzetükben. Navracsicsnak semmi köze ehhez a körzethez.
Válasz erre
0
1
olvaso9
2026. január 23. 16:55
Annyit tennék hozzá: (sajnos) ritkaság az is, hogy egy volt országgyűlési képviselő (bármely politikus) visszamenjen eredeti szakmájához, hivatásához. Mert vissza tud menni, sőt, élvezi is a munkáját, mint jelen esetben. Egyébként ez lenne a normális, és az is jó lenne, ha nem korrekt viszony alakulna ki egy-egy térség képviselői között (tudom, naivitás...).
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!