Navracsics Tiborral való kapcsolatáról vallott egykori ellenfele

A kormány finomhangolná az önkormányzatok működését
Navracsics Tibor átfogó konzultációsorozatot jelentett be.
Rig Lajos, aki jelenleg az egészségügyben dolgozik, kijelentette, ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.
Rig Lajos, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője megtörte a csendet, és nyilatkozott a veol.hu-nak.
A férfi, aki immár 30 éve az egészségügyben dolgozik, a lapnak elárulta,
már a 2022-es országgyűlési választások előtt meghozta azt a döntést, hogy lezárja aktív politikai szerepvállalását: ha egyéni jelöltként nem jut be a parlamentbe, listáról sem kíván mandátumot vállalni.
A választások éjszakáján elszenvedett veresége ezt a döntését véglegessé tette. „Amit kimondtam, ahhoz mindig tartottam magam” – fogalmazott.
Az interjúban szóba került Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is, akivel Rig Lajos szerint a politikai különbségek ellenére korrekt, stabil kapcsolatot alakított ki.
A 2022-es kampányt a választókerületben kiegyensúlyozottnak nevezte, ami szerinte nagyban köszönhető Navracsics személyiségének. „Nem pártpolitikában gondolkodik, hanem a választókerületben élő emberek problémáiban” – mondta a fideszes politikusról, hozzátéve:
ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.
A választások után az elsők között gratulált Navracsicsnak, és felajánlotta szakmai segítségét is. Elmondta, több mint harminc éve él és dolgozik a térségben, ezért jól ismeri a választókerület és az egészségügyi ellátórendszer problémáit. „Engem soha nem a pártszín érdekelt, hanem az, hogy ki mit akar tenni ezért a térségért”– hangsúlyozta. Hozzátette, több kérdésben is volt egyeztetés köztük, elsősorban egészségügyi témákban.
Rig Lajos egyébként jelenleg is az egészségügyben dolgozik. Az Országos Mentőszolgálatnál és a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban aneszteziológiai asszisztensként lát el betegeket, emellett Ajkán is rendszeresen vállal ügyeleteket. Hivatása legnagyobb szépségének az életmentést tartja.
Az egykori politikus hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban érezhető fejlődés indult el a választókerületben. Véleménye szerint a forráselosztás nem kizárólag egy-egy városra koncentrálódott:
az uniós és a hazai támogatásokból a kisebb települések és a városok egyaránt részesültek.
Ajka a méretéből adódóan jelentősebb fejlesztési forrásokat kapott, ugyanakkor Tapolcán és Sümegen is több fontos beruházás megvalósult.
Kiemelte az egészségügyi fejlesztéseket, különösen a tapolcai kórház mammográfiai ellátásának előrelépését, amely a Tapolca és Sümeg környékén élő nők számára jelent könnyebbséget. Ajkán
csökkentheti a veszprémi intézmények leterheltségét. De a cikkben szó esett az orvosi ügyelet és az egynapos sebészet kérdéséről is, amelyek Rig szerint régóta fennálló hiányosságok pótlását szolgálják.
A Jobbik hajdani országgyűlési képviselőjének összegzése szerint a választókerület települései fejlődnek, a falvak egyre vonzóbbá válnak, ahol fiatal családok is letelepednek. Mindez annak is köszönhető, hogy a térségbe érkező fejlesztési források valódi, helyi igényekre reagálnak – zárta gondolatait Rig Lajos.
A veol.hu interjúját Navracsics Tibor is megosztotta közösségi oldalán. Kísérőszövegként annyit írt: „Köszönöm, Lajos, ezt a történelmileg is páratlan barátságot!”
Nyitókép:
Ezt is ajánljuk a témában
Navracsics Tibor átfogó konzultációsorozatot jelentett be.