Figyelmeztet a minisztérium: tév- és rémhírek terjednek, nem marad el a HÉV-flotta megújulása

Magyarország kormánya sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) csütörtökön az MTI-vel.

Közölték: a most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg.