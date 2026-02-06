Erre külföldön is felkapják a fejüket: Szijjártó bejelentette, olyasmi indul el Magyarországon, amire még nem volt példa

Erre példaként hozta fel a magyar gazdaság dimenzióváltását, az áttérést a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, a kutatás-fejlesztésre, a tudásalapú, új generációs iparágakra, amihez a kapcsolódás szorosabbá tételére is szükség volt a felsőoktatással.

„Azt gondolom, hogy vagyunk abban a helyzetben, hogy ne tűnjön irreálisnak, s ne tűnjön nagyképűnek megfogalmazni azt a célkitűzést, hogy Magyarország legyen Európa egyik leginnovatívabb gazdasága” – vélekedett.

Majd tudatta, hogy tavaly rekordszámú kutatás-fejlesztési beruházásról kötöttek megállapodást. Szavai szerint soha korábban nem volt arra példa, hogy egy év alatt 14 K+F-beruházást támogatott a kormány, amelyek összesen 227 milliárd forint értéket képviseltek, és csaknem ezer új munkahelyet teremtettek.

A miniszter végezetül leszögezte: „Tizenegy éve foglalkozunk a beruházásösztönzéssel. Tizenegy év alatt mindenfajta rekordot megdöntöttünk. Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, soha annyi új munkahely nem jött létre, soha annyi gyár nem épült fel, soha annyi szolgáltató központot nem hoztak létre, soha annyi amerikai beruházás nem jött, soha annyi kínai beruházás nem jött.”

„És most, tizenegy év után jutottunk el oda, hogy az első videojátékfejlesztéssel kapcsolatos beruházást és fejlesztési programot tudjuk támogatni. Ez is mutatja, hogy a világ változik, s ebben az új világban mi magyarok sikeresek tudunk lenni. A Neocore-nak ez a mostani fejlesztése – én azt gondolom – világosan bizonyítja, hogy mi nem csak voltunk a Jedlik Ányosok, a Neumannok és a Rubik Ernők országa, hanem azok is vagyunk, és azok is leszünk a jövőben is, érdemes tehát nagyot álmodni” – összegzett.