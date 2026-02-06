Az ukránok mindent megtesznek a Tisza győzelméért, ez nekik most stratégiai kérdés – Szijjártó Péter a Mandinernek

A migráció ugyanolyan kihívás ma is, mint tíz évvel ezelőtt. Magyarország déli határán áll a kerítés, ott vannak a határőreink, ezért nem tudnak a migránsok bejönni, de a támadásaikat napi szinten kell visszaverni. De súlyosabb a helyzet, mert nemcsak délről, hanem nyugatról is nyomás van rajtunk, ugyanis Brüsszel át akarja erőltetni az új migrációs paktumot. Annak értelmében be kellene fogadnunk olyan migránsokat, akik már bent vannak az Európai Unióban, és illegálisan érkeztek, illetve pénzzel kellene hozzájárulnunk az ellátásukhoz. Mi ezt elutasítjuk: amíg mi vagyunk kormányon, egyetlen illegális migránst sem fogunk beengedni sem délről, sem nyugatról.

Mit gondol az ukrán–magyar kapcsolatokról, ideértve a nagykövetek kölcsönös bekéretését, Volodimir Zelenszkij davosi beszédét, a csörtéket?

Nézze, itt van egy elnök, aki négy éve nem tud lezárni egy háborút, az általa vezetett ország polgárai meghalnak, elmenekülnek, és egy olyan helyen, ahol az egész világelit rá figyel, úgy dönt, hogy Orbán Viktort ekézi, ráadásul bárdolatlan stílusban, másnap pedig a külügyminisztere szálasizni és hitlerezni kezd – ez valami egészen elképesztő! Egyúttal egyértelművé teszi, az ukránok kinyilatkoztatták az érdekeltségüket a magyar választás eredményének befolyásolásában. Hiszen Ukrajnának is sorskérdés a választás.

Ha a magyar emberek mellettünk döntenek, azzal világossá teszik Kijev számára is, hogy nem akarnak háborúba menni, nem akarják, hogy a pénzükből finanszírozzák Ukrajnát,

és azt sem, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, és behozza a háborút ide. Az ukrán vezetés érdeke pedig ennek az ellenkezője: háborús részvétel, ukrán EU-tagság.

Erről nehéz lenne meggyőzni a magyar köz­véleményt.

Nyilvánvalóan ehhez a Tisza győzelme kell, mert e párt szövetkezett azokkal, akik keresztül akarják verni; ráadásul a saját belső szavazásuk szerint is támogatni kell Ukrajna gyorsított felvételét az EU-ba. Ezért

az ukránok mindent megtesznek a Tisza győzelméért, ez nekik most stratégiai kérdés.

Nekünk pedig az a dolgunk, hogy kizárjunk mindenfajta beavatkozási kísérletet.

A Tisza azt ígéri, győzelme esetén hazahozza a visszatartott uniós forrásokat – mi lesz akkor, ha ismét a Fidesz–KDNP alakíthat kormányt? Van esély arra, hogy Brüsszel felhagy a kiéheztetéssel, vagy csak ha egy icipici szuverenitásról lemondunk?

Nyugodjanak meg az olvasók: ha mi kormányzunk, egy centiméternyi szuverenitásról sem mondunk le. Az uniós forrásokat pedig haza fogjuk hozni – ebben biztosak lehetnek.

Beneš-dekrétumok. Grigorij Mesežnikov szlovákiai liberális politológus szerint ha a magyar kormány bukik, nem lesz, aki szót értsen Robert Ficóval, és visszatér a 2000-es évek magyar­ellenes gyakorlata. Hogyan látja ezt?

Az ellenzéknek a határon túli magyarok csak kampánytémát jelentenek. Ez látszott akkor is, amikor Magyar Péter Erdélybe menetelt, és ebből az ügyből is világosan látszik. A határon túli magyarok azonban kellő tapasztalatot gyűjtöttek az elmúlt tizenhat évben, és jól tudják, hogy a nemzeti kormányra mindig számíthattak, és a jövőben is számíthatnak rá. A Beneš-­dekrétumok kapcsán világosan beszélünk: a kollektív bűnösség elve elfogadhatatlan, és minden döntés az, amely erre az elvre épül. Ezért

minden felvidéki magyart meg fogunk védeni attól, hogy a Beneš­-dekrétumokra alapozva bármilyen diszkriminatív döntés áldozatává váljon.

Az eltelt tizenhat évben a felvidéki magyarság élethelyzete egyértelműen javult, a jó magyar–szlovák kapcsolatok lehetővé tették, hogy bizonyos kényes kérdéseket rendezzünk. Arra azonban folyamatosan figyelni kell, nehogy tönkretegyük az eredményeket, és visszalépést okozzunk a helyi magyar közösség élethelyzetében. Beszédes példája a felvidéki magyarság képviseletének, hogy a Magyar Szövetség vezérkara ott volt a Fidesz kongresszusán, és a párt egyik vezetője beszédet is mondott.

Tavaly csaknem kétszáz úton vett részt, miért volt ennyire szükség? Nem megy a sok utazás a miniszté­riumi operatív munka rovására?

Mi leszámoltunk a politikai turizmussal. Ha megnézzük néhány elődöm menetrendjét, sokszor első nap megérkeznek valahová, másnap ráhangolódnak, harmadnap program, aztán még egy kis levezetés – nálam ilyen nincs. Sehova nem érkezem korábban, sehol nem maradok a szükségesnél tovább, az ötnapos New York-i ENSZ-közgyűlés kivételével szinte sehol nem alszom ott, éjjel repülök. Aki szerint ez luxus meg aranyélet, az jöjjön velem. Rendszerint a repülőn is dolgozunk, akkor kapom meg mérlegelésre, aláírásra az otthoni dolgokat, mert azok sem állhatnak meg; majd készülünk a következő tárgyalásra útközben.

A végére Győr: hogy látja a választási esélyeket a városban, ahol az ön politikai karrierje indult?

Voltam Győrött múlt pénteken, találkoztam mindkét jelöltünkkel, Fekete Dáviddal és Szeles Szabolccsal, és annyi aktivistával, amennyit még sosem láttam ott, vagy négyszázötvenen jöttünk össze. Elmondtam a jelölteknek, hogy bárhogy csűrik-csavarják mások, ők az esélyesek, és be kell húzni mindkét választókerületet. Én 2006-ban indultam ott egyéniben, amikor országosan vereséget szenvedtünk, ráadásul a jól beágyazott MSZP-s extanácselnök-polgármester indult ellenem. Kőkemény munkával, ajtótól ajtóig kampányolva aztán az első forduló­ban megvertem azt az embert, s a második fordulóban csak a szavazatok egy százalékával, száz-kétszáz vokssal kaptam ki – hathatós MDF-es segítséggel, amely négyszáz szavazatot vitt el a jobboldalról. Most a Fidesz számára sokkal kedvezőbb az állás országosan is, és – bár voltak személyi problémák a polgármester-­választásnál – egy kivételével így is minden körzetben győztünk. Vagyis ha én null kilométeresként kis híján nyertem, akkor most

a két jelöltnek sima győzelmet jósolok a Tiszával szemben.

