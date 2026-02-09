Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország fejlesztés Franciaország Olaszország hadiipar vadászrepülőgép

A németek és a franciák meg akarták mutatni, mire képes az európai hadiipar, de csúfos bukás lett a vége

2026. február 09. 16:38

Olyan vadászrepülőt ígértek, hogy a fal adja a másikat, erre jól felsültek; ezt ráadásul maga Macron bizalmasa árulta el.

2026. február 09. 16:38
null

A 2017-ben Emmanuel Macron és Angela Merkel által elindított Future Combat Air System (FCAS) – egy hatodik generációs vadászgép, drónok és egy „harci felhő” közös fejlesztése – gyakorlatilag összeomlás közeli állapotba került a hónapok óta húzódó iparági viták miatt – adta hírül a Politico.

Ezt is ajánljuk a témában

A Politicónak nyilatkozó, Macron gondolkodását ismerő tisztviselő pénteken úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Valószínűbb, hogy bejelentik a projekt végét, mint hogy újraindítsák.”

Egy francia védelmi politikával foglalkozó képviselő még nyersebben összegzett:

Az FCAS halott, mindenki tudja, csak senki nem akarja kimondani.”

A lap emlékeztet: a program teljes bukása komoly politikai pofont jelentene az amúgy is egyre inkább háttérbe szoruló Emmanuel Macron francia elnök számára, aki ezért kézzel-lábbal igyekszik életben tartani az együttműködést.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek ellenére a projektet közel egy éve megbénították az iparági csörték:

a központi konfliktus a Dassault és az Airbus között bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy ki játssza a vezető szerepet a fejlesztésben, milyen technológiákat alkalmazzanak és milyen megosztásban folyjon a munka.

A Dassault sokkal nagyobb irányítást szeretne magának a Next Generation Fighter (NGF) fejlesztésében, ami az FCAS egyik központi alkotóeleme. A németek viszont nem nézik jó szemmel, hogy a francia repülőgépgyár megpróbálja leuralni az együttműködést.

Patrick Pailloux, a francia fegyverbeszerzési ügynökség új vezetője a héten azt mondta:

Mindent megteszünk, hogy megpróbáljuk megmenteni ezt a programot. Meglátjuk, hogyan tudunk landolni.”

Mi a szösz az a „harci felhő”?

Az elsőre furcsa elnevezésű technológia tulajdonképpen egy irányítási rendszert takar: egy olyan hálózatalapú harci irányítási szisztéma, amely valós időben összeköti

  • a vadászgépeket,
  • a drónokat,
  • a földi egységeket,
  • a hadihajókat,
  • a műholdakat, illetve
  • a radarokat és a szenzorokat, és

folyamatosan adatokat cseréltet velük.

Szakíts, ha bírsz

A Politico szerint Friedrich Merz német kancellár több opciót mérlegel:

  • a pilótás vadászgép-elem kettéválasztását, két külön nemzeti típusra, illetve – a legújabb, drasztikusabb opció szerint –
  • Németország teljes kiszállását a projektből.

Az utóbbi lépés annak tükrében sem lenne meglepő, hogy Berlin már a védelmi fejlesztések terén is Olaszországot tekinti a legjelentősebb európai együttműködő partnernek, a franciák pedig igencsak leértékelődtek a németek szemében.

Rivaldafényben a GCAP

Ennek tükrében nem véletlen, hogy a francia–német haragszomrád legnagyobb nyertese az olasz–brit–japán együttműködésben megvalósuló másik nagy, rivális hadászati fejlesztési program, a Globális Global Combat Air Programme (GCAP) lehet.

Két európai védelmi tisztviselő a Politicónak úgy nyilatkozott, hogy

Berlin „csendben” arról puhatolózott, milyen feltételekkel csatlakozhatna a programhoz.

Ugyanakkor német kormányzati körök állítják: a közös fejlesztésű „harci felhőt” és más megosztott rendszerek esetében akkor is megőriznék a franciákkal való közös munkát, ha a vadászgépprogram végül két külön szálon futna tovább.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP
 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!