A németek és a franciák meg akarták mutatni, mire képes az európai hadiipar, de csúfos bukás lett a vége

a központi konfliktus a Dassault és az Airbus között bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy ki játssza a vezető szerepet a fejlesztésben, milyen technológiákat alkalmazzanak és milyen megosztásban folyjon a munka.

A Dassault sokkal nagyobb irányítást szeretne magának a Next Generation Fighter (NGF) fejlesztésében, ami az FCAS egyik központi alkotóeleme. A németek viszont nem nézik jó szemmel, hogy a francia repülőgépgyár megpróbálja leuralni az együttműködést.

Patrick Pailloux, a francia fegyverbeszerzési ügynökség új vezetője a héten azt mondta:

Mindent megteszünk, hogy megpróbáljuk megmenteni ezt a programot. Meglátjuk, hogyan tudunk landolni.”