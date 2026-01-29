Ft
01. 30.
péntek
01. 30.
péntek
spanyolország fcas európai unió fejlesztés francia

Sokk Brüsszelben: holtpontra jutott a 100 milliárd eurós EU-s vadászgépprogram

2026. január 29. 22:57

A francia és a német partnerek hónapok óta tartó konfliktusa megbénította a FCAS vadászgép fejlesztését.

2026. január 29. 22:57
Az Európai Unió egyik legnagyobb védelmi ipari vállalkozása, a mintegy 100 milliárd eurós Future Combat Air System fejlesztése politikai és ipari ellentétek miatt gyakorlatilag holtpontra jutott. A problémára az Európai Védelmi Ügynökség brüsszeli konferenciáján hívta fel a figyelmet a spanyol védelmi politika főtitkára, Juan Martínez Núñez, akit az Euractiv idézett.

A program egy Spanyolország, Franciaország és Németország által közösen fejlesztett, 2040 utáni rendszerbe állításra szánt hatodik generációs vadászgépről szól. A koncepció szerint a gép drónrajokkal és egy digitális „harci felhővel” integráltan működne, vagyis nem egyetlen platformról, hanem egy összekapcsolt képességrendszerről van szó. A projekt előrehaladását hónapok óta bénítja a francia és a német ipari partnerek közötti vita, amely már a fejlesztés ütemét és a közös európai vadászgép-projekt egészének jövőjét is kérdésessé teszi. Núñez szerint a konfliktus két forrásból táplálkozik, „politikai és ipari vakmerőségből”, vagyis abból, hogy a résztvevők nem tisztelik kellően egymás döntési logikáját és érdekstruktúráit.

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
A feszültséget növeli, hogy Párizs és Berlin Emmanuel Macron elnök és Friedrich Merz kancellár vezetésével 2025 végére megoldást ígért, ám ez elmaradt. A késlekedés nyomán már olyan javaslatok is megjelentek, amelyek nemzeti vadászgép-programok indítását vetnék fel, miközben a spanyol tisztviselő szerint súlyos stratégiai hiba lenne, ha Európában párhuzamosan négy-öt különböző típus fejlesztése indulna el. A háttérben alapvető szerkezeti különbségek állnak, amelyek a döntéshozatalt is eltérő pályára kényszerítik. Jens Plötner német fegyverzeti államtitkár arra mutatott rá, hogy a francia védelmi ipar szorosan összefonódik az állammal, miközben a német oldalon az Airbus Defence egy multinacionális vállalatcsoport része, amely felett a kormánynak nincs közvetlen irányítási joga. Berlin kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik a védelmi cégekben, így nem tudja őket politikai alapon együttműködésre utasítani, a részvételnek üzletileg is meg kell érnie.

A tét közben egyre nagyobb, mert az FCAS csúszása veszélyezteti azt az ütemtervet, amely szerint a rendszer 2040 körül váltaná le a jelenlegi vadászgép-flottákat. A vita így már nem pusztán ipari hatáskörökről szól, hanem arról is, képes-e Európa valóban közös, szuverén csúcstechnológiás fegyverrendszert fejleszteni, vagy a nemzeti érdekek és az üzleti logikák végül szétszakítják a kontinens legambiciózusabb védelmi programját.

Nyitókép: Geoffroy Van der Hasselt / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. január 30. 00:30
Vadászgépek fejlesztéséhez nem értek, de ha már brüsszeli sokkról van szó... Ezek a harcias EU globalisták egyre háborúzni akarnak a ruszkikkal. Egy háborúra nincs szükség, és nincs pénze sem az EU-nak még igazán fontos dolgokra sem. Ha nem adják fel a háborús terveiket, akkor mindegyiknek kellemetlen beSOKALLÁST kívánok egy permanens SOKKba. Megérdemelnék! Az európai népek ezeknél sokkal jobb vezetőket érdemelnének, mint ezek a mostani fogalmatlan, eszement DS csicskák!
simakutya
2026. január 30. 00:15
Azt már most kijelenthetjük ez egy olyan repülőgép lesz amit nem lehet lelőni ,egyetlen oka van csak ,azért mert nem fog elkészülni a büdös életbe sem. Már évtizedek óta azért nincs közös haderőfejlesztés az unióban ,mert egymásra irigykednek ki kap majd nagyobb megbízást az uniótól,nem akarják hogy a franciák ,és vagy a németek gazdagodjonak a közös forrásokból.Ez ilyen egyszerű történet.
citromosParizer
2026. január 30. 00:09
amikor a röfik és a csigazabálók küzdenek egymás ellen, akkor nem számít az egységes Európa?
packó_
2026. január 29. 23:57
A Zorban vétózott! DDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!