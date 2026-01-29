Sokk Brüsszelben: holtpontra jutott a 100 milliárd eurós EU-s vadászgépprogram

Az Európai Unió egyik legnagyobb védelmi ipari vállalkozása, a mintegy 100 milliárd eurós Future Combat Air System fejlesztése politikai és ipari ellentétek miatt gyakorlatilag holtpontra jutott. A problémára az Európai Védelmi Ügynökség brüsszeli konferenciáján hívta fel a figyelmet a spanyol védelmi politika főtitkára, Juan Martínez Núñez, akit az Euractiv idézett.

A program egy Spanyolország, Franciaország és Németország által közösen fejlesztett, 2040 utáni rendszerbe állításra szánt hatodik generációs vadászgépről szól. A koncepció szerint a gép drónrajokkal és egy digitális „harci felhővel” integráltan működne, vagyis nem egyetlen platformról, hanem egy összekapcsolt képességrendszerről van szó. A projekt előrehaladását hónapok óta bénítja a francia és a német ipari partnerek közötti vita, amely már a fejlesztés ütemét és a közös európai vadászgép-projekt egészének jövőjét is kérdésessé teszi. Núñez szerint a konfliktus két forrásból táplálkozik, „politikai és ipari vakmerőségből”, vagyis abból, hogy a résztvevők nem tisztelik kellően egymás döntési logikáját és érdekstruktúráit.