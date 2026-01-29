Nekiment a belga miniszterelnök Washingtonnak: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják

A belga miniszterelnök brüsszeli beszédében az Egyesült Államok Európához való viszonyát bírálta, a grönlandi vita kapcsán a szuverenitás tiszteletét kérte számon, és arra figyelmeztetett, hogy a kontinensnek hosszan tartó geopolitikai és gazdasági bizonytalanságra, valamint egységesebb fellépésre kell felkészülnie. Bart De Wever belga miniszterelnök éles hangvételű beszédben bírálta az Egyesült Államok Európával szembeni politikáját, és azt állította, Washington egyre nyilvánvalóbban nem tanúsít kellő tiszteletet európai szövetségesei – iránt írta meg a Magyar Nemzet.

A kormányfő a brüsszeli királyi palotában, Belgium legmagasabb rangú állami vezetői előtt szólalt fel, és arra figyelmeztetett, hogy Európának elhúzódó geopolitikai és gazdasági bizonytalanság időszakára kell berendezkednie. De Wever szerint az ukrajnai háború világosan rámutatott a kontinens stratégiai és katonai sebezhetőségére, és arra, hogy Európa mennyire korlátozottan tudja érvényesíteni saját biztonsági érdekeit. Úgy fogalmazott, a jelenlegi európai katonai képességek nem elegendők ahhoz, hogy a kontinens hatékonyan megvédje szuverenitását.