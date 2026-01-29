Ft
Nekiment a belga miniszterelnök Washingtonnak: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják

2026. január 29. 18:27

Bart De Wever szerint az Egyesült Államok egyre kevésbé tiszteli európai szövetségeseit.

2026. január 29. 18:27
null

A belga miniszterelnök brüsszeli beszédében az Egyesült Államok Európához való viszonyát bírálta, a grönlandi vita kapcsán a szuverenitás tiszteletét kérte számon, és arra figyelmeztetett, hogy a kontinensnek hosszan tartó geopolitikai és gazdasági bizonytalanságra, valamint egységesebb fellépésre kell felkészülnie. Bart De Wever belga miniszterelnök éles hangvételű beszédben bírálta az Egyesült Államok Európával szembeni politikáját, és azt állította, Washington egyre nyilvánvalóbban nem tanúsít kellő tiszteletet európai szövetségesei – iránt írta meg a Magyar Nemzet

A kormányfő a brüsszeli királyi palotában, Belgium legmagasabb rangú állami vezetői előtt szólalt fel, és arra figyelmeztetett, hogy Európának elhúzódó geopolitikai és gazdasági bizonytalanság időszakára kell berendezkednie. De Wever szerint az ukrajnai háború világosan rámutatott a kontinens stratégiai és katonai sebezhetőségére, és arra, hogy Európa mennyire korlátozottan tudja érvényesíteni saját biztonsági érdekeit. Úgy fogalmazott, a jelenlegi európai katonai képességek nem elegendők ahhoz, hogy a kontinens hatékonyan megvédje szuverenitását.

A belga miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy ez a gyengeség még évekig fennmaradhat, és ezt külső szereplők kihasználhatják, akár olyanok is, akiket Európa a legfontosabb szövetségesei között tart számon. Szerinte éppen ezért a sebezhetőség kezelése nem halogatható kérdés. Beszédében külön kitért az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos követeléseire is, amelyeket úgy értékelt, hogy azok súlyosan sértik az európai országok szuverenitását. De Wever szerint elfogadhatatlan az az elképzelés, amelyben egy európai terület lakosságának önrendelkezési jogát erővel írnák felül.

Ez teljes mértékben szembemegy azzal, akik mi vagyunk

– mondta.

A belga kormányfő ezzel összefüggésben azt mondta, az ilyen törekvések azt a benyomást keltik, mintha az európai államok szuverenitása és a népek demokratikus akarata már nem számítana. Hozzátette, Európának nemcsak a külső nyomással, hanem a saját belső sérülékenységével is szembe kell néznie.

De Wever az európai országokat egységre szólította fel, és arra kérte őket, hogy a kialakuló kihívások közepette maradjanak éberek, ellenállók és méltóságteljesek. Szerinte Európának nyitottnak kell maradnia mindazok felé, akik osztják az értékeit, ugyanakkor határozottan ki kell állnia a saját érdekei mellett. A miniszterelnök történelmi párhuzamot is felidézett, az i. e. 5. századi perzsa háborúk példájával érvelve amellett, hogy Athén és Spárta összefogása tette lehetővé a görög városállamok függetlenségének megőrzését. A párhuzammal azt hangsúlyozta, hogy a közös fenyegetések idején a megosztottság felőrli a biztonságot.

Soha nem fogadhatjuk el, hogy egy európai szövetséges területi integritását és önrendelkezési jogát nyomás alá helyezzék – még akkor sem, ha ez a világ legerősebb hatalmától érkezik

– tette hozzá.

A beszéd végén De Wever azt emelte ki, hogy Európának keleten és nyugaton egyaránt egységesen kell fellépnie, ha meg akarja őrizni politikai önállóságát és biztonságát a gyorsan változó nemzetközi környezetben. Szerinte a kontinensnek egyszerre kell megerősítenie a védelmi képességeit és a politikai kohézióját, különben a sebezhetőség tartós állapottá válik.

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP

***

