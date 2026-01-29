Irán lehet az új célpont? Különleges amerikai gépek indultak a Közel-Kelet felé

Orbán Anita nem csak 2008-ban támogatta Ukrajna NATO-tagságát: Magyar Péter elképesztően kínos magyarázkodásba kezdett a Mandiner cikke után
Légi utántöltő tankerek és elektronikus hadviselésre alkalmas különleges repülőgépek indultak útnak a Közel-Kelet irányába.
Az OSINTdefender nevű, hadmozdulatokat elektronikus eszközökkel figyelő szervezet arról írt, hogy az Egyesült Államok keleti partjáról négy légi utántöltő tanker szállt fel, a köteléket pedig hat olyan különleges repülőgép kísérte, amely elektronikus hadviselésre alkalmas – írta meg az Index.
A gépek útvonala egy európai állomást is érinthet, mielőtt a Közel Kelet irányába folytatnák az utat, ami a találgatások szerint összefügghet egy esetleges Irán elleni művelettel.
Helyi idő szerint 2026. január huszonkilencedikén csütörtök hajnalban a New Hampshire állambeli Pease légitámaszpontról szállt fel a négy KC 46A „Pegasus” típusú tanker, nyomukban hat EA 18G „Growler” típusú repülőgéppel. A szöveg szerint ezek azok a gépek, amelyek január harmadikán kulcsszerepet játszottak a venezuelai légvédelem megbénításában, amikor a Delta Force kommandósai elrabolták Nicolás Maduro elnököt.
Az OSINTdefender úgy látja, a légiflotta a spanyolországi Morón légibázis felé tarthat, és ha valóban a Közel Kelet a végcél, akkor a feltételezések szerint órák vagy legfeljebb napok választják el a térséget egy Irán elleni légicsapástól. A csoportosulásról ugyanakkor hivatalos megerősítés nem érkezett, és önmagában az átcsoportosítás ténye még nem bizonyítja egy konkrét művelet közelségét.
