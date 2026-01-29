Irán lehet az új célpont? Különleges amerikai gépek indultak a Közel-Kelet felé

Az OSINTdefender nevű, hadmozdulatokat elektronikus eszközökkel figyelő szervezet arról írt, hogy az Egyesült Államok keleti partjáról négy légi utántöltő tanker szállt fel, a köteléket pedig hat olyan különleges repülőgép kísérte, amely elektronikus hadviselésre alkalmas – írta meg az Index.

A gépek útvonala egy európai állomást is érinthet, mielőtt a Közel Kelet irányába folytatnák az utat, ami a találgatások szerint összefügghet egy esetleges Irán elleni művelettel.

Helyi idő szerint 2026. január huszonkilencedikén csütörtök hajnalban a New Hampshire állambeli Pease légitámaszpontról szállt fel a négy KC 46A „Pegasus” típusú tanker, nyomukban hat EA 18G „Growler” típusú repülőgéppel. A szöveg szerint ezek azok a gépek, amelyek január harmadikán kulcsszerepet játszottak a venezuelai légvédelem megbénításában, amikor a Delta Force kommandósai elrabolták Nicolás Maduro elnököt.