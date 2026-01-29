Orbán Anita nem csak 2008-ban támogatta Ukrajna NATO-tagságát: Magyar Péter elképesztően kínos magyarázkodásba kezdett a Mandiner cikke után

Magyar Péter Facebook-posztban próbálta elütni azokat a kritikákat, amelyek Orbán Anitát Ukrajna NATO-tagságának támogatásával hozták összefüggésbe. A Tisza Párt elnöke szerint a támadás megalapozatlan, mivel az idézett kijelentések egy 2008-ban megjelent könyvből származnak.

A Mandiner korábban megírta, hogy Orbán Anita Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét is felveti. A szerző pontosan így fogalmaz: