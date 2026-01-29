Ft
01. 29.
csütörtök
Tisza Párt nato-tagság Ukrajna Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Anita nem csak 2008-ban támogatta Ukrajna NATO-tagságát: Magyar Péter elképesztően kínos magyarázkodásba kezdett a Mandiner cikke után

2026. január 29. 16:54

A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésben reagált az Orbán Anitát ért kritikákra Ukrajna NATO-tagságának ügyében. Magyar Péter azzal védi külpolitikai vezetőjét, hogy 2008-ban Orbán Viktor is támogatta Ukrajna NATO-tagságát, csakhogy Orbán Anita álláspontja azóta sem változott.

2026. január 29. 16:54
null

Magyar Péter Facebook-posztban próbálta elütni azokat a kritikákat, amelyek Orbán Anitát Ukrajna NATO-tagságának támogatásával hozták összefüggésbe. A Tisza Párt elnöke szerint a támadás megalapozatlan, mivel az idézett kijelentések egy 2008-ban megjelent könyvből származnak.

A Mandiner korábban megírta, hogy Orbán Anita Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét is felveti. A szerző pontosan így fogalmaz:

Végül Washingtonnak Fehéroroszországban és Ukrajnában is elő kell mozdítania a demokráciát, szükség esetén NATO-tagságot kínálva számukra.

Magyar Péter mostani érvelése erre reagálva elsősorban Orbán Viktor akkori álláspontjára épít. Bejegyzésében így ír:

Tudjátok ki állt ki még 2008-ban Ukrajna NATO tagsága mellett az ukrán elnöknek írt hivatalos levelében? Nem fogjátok kitalálni: Orbán Viktor.

A Tisza Párt elnöke posztjában következetesen arra törekszik, hogy Orbán Anita NATO-párti álláspontját kizárólag a 2008-as politikai környezetben értelmezze. Ennek megfelelően így fogalmaz:

Reggel azzal kezdték támadni a TISZA külügyi vezetőjét, Orbán Antitát, hogy egy 2008-as, Amerikában megjelent könyvében azt írta, hogy szükség esetén fel lehetne ajánlani Ukrajnának a NATO tagságot.

A hivatkozás azonban csak akkor lenne teljes, ha Orbán Anita későbbi tevékenységét is figyelembe venné.

Magyar Péter nem beszél Orbán Anita későbbi szerepéről

Orbán Anita már doktori dolgozatában is azokat a narratív elemeket dolgozta ki, amelyek Ukrajna NATO-tagsága melletti érvelés alapjául szolgáltak. A „Tankok elmentek, a Gazprom visszatért” című munkájában arra jutott, hogy Ukrajnának az Európai Unióban és a NATO-ban van a helye.

Ez az álláspont nem maradt meg a múltban. A GLOBSEC – amelynek Orbán Anita korábban az igazgatótanácsi tagja volt – 2025. február 19-én bejelentette az Ukraine Support Club elindítását, amelynek célja Ukrajna euro-atlanti integrációjának előmozdítása. 

A szervezet közleménye szerint az együttműködés célja Ukrajna euro-atlanti integrációjának előmozdítása, vagyis kifejezetten Ukrajna NATO- és EU-közeledésének támogatása. A kezdeményezéssel kapcsolatban a GLOBSEC vezető kutatója, Martin Sklenár így fogalmazott:

Az USC célja, hogy erősítse a szakpolitikai párbeszédet a szövetséges és partnerországokban, különösen a NATO-n és az Európai Unión belül, Ukrajna hosszú távú stabilitásának és integrációjának biztosítása érdekében.

Magyar Péter érvelése Orbán Viktor 2008-as álláspontjára épít, amelyet saját maga is a megváltozott geopolitikai helyzettel magyaráz. Ezzel szemben a rendelkezésre álló források alapján Orbán Anita esetében nem mutatható ki hasonló irányváltás. Orbán Viktor álláspontja az elmúlt években világos és következetes: 

Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, mert az közvetlen katonai konfliktus kockázatát hordozza, és Európa biztonságát veszélyezteti.

Ezzel szemben a Tisza Párt és Magyar Péter most úgy próbál lavírozni, hogy egyszerre relativizálja Orbán Anita Ukrajna NATO-tagságát támogató múltját, miközben elhallgatja annak jelenét. A 2008-as hivatkozás kényelmes menekülőút, de nem ad választ arra, miért kapott kulcsszerepet egy olyan politikai körhöz kötődő szereplő, amely Ukrajna euroatlanti integrációját ma is aktívan támogatja.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

