01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza magyar péter soros györgy orbán anita nato ukrajna

A Tisza új külpolitikai vezetője Ukrajna NATO-tagságát is támogatja

2026. január 29. 09:28

Nincs több kérdés: Orbán Anita könyvében megírta, NATO-tagságot kell adni Ukrajnának.

2026. január 29. 09:28
null

Múlt héten jelentette be Magyar Péter, hogy a Tisza új külpolitikai vezetője Orbán Anita lesz.

Ahogy azt feltártuk, Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.

Az elmúlt napokban elolvastuk Orbán Anita külpolitikai témában írt könyvét, hogy megtudjuk, mit gondol Magyar új embere a világpolitikáról. 

A Tisza külügyminiszter-jelöltje Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében részletesen bemutatja a brüsszeli forgatókönyvet: Ukrajna integrálását nemcsak az Európai Unióba, hanem a NATO-ba is.

Orbán Anita saját szavai 

Orbán Anita azt írja könyvében, hogy Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is, szükség esetén NATO-tagságot kínálva nekik. 

Egészen pontosan így fogalmaz a szerző: „Finally, Washington also needs to promote democracy in Belarus and Ukraine, offering them NATO membership if necessary."

Ukrajna NATO-tagsága régóta napirenden levő kérdés. Zelenszkij ukrán elnök többször egyértelműen beszélt róla, hogy országa számára fontos a NATO-tagság is, az uniós tagság mellett. Még viccelődött is ezzel a vilniusi csúcson: „Azt mondtam, hogy a NATO-tagságra cserélhető vagyok. A NATO azt jelenti, hogy teljesítettem a küldetésemet."

Fotó: facebook / Orbán Anita

 

elégia
2026. január 29. 10:04
A Tisza rajongó tábor nem más, mint a korábbi Gyurcsány, Dobrev bolsi-libsi rajongó csoport. Most Poloskával próbálkoznak. A nő logikus választás a részükről. De nem lehet a Brüsszelben mondottakat itthon letagadni. És nem lehet oda és ide megfelelni. A magyarok nem kérnek Ukrajnából. Az egész Tisza nem egyértelmű. Ez az alapvető gond. Marad a Fidesz. Magyarország nagy szíve, a vidék ezt akarja. Ez fog érvényre jutni áprilisban. Lehet, hogy Weber, meg Ursula szeretné, de nincs kormányváló hangulat. Meg kell békülniük az újabb kétharmaddal.
Zoli64
2026. január 29. 10:02
Siralmas ez a nő is. Miért nem Ukrajnában él, ha annyira támogatja őket!? Ennyi mocskot egy helyen ritkán hord össze a szél, de itt az élő példa hoy most ez történik a Tiszánál.
blackorion
2026. január 29. 10:02
Tényleg retardáltak vagytok :D
SzaboGeza
2026. január 29. 10:02
UKRAJNA A QUVA ÉLTBE NEM LESZ A NATO TAGJA!!! MÉG AKKOR SEM, HA A "tiszás" HAZAÁRULÓINK SZERETNÉK!!!! ÉS ITT A NAGY PIROS PONT!!!!
