A Tisza új külpolitikai vezetője Ukrajna NATO-tagságát is támogatja

Összenő, ami összetartozik: maga Soros György is szövetségese a Tisza külügyminiszter-jelöltjének (VIDEÓ)
Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint kapcsolatban állna Soros György hálózatával.
Nincs több kérdés: Orbán Anita könyvében megírta, NATO-tagságot kell adni Ukrajnának.
Múlt héten jelentette be Magyar Péter, hogy a Tisza új külpolitikai vezetője Orbán Anita lesz.
Ahogy azt feltártuk, Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.
Az elmúlt napokban elolvastuk Orbán Anita külpolitikai témában írt könyvét, hogy megtudjuk, mit gondol Magyar új embere a világpolitikáról.
A Tisza külügyminiszter-jelöltje Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében részletesen bemutatja a brüsszeli forgatókönyvet: Ukrajna integrálását nemcsak az Európai Unióba, hanem a NATO-ba is.
Orbán Anita azt írja könyvében, hogy Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is, szükség esetén NATO-tagságot kínálva nekik.
Egészen pontosan így fogalmaz a szerző: „Finally, Washington also needs to promote democracy in Belarus and Ukraine, offering them NATO membership if necessary.”
Ukrajna NATO-tagsága régóta napirenden levő kérdés. Zelenszkij ukrán elnök többször egyértelműen beszélt róla, hogy országa számára fontos a NATO-tagság is, az uniós tagság mellett. Még viccelődött is ezzel a vilniusi csúcson: „Azt mondtam, hogy a NATO-tagságra cserélhető vagyok. A NATO azt jelenti, hogy teljesítettem a küldetésemet.”
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Anita szerint megmosolyogtató az az állítás, miszerint kapcsolatban állna Soros György hálózatával.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiszen csak furcsa-zűrös kapcsolataikon keresztül meg kéne üzennie Zelenszkijnek, hogy ne veresse agyon a besorozott magyarokat, és ne döntsék le a Turul-szobrot Munkácson. Ungváry Zsolt írása.
Fotó: facebook / Orbán Anita