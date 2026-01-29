A Tisza új külpolitikai vezetője Ukrajna NATO-tagságát is támogatja

Múlt héten jelentette be Magyar Péter, hogy a Tisza új külpolitikai vezetője Orbán Anita lesz.

Ahogy azt feltártuk, Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.